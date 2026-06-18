Transilvania | Extravaganza se deschide la Sibiu. 130 de lucrări și peste cinci decenii de creație în cea mai amplă expoziție dedicată lui Ștefan Câlția

Reunind 130 de lucrări realizate între 1970 și 2026, dintre care 105 sunt prezentate publicului pentru prima dată, expoziția oferă cea mai amplă incursiune de până acum în lumea pe care Ștefan Câlția o observă și o protejează de peste cinci decenii. Curatoriată de Liviana Dan, expoziția are un parcurs întins pe aproximativ 1.000 de metri pătrați și urmărește principalele teme din opera artistului: satul și natura, călătoria și zborul, teatrul, relația dintre om și peisaj, dintre realitate și imaginar.

Expoziția cuprinde 130 de lucrări de pictură, desen, gravură și carte de desene, atât din colecția artistului, cât și din colecții private. Cea mai veche lucrare expusă - „Dulgher” - datează din prima jumătate a anilor 1970, iar cea mai recentă - „Pahar cu ierburi” - a fost realizată în aprilie 2026.

„Într-un prezent dominat de cinism vizual și hiperproducție de imagini, Ștefan Câlția insistă asupra unei puteri aproape incomode: sinceritatea. Dar pentru această expoziție am considerat că sinceritatea are nevoie de un ingredient diferit. Și de aici apare „extravaganza”. Transilvania | Extravaganza este mecanismul prin care Ștefan Câlția mută această urgență din registrul conservării în registrul activ al imaginației contemporane. Nu ilustrează trecutul, îl reactivează. Îl obligă să producă prezent”, spune Liviana Dan, curatorul expoziției, într-un interviu acordat publicației Curatorial.

În paralel cu expoziția principală, Muzeul Național Brukenthal găzduiește o expoziție-capsulă curatoriată tot de Liviana Dan, care pune în dialog lucrări de Ștefan Câlția cu teme vegetale și animale cu piese din patrimoniul muzeului. Expoziția-capsulă poate fi vizitată pe baza biletului de acces la Muzeul Național Brukenthal.

Experiența expoziției este completată de o serie de intervenții realizate împreună cu partenerii proiectului. Cărturești este prezent cu un pop-up inspirat de universul lui Ștefan Câlția, care reunește albume de artă, publicații și obiecte inspirate de temele expoziției. Designerul Ami Amalia semnează o serie de obiecte create special pentru Transilvania | Extravaganza, care vor fi disponibile într-un pop-up store, iar NOD aduce în spațiul expoziției o cafenea temporară, gândită ca un loc de întâlnire și răgaz pentru vizitatori.

Transilvania | Extravaganza este un proiect susținut de Rețeaua de Sănătate Regina Maria și CEC Bank, parteneri strategici.

„Opera lui Ștefan Câlția are darul rar de a ne face să încetinim și să privim altfel lumea din jurul nostru. Transilvania | Extravaganza este mai mult decât o expoziție, este o invitație la imaginație, reflecție și dialog. Ne bucurăm să fim parte dintr-un proiect care aduce împreună oameni, idei și emoții și care oferă publicului șansa de a descoperi una dintre cele mai valoroase voci ale artei contemporane românești” - Greta Redeleanu, Marketing Director REGINA MARIA.

„CEC Bank susține proiectele culturale care contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului artistic românesc și care creează contexte relevante de dialog între public și marile valori culturale. Transilvania | Extravaganza este un demers remarcabil prin amploarea sa și prin oportunitatea pe care o oferă de a descoperi universul artistic al lui Ștefan Câlția într-o formulă curatorială de excepție. Este o onoare pentru noi să fim parteneri ai acestui proiect și să contribuim la aducerea culturii mai aproape de cât mai mulți oameni”, a declarat Cătălina Roman, director Direcția Identitate și Comunicare Strategică, CEC Bank.

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Sursa foto YAP studio

Transilvania | Extravaganza poate fi vizitată la Mănăstirea Ursulinelor (str. General Magheru 34-36, Sibiu) în perioada 19 iunie – 16 august 2026.

Biletele online sunt disponibile pe Eventbook și vor putea fi achiziționate și din spațiul expoziției, odată cu deschiderea acesteia.

Program vizitare:

19 iunie – deschiderea oficială | 18:00-20:00

20–28 iunie: zilnic 11:00–20:00

1 iulie–16 august: miercuri–duminică 12:00–20:00

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Transilvania | Extravaganza este un eveniment organizat de Fundația Ștefan Câlția, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și Festivalul Internațional de Teatru Sibiu.

Proiect susținut de Rețeaua de Sănătate Regina Maria și CEC Bank, parteneri strategici Transilvania | Extravaganza.

Partener de program: Dedeman

Parteneri de proiect: Galicea Mare, Kultho, Therme Group, Elektra Invest

Parteneri: Ami Amalia, NOD Prăjitorie, Suprainfinit, Caparol, Cărturești, Riello UPS, Energen, Kronospan România, La Maison, Curtea Veche Publishing, Eventbook, Evoluce, Transgor Logistik România, Goldeen Cargo, STRABAG, Getica

Parteneri instituționali: FITS, Muzeul Brukenthal, Asociația Brukenthal von Studio, Asociația Monumentum - Ambulanța pentru Monumente, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, Biserica Ursulinelor și Parohia Greco-Catolică din Sibiu, Forumul Cultural Austriac, Primăria Municipiului Sibiu.

Parteneri media: RFI România, Radio România Cultural, Adevărul de weekend, Biz, Icon, Scena9, Observator Cultural, A List Magazine, Elle, Urban, IQads, Igloo, Zeppelin, Zile și Nopți, Capital Cultural, Hermannstädter Zeitung

Partener de monitorizare: Mediatrust

Fundația Ștefan Câlția a fost constituită în anul 2016 și are ca scop promovarea proiectelor de substanță din cultura vizuală, sprijinirea dezvoltării organizaționale și consolidarea sustenabilității proiectelor în care se implică. Activitatea Fundației s-a concretizat și în jurul unui interes crescut pentru îngrijirea și valorificarea patrimoniului operei lui Ștefan Câlția și pentru acțiuni sociale și de conservare legate în principal de satul Șona, dar și de sudul Transilvaniei.

Galeria Posibilă, înființată în martie 2003 într-o casă cu curte din Bucureștiul vechi, detaliu care i-a marcat identitatea, a pornit la drum stimulată de dorința de a crea un mediu de lucru și de interacțiune corect, etic și sustenabil între artist, public și colecționar, fie el public sau privat. Atent preocupată de mediul profesional, galeria a inițiat și a colaborat în toate momentele de asociere profesională până în prezent, a susținut sau a criticat instituții publice în momente de schimbare, asumându-și un rol în crearea unui mediu echitabil și transparent pentru toți lucrătorii culturali.

Asociația Galeria Artep a fost înființată în decembrie 2019, din dorința de a consolida și extinde demersurile educative și de cercetare dedicate artei contemporane în peisajul cultural ieșean. Din 2021, Asociația derulează mai multe tipuri de proiecte educaționale la Iași și la Șona, precum cele dedicate dezvoltării arhivei de fotografie arhivasatuluisona.ro, programul REZIDENȚA ARTISTICĂ 110, în parteneriat cu Haus der Kulturen der Welt, Berlin, și programul dedicat absolvenților de arte din Iași, ART GEN.