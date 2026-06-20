Amintiri. Pagini de jurnal – o vară a vocilor autentice la Radio România Cultural

Vocea autorului redă adevărul unei vieți mai mult decât orice interpretare. Felul în care un scriitor își rostește propriile amintiri devine parte din sensul textului. Dincolo de cuvintele tipărite, ascultătorul descoperă ritmul interior al confesiunii și autenticitatea unei experiențe trăite.

În emisiunea „Amintiri. Pagini de jurnal” vor fi texte despre copilărie și familie, despre călătorii și exil, despre libertate și supraviețuire, despre comunism și tranziție, despre întâlnirea cu istoria mare și cu micile istorii personale care ne modelează viețile.

Unul dintre elementele definitorii ale proiectului este faptul că fragmentele au fost selectate chiar de autori. Ei au ales paginile pe care le consideră cele mai reprezentative, cele mai vii sau cele mai apropiate de ceea ce doresc să transmită astăzi publicului.

De-a lungul verii, la microfonul Radio România Cultural vor putea fi ascultate vocile unor autori precum: Victor Ieronim Stoichiță, Andrei Șerban, Ionuț Șendroiu, Petre Mihai Băcanu, Robert Șerban, Emanuel Tânjală, Viorel Ilișoi, Ana Blandiana, Alexandru N. Stermin, Ioan Stanomir, Andrei Ujică, Radu Vancu, Ciprian Măceșaru, Gabriel Liiceanu, Gabriela Tabacu, Alexandra Furnea, Dan Lungu, Marta Caraion, Marius Chivu, Cristina Chevereșan, Tia Șerbănescu, Gabriela Adameșteanu, Ruxandra Cesereanu, Romeo Belea, Ion Bogdan Ștefănescu, Iulian Comănescu, Alexandra Târziu și Dennis Deletant.

Prin diversitatea vocilor și a experiențelor reunite, „Amintiri. Pagini de jurnal” propune nu doar o incursiune în biografiile unor personalități ale culturii române contemporane, ci și o reflecție asupra memoriei însăși: felul în care ne povestim viața, ceea ce alegem să păstrăm și ceea ce, odată rostit cu sinceritate, poate deveni o nouă experiență împărtășită.