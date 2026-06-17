Anansi. World Fiction lansează campania „Vara fetelor” Romanul verii începe cu o cititoare

Campania continuă seria proiectelor de vară prin care Anansi explorează, an de an, diferite ipostaze ale experienței lecturii, după Călătorie către cititorul din oglindă, Inventarul zilelor solare, vesele și un pic neașteptate și Vara asta călătorești cu Anansi. Dacă edițiile precedente au fost dedicate descoperirii de sine, bucuriei lecturii și călătoriei prin literatură, Vara fetelor aduce în prim-plan cititoarele și vocile feminine care dau formă peisajului literar contemporan.

Campania pornește de la o realitate pe cât de evidentă, pe atât de insuficient celebrată: femeile reprezintă astăzi principala forță care susține și animă cultura lecturii. Statisticile ne spun că ele citesc mai mult, că reprezintă nucleul cluburilor de carte și energia care pune în mișcare comunitățile de cititori. Dincolo de cifre însă se află o realitate mai profundă: o cultură a lecturii construită prin empatie, curiozitate și dialog.

Vara fetelor este modul prin care echipa Anansi. World Fiction celebrează forța care susține, discret și constant, cultura lecturii. Pentru că, înainte să devină bestseller, premiu literar sau fenomen editorial, o carte este intermediată de recomandarea cuiva. Iar de cele mai multe ori Povestea începe cu o cititoare – acesta este și sloganul sub care se desfășoară campania Anansi. World Fiction din această vară.

„Deși Anansi este un spațiu editorial perfect echilibrat între cele două principii, feminin și masculin, cititoarele reprezintă mai bine de 70% din publicul nostru țintă, drept care vara pe care le-o dedicăm reprezintă o reverență pe care o facem în fața lor”, a declarat scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu, director editorial al imprintului Anansi. World Fiction din cadrul Editurii Trei.

În centrul campaniei se află unsprezece autoare care au redefinit literatura ultimelor decenii și au extins granițele ficțiunii contemporane. De la Chimamanda Ngozi Adichie, Elena Ferrante și Annie Ernaux până la Claire Keegan, Lea Ypi sau Elena Alexieva, fiecare dintre ele a deschis un teritoriu nou: al memoriei, al identității, al libertății, al rezilienței sau al intimității.

Campania va aduce împreună comunități de lectură din întreaga țară, prin cluburi de carte și întâlniri organizate la Sibiu, Iași, Brașov, Timișoara și București. În paralel, mediul online va deveni un jurnal colectiv al experienței lecturii: recomandări de la cititoare și traducătoare, portrete de autoare și de cititoare, liste de lectură și conversații despre cărțile care ne-au format.

Ce conține geanta unei cititoare? Unde citesc femeile? Care este cartea pe care ți-a dăruit-o o femeie și pe care n-ai uitat-o niciodată? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care vor traversa vara Anansi.

Campania Vara fetelor nu este despre delimitări de gen, ci despre forța poveștilor de a ne aduce împreună. Este o celebrare a vocilor feminine care dau formă literaturii contemporane și a cărților care continuă să creeze legături între cititori, indiferent de vârstă, gen sau geografie.

După o idee Headsome Communication.

----

Așezat sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, imprintul Anansi. World Fiction include șase colecții: Anansi. Contemporan, dedicată literaturii actuale; Anansi. Clasic, un spațiu al marilor autori ai secolului XX; Anansi. Mentor, ce reunește eseuri literare; Anansi. Ego, dedicată memorialisticii; Anansi. Blues, consacrată poeziei; și Anansi. Port Royal, dedicată călătoriilor, descoperirilor și felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt.