9 cărți în zorii lui Făurar

1. Plecare, plecări

Autor: Julian Barnes

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Radu Paraschivescu

Plecare, plecări e o operă de ficțiune – dar asta nu înseamnă că nu e adevărată.

E povestea unui bărbat pe nume Stephen și a unei femei pe nume Jean, care se îndrăgostesc unul de altul în tinerețe, dar se despart și ajung să-și mai dea o șansă la bătrânețe. E povestea unui Jack Russell Terrier în vârstă, pe nume Jimmy, admirabil de inconștient de propria mortalitate. E și povestea felului în care corpul ne trădează, fie din cauza vârstei, a bolii, accidental sau fatidic. Și e povestea felului în care, odată cu vârsta, experiențele umane se estompează, devenind anecdote, apoi amintiri. Contează dacă ceea ce ne amintim s-a petrecut cu adevărat? Sau contează doar că a fost suficient de important pentru noi încât să ne marcheze?

Povestea începe la finalul vieții - dar nu se termină acolo. În esență, e o poveste despre singurele lucruri care au contat vreodată cu adevărat: cum găsim fericirea în această viață și când e momentul să ne luăm rămas-bun.

2. Colibri salamandră

Autor: Jeff VanderMeer

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Bogdan Perdivară

Autorul romanului Anihilare revine cu un thriller hipnotic despre conspirații întunecate, specii pe cale de dispariție și sfârșitul lumii. Experta în securitate Jane Smith primește un plic în care se află cheia unui depozit unde descoperă o pasăre colibri împăiată și indicii care o conduc la o salamandră mumificată. Silvina - femeia moartă care i-a lăsat mesajul - este o cunoscută activistă de mediu acuzată de terorism și fiica unui industriaș argentinian. Iar în clipa în care Jane ia colibriul din depozit, declanșează o serie de evenimente care scapă rapid de sub control. Curând, ea și familia ei se trezesc în pericol, având foarte puțini aliați care s-o ajute să înțeleagă dimensiunea reală a amenințării. Oare singura ei șansă este să calce pe urmele Silvinei? Sau poate deja a trecut de punctul fără întoarcere? Pe măsură ce caută cu disperare răspunsuri despre motivele pentru care a fost aleasă de Silvina, timpul se scurge. Pentru Jane… și poate pentru întreaga lume.

3. Toate numele

Autor: José Saramago

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Mioara Caragea

Toate numele este o parabolă complexă despre memoria colectivă şi instituţiile menite s-o păstreze. Într-un oraş care se găseşte într-un timp şi un spaţiu nedeterminate se află Arhiva Generală, locul unde sunt inventariate toate numele ce au existat, există sau vor exista vreodată. Alături de ea, Cimitirul General se infiltrează printre aşezămintele celor vii. Într-o zi, un funcţionar al arhivei porneşte în căutarea unui nume de femeie, iar această aventură îl va purta din lumea celor încă vii pe tărâmul celor dispăruţi.

„Îmi este din ce în ce mai greu să pun nume personajelor, trăim într-o epocă în care suntem tot mai mult un număr și tot mai puțin un nume. Societatea de azi nu vrea să știe cum mă numesc, ci ce numere am: numărul cărții de credit, cel al codului pentru a extrage bani dintr-un bancomat, numărul permisului de conducere, al documentului de identitate… Timp de secole, numele a constituit identitatea. Acum, însă, identitatea se dizolvă încetul cu încetul.” (José Saramago)

4. Pisici inexistente

Autoare: Yu Yoyo

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Irina Ivașcu

Acest roman inventiv – irezistibil pentru fanii unor cărţi precum Pisica musafir de Takashi Hiraide sau Oraşele invizibile de Italo Calvino – spune povestea unui cuplu de tineri care ajung din întâmplare stăpânii unui pisoi adorabil şi jucăuş. Cu ochi strălucitori şi coadă stufoasă, animăluţul, botezat Gogoaşă, dă peste cap viaţa din apartamentul lor înghesuit. Dar lucrurile nu se opresc aici, fiindcă o felină atrage imediat alta, oferindu-le astfel celor doi soţi ocazia de-a pătrunde în lumea fantastică a pisicilor. O meditaţie asupra felului de-a fi al felinelor şi în acelaşi timp o scrisoare de dragoste adresată acestora, romanul urmăreşte relaţia dintre cei doi tineri şi pisicile cu care locuiesc, dar şi cu cele care le populează închipuirea. Jonglând cu graniţele dintre realitate şi imaginaţie, Pisici inexistente ne face cunoştinţă cu o galerie de feline cu adevărat extraordinare, care sfidează legile fizicii şi chiar moartea, cad din cer, răsar din pământ, se schimbă întruna, zboară, plutesc sau se evaporă. Alcătuit din şaizeci de capitole scurte, scrise în stilul elegant şi sclipitor al lui Yu Yoyo şi ilustrate chiar de autoare, romanul Pisici inexistente este o celebrare a vieţii cotidiene şi a pisicilor care o fac mai savuroasă.

5. Dispariția lui Astrid Bricard

Autoare: Natasha Lester

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Adriana Voicu

În noiembrie 1973, o legendă dispare, lăsând în urma ei doar o rochie din mătase albă și o întrebare: Ce s-a întâmplat cu Astrid Bricard?

1917. Mizza Bricard, o orfană de șaisprezece ani, ajunge la o petrecere, unde e înconjurată de cele mai controversate femei din Paris, printre care se numără și Coco Chanel. Vede ce așteaptă societatea de la o femeie singură pe lume și, în acea noapte, jură că nu va deveni niciodată un subiect de bârfă din cauza celui care i-a plătit perlele de la gât. Acest jurământ o va călăuzi zeci de ani, prin case de modă celebre, până când, în cele din urmă, numele ei va deveni o legendă.

1970. Astrid Bricard ajunge la New York hotărâtă să schimbe lumea modei pentru totdeauna. Dar când îl întâlnește pe designerul Hawk Jones și începe o poveste de dragoste pasională cu el, se trezește prinsă în rolul de muză, talentul ei fiind trecut cu vederea. Apoi vine Bătălia de la Versailles, o competiție între designerii americani și cei francezi, care marchează ascensiunea carierei lui Hawk – și sfârșitul lui Astrid Bricard.

Prezent. Blythe Bricard e hotărâtă să nu fie muza nimănui – chiar dacă asta înseamnă să-și abandoneze propriile visuri de designer vestimentar. Până în ziua în care e invitată la un castel din Franța, unde, odată ajunsă, descoperă că poveștile mamei și bunicii ei ascund mai multe secrete decât și-ar fi putut imagina…

6. Întoarcerea marilor puteri

Autor: Jim Sciutto

Editura: Corint, 2025

Traducere: Aurel Dumitrescu

Națiunile puternice sunt hotărâte să-și afirme dominația pe scena mondială și, pe măsură ce efortul lor pentru acapararea puterii escaladează, o nouă ordine va afecta mapamondul. Invazia Rusiei în Ucraina face parte din această reașezare, iar lupta pentru putere are impact asupra fiecărui colț al lumii noastre – de la Helsinki la Beijing și din Australia la Polul Nord. Aceasta este o bătălie pe multiple fronturi: în zona arctică, pe oceane și în spațiul aerian, pe insule artificiale și pe hărți redesenate, precum și în universul tehnologiei și în spațiul cibernetic. Întoarcerea marilor puteri observă realitățile noii ere, cu guvernele rus și chinez din ce în ce mai dornice de expansiune și cu o cursă a înarmării nucleare ajunsă într-un punct critic, punând totodată întrebarea esențială: va putea fi, oare, preîntâmpinat un nou război mondial?

7. Secretul secretelor

Autor: Dan Brown

Editura: Rao, 2026

Ce e conștiința și unde se află miezul ei? Cum, cât și ce anume din realitatea care ne înconjoară percepem cu adevărat? Cum se deosebește realitatea percepută de cea „reală”? Dar există, de fapt, o realitate „reală”? Toate acestea sunt întrebări care îi preocupă pe protagoniștii celui mai recent roman semnat Dan Brown, Secretul secretelor. Și este oare posibil ca, odată găsite, potențialele răspunsuri să fie folosite în scopuri deloc benefice? Pentru dezlegarea acestor enigme, o nouă misiune îl așteaptă pe profesorul de simbologie Robert Langdon, într-o altă confruntare cu un inamic extraordinar.

8. Toate numele Felizei

Autor: Juan Gabriel Vásquez

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Marin Mălaicu-Hondrari

Ianuarie 1982. Sculptoriţa columbiană Feliza Bursztyn moare într-un restaurant din Paris. Avea patruzeci şi opt de ani. Era în compania soţului ei şi a patru prieteni. Unul dintre ei, scriitorul Gabriel García Márquez, a scris ulterior un articol în care constata simplu, dar plin de mister: „a murit de tristeţe”. În roman, Juan Gabriel Vásquez pleacă de la aceste cuvinte în încercarea de a investiga viaţa secretă ori necunoscută a unei femei extraordinare. Feliza Bursztyn a provocat permanent, prin viaţa şi opera sa, atât societatea columbiană, cât şi scena artistică internaţională. Fiica a doi expatriaţi evrei din Columbia, artistă revoluţionară al cărei spirit critic şi rebel a fost considerat adesea un pericol de către regimul politic al vremii, viaţa Felizei Bursztyn a ilustrat tensiunile secolului XX şi, mai presus de toate, năzuinţa femeilor de a-şi putea controla propria existenţă.

9. Povestiri din țara jaguarului roșu

Autor: Gabriel Șerban

Editura: Humanitas, 2025

„Țineți în mâini cartea unui artist care surprinde, cu precizia unui om de știință și scriitura unui romancier, lumea așa cum nu ați mai văzut-o până acum. Deschideți cartea și veți înțelege cum, dacă știi să privești, harta lumii rămâne mereu neterminată, și asta ne îndeamnă la nesfârșite căutări.” - Alexandru Stermin

››› Vezi galeria foto ‹‹‹