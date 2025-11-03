Mircea Cărtărescu și romanul de dragoste la „Noaptea Literaturii Europene” de la Tel Aviv

Tema din acest an, „European Love”, a explorat multiplele forme ale iubirii – romantice, familiale sau pentru natură – prin texte literare contemporane, din diverse țări europene, aduse la viață de actori israelieni. Fragmentul prezentat din romanul lui Mircea Cătrărescu a fost tradus în limba ebraică de Anita Peri Sela și lecturat cu sensibilitate de actorul Yossi Marshek. Textul a oferit publicului ocazia de a descoperi, în cheie românească, reflecțiile poetice și ironia tandră care definesc scriitura lui Cărtărescu.

În deschiderea serii, ambasadorul Michael Mann, șeful Delegației Uniunii Europene în Israel, a evidențiat rolul literaturii ca punte între oameni și culturi, un limbaj comun capabil să apropie societăți și să inspire empatie dincolo de granițe. Seara a inclus, de asemenea, o conversație cu scriitoarea Ayelet Gundar-Goshen, discuții cu editori israelieni, și momente muzicale live, într-o atmosferă vibrantă de dialog și creativitate europeană.

Participarea Institutului Cultural Român de la Tel Aviv în cadrul proiectului, alături de principalele institute culturale și ambasade europene din Israel, subliniază angajamentul instituției de a promova literatura română contemporană și de a consolida prezența acesteia în peisajul cultural israelian și european.