România – Țară Invitată de Onoare la Târgul Internațional de Carte de la Cairo 2026. 120 de ani de relații diplomatice România–Egipt

Prezența României este construită printr-un program amplu și divers, care pune în valoare literatura contemporană, dialogul cultural, traducerea, cercetarea academică, diplomația culturală, patrimoniul și educația, reunind autori, cercetători, traducători, editori, artiști și profesioniști din domeniul cultural din România și Egipt, dar și diplomați, foști diplomați și personalități academice românești.

Deschiderea oficială a standului României va avea loc joi, 22 ianuarie, în prezența autorilor români invitați:

Tatiana Țîbuleac, Ioana Pârvulescu, Denisa Comănescu, Matei Vișniec, Varujan Vosganian, Bogdan-Alexandru Stănescu, Cătălin Pavel și Radu Vancu, alături de reprezentanți ai instituțiilor culturale și de publicul târgului.

Programul literar include dezbateri și mese rotunde dedicate literaturii române contemporane, poeziei, prozei și dialogului intercultural, precum:

– „Autoare românce: între tradiție și contemporaneitate”, cu Ioana Pârvulescu, Denisa Comănescu și Tatiana Țîbuleac;

– „De la arheologie la ficțiune. Cum prind formă poveștile”, cu Matei Vișniec, Bogdan-Alexandru Stănescu și Cătălin Pavel;

– „Antologii sau volume individuale? Cum pătrunde poezia pe o piață nouă”, discuție urmată de lansarea antologiei duble de poezie contemporană, cu Varujan Vosganian;

– „Generații, voci. Priviri asupra poeziei române contemporane”, cu participarea Luminiței Amarie, Călin Dănilă, Dan Cristian Iordache, Matei Huțopilă, Florin Dan Prodan și Simona Năstac.

Un eveniment special în deschiderea Târgului Internațional de Carte de la Cairo va fi sesiunea dedicată operei lui Matei Vișniec și prezentării în premieră a unor traduceri în arabă din scrierile acestuia, publicate de editura Junimea Iași. Matei Vișniec va susține o conferință despre valoarea universală a literaturii ca punte între culturi. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Institutul Francez din Egipt, va marca și lansarea Președinției române a Grupului ambasadorilor și ambasadoarelor francofone de la Cairo (GAAF).

Un accent important al prezenței României în premieră ca Invitat de Onoare la Cairo este pus pe traduceri și dialog editorial, prin lansări de volume românești traduse în limba arabă, inclusiv opere de George Arion, Marin Sorescu, Petre Ispirescu, Ion Creangă și Peter Sragher, precum și prin prezentarea edițiilor trilingve (română-franceză-arabă) publicate de Editura Junimea. Totodată, vor avea loc întâlniri profesionale între editori români și egipteni, inclusiv evenimentul „Cairo Calling – întâlnire profesională cu editorii români”, dedicate dezvoltării cooperării editoriale și traducerilor literare.

Dimensiunea academică și de cercetare este susținută prin evenimente dedicate studiilor arabe în România, care împlinesc 75 de ani în 2026, istoriei tiparului arab, diplomației culturale și relațiilor internaționale, cu participarea unor reputați specialiști români, între care prof. dr. George Grigore, dr. Laura Sitaru, dr.Bogdan Cojanu, dr. Ioana Feodorov, dr. Octavian-Adrian Negoiță și Polycarp Chițulescu.

Programul include, de asemenea, dezbaterea „Perspective strategice comparative și priorități de politică externă: România și Egipt la 120 de ani”, organizată în parteneriat cu New Strategy Center, precum și masa rotundă „Dincolo de granițe: relații culturale internaționale și rețele globale”, organizată în parteneriat cu clusterul EUNIC din Egipt și cu Institutul Cultural Român.

Publicul tânăr și familiile sunt invitate la un program consistent de literatură pentru copii, cu lecturi interactive și ateliere susținute de Mihaela Coșescu, Alex Donovici, Cristina Donovici, Cosmin Perța, precum și la prezentări ale celor mai recente traduceri în limba arabă ale volumelor românești pentru copii, desfășurate în spațiul dedicat copiilor din cadrul târgului.

Programul cultural este completat de expoziția foto româno-egipteană „Frumusețea necunoscută a României”, dedicată peisajelor și tradițiilor românești cu fotografii ale Mihaelei Năstase, precum și de reprezentații de muzică și dansuri tradiționale românești, susținute de ansamblul Românașul, pe întreaga durată a târgului. Un moment special îl reprezintă evenimentul „Panait Istrati în Egipt” care va fi susținut de reputatul profesor George Grigore, dedicat scriitorului român profund legat de spațiul mediteranean.

Pe 3 februarie 2026, participarea României se va încheia cu ceremonia oficială de transmitere a ștafetei către țara invitată de onoare în 2027.

În paralel cu Târgul Internațional de Carte de la Cairo, România este prezentă și în cadrul Forumului Internațional „Cairo: Interwoven Voices 2” (19 ianuarie – 2 februarie 2026), o platformă de dialog artistic și rezidență literară dedicată diplomației culturale și cooperării internaționale.

România participă cu o delegație de creatori români contemporani: Luminița Amarie, Călin Dănilă, Dan Cristian Iordache, Matei Huțopilă, Florin Dan Prodan și Simona Năstac – alături de invitați din China, Malta, Franța, Italia, Germania, Siria, Republica Cehă și Egipt. Un moment central al forumului îl reprezintă masa rotundă dedicată viitorului traducerilor literare între Egipt, România și Malta, găzduită la Ambasada României la Cairo, care va lansa inițiativa „15 Interwoven Voices” și va culmina cu semnarea Declarației de la Cairo pentru Traducere Trilaterală.

Participarea României la Târgul Internațional de Carte de la Cairo 2026 confirmă rolul activ al culturii române în dialogul internațional, contribuie la amplificarea percepției favorabile a țării noastre în spațiul arab și pe cotinentul african, promovând literatura, creativitatea și cooperarea culturală ca punți durabile între societăți și generații.

Participarea României la Târgul Internațional de Carte de la Cairo în cifre : 30 de evenimente culturale distincte în 13 zile, 60 de invitați speciali (autori, editori, traducători, artiști, universitari ș.a.) din care 15 artiști, 10 titluri traduse în arabă în premieră, 10 edituri românești participante.

Târgul Internațional de Carte de la Cairo este cel mai renumit târg de profil din lumea arabă și din Africa. Se află la a 57 ediție. În 2025, Târgul a înregistrat un număr record de vizitatori : 5,5 milioane.

Organizatori

Ministerul Culturii din România

Ambasada României în Republica Arabă Egipt

Parteneri

Ministerul Afacerilor Externe al României

Institutul Cultural Român

Centrul Național al Cărții

Centrul de Studii Arabe Universitatea București

Sponsori