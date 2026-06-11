Tatiana Țîbuleac a încheiat un amplu turneu în SUA dedicat romanului The Summer My Mother Had Green Eyes

Desfășurat în perioada 28 mai – 4 iunie 2026, turneul a inclus evenimente în Dallas, San Francisco, Chicago, Washington D.C. și New York și a reprezentat una dintre cele mai ample inițiative de promovare a unui autor român contemporan în spațiul cultural nord-american din ultimii ani.

Pe parcursul celor cinci opriri, Tatiana Țîbuleac și Monica Cure au participat la dialoguri publice, lecturi, sesiuni de întrebări și răspunsuri și întâlniri cu cititorii, în unele dintre cele mai importante spații culturale și librării independente din Statele Unite. Evenimentele au reunit un public divers, format din cititori americani, profesioniști ai industriei editoriale, traducători, critici literari, profesori universitari și membri ai comunităților culturale locale.

Turneul a reunit o serie de dialoguri cu personalități marcante ale lumii editoriale și literare americane, desfășurate în unele dintre cele mai importante spații culturale și literare independente din Statele Unite. La Dallas, în cadrul librăriei și centrului cultural The Wild Detectives, Tatiana Țîbuleac și traducătoarea Monica Cure au participat la o conversație moderată de Will Evans, fondatorul și editorul Deep Vellum, una dintre cele mai influente figuri ale domeniului literaturii în traducere din Statele Unite și unul dintre cei mai activi promotori ai literaturii internaționale pe piața americană.

Programul a continuat la Bay Area Book Festival din San Francisco, unul dintre cele mai importante festivaluri literare americane, unde Tatiana Țîbuleac a participat la panelul Dark Nights of the Soul: Mental Health in Translation, alături de traducătorul Jeremy Tiang, într-o conversație moderată de Rita Bullwinkel, finalistă la Booker Prize și una dintre vocile remarcabile ale noii generații de scriitori americani. Dialogul a explorat teme precum memoria, trauma, relațiile familiale și posibilitatea reconcilierii, plasând romanul The Summer My Mother Had Green Eyes într-un context literar internațional și intercultural.

La Chicago, în cadrul unui eveniment organizat de Madison Street Books și deschis de Andreea Drăghicescu, coordonator de programe al ICR New York și coordonator al turneului, Tatiana Țîbuleac și Monica Cure au discutat despre circulația internațională a literaturii contemporane și despre provocările traducerii literare alături de Ali Kinsella, traducătoare, editoare și promotoare a literaturii internaționale în Statele Unite. Dialogul a evidențiat rolul traducătorului ca mediator cultural și importanța editurilor independente în descoperirea și promovarea unor voci literare provenite din spații culturale insuficient reprezentate.

La Washington D.C., evenimentul găzduit de Lost City Books a fost deschis de Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român de la New York, și s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii. Dialogul moderat de Ena Selimović, cercetătoare și specialistă în literatură și studii culturale est-europene, a abordat receptarea literaturii est-europene în spațiul cultural american și relevanța temelor explorate de Tatiana Țîbuleac pentru publicul contemporan.

Turneul s-a încheiat la New York, în cadrul prestigioasei Rizzoli Bookstore, printr-un eveniment deschis de Dorian Branea și desfășurat în prezența Excelenței Sale Gheorghe Leucă, Ambasador și Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Moderată de Raluca Albu, scriitoare, critic cultural și colaboratoare a publicației BOMB Magazine, conversația a fost dedicată traseului internațional al romanului și locului pe care opera Tatianei Țîbuleac îl ocupă în literatura contemporană. Dialogul realizat cu această ocazie urmează să fie publicat integral în BOMB Magazine, una dintre cele mai importante publicații culturale americane, contribuind astfel la extinderea vizibilității proiectului și a literaturii române contemporane în mediul cultural nord-american.

Participarea Tatianei Țîbuleac la acest turneu marchează un moment important în parcursul internațional al uneia dintre cele mai apreciate autoare ale literaturii române contemporane. Publicat anterior în numeroase limbi și recompensat cu distincții literare importante, romanul Vara în care mama a avut ochii verzi își continuă astfel traseul internațional prin intrarea pe piața editorială americană, una dintre cele mai competitive și influente piețe de carte din lume.

Traducerea realizată de Monica Cure a fost apreciată de publicul și profesioniștii din domeniul editorial pentru capacitatea de a reda forța emoțională și particularitățile stilistice ale textului original. În cadrul evenimentelor, dialogurile dintre autoare și traducătoare au oferit perspective valoroase asupra procesului de traducere literară și asupra receptării literaturii române în spațiul anglofon.

Interesul manifestat de publicul american pe parcursul turneului confirmă vizibilitatea tot mai mare de care se bucură literatura română contemporană în spațiul nord-american și evidențiază importanța colaborărilor dintre autori, traducători, editori și instituții culturale pentru circulația internațională a cărții.

Pentru publicul din România, turneul oferă o perspectivă relevantă asupra modului în care literatura română este prezentată și receptată în Statele Unite, de la colaborarea cu una dintre cele mai importante edituri americane specializate în literatură în traducere până la participarea la festivaluri și evenimente literare de referință. Experiența acestui proiect deschide teme de interes pentru interviuri și materiale dedicate internaționalizării literaturii române, rolului traducătorului în promovarea autorilor contemporani și relației dintre piața editorială americană și literatura din Europa de Est.

Turneul a fost organizat de Institutul Cultural Român de la New York în parteneriat cu Deep Vellum, cu sprijinul The Wild Detectives, Bay Area Book Festival, Madison Street Books, Lost City Books și Rizzoli Bookstore.

Proiectul face parte din strategia pe termen lung a ICR New York de promovare a literaturii române contemporane în Statele Unite și Canada și de consolidare a dialogului cultural dintre România și America de Nord.

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