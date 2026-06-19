Viitorii manageri culturali sunt invitați să se înscrie la Școala de Vară Culturadata 2026, până pe 25 iunie

Programul de formare profesională gratuit se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la universitățile umaniste, de arte și economice cu orientare spre management, marketing și mentalitate antreprenorială, și oferă o experiență intensivă de învățare și networking. Timp de cinci zile, participanții vor lua parte la cursuri, ateliere și sesiuni interactive susținute de lectori și invitați cu experiență în managementul și marketingul cultural, special create pentru a le oferi managerilor culturali „de mâine” instrumente practice pentru inițierea, dezvoltarea și gestionarea proiectelor culturale.

La final, participanții vor avea o imagine de ansamblu asupra managementului și marketingului proiectelor culturale, precum și competențe relevante de planificare, coordonare și luare a deciziilor, lucru în echipă sau comunicare. Mai mult, organizatorii asigură oportunitatea de a interacționa cu profesioniști și colegi interesați de viitorul culturii din România.

Alături de lectorii conf. univ. dr. Carmen Croitoru – Director General INCFC, dr. Raluca Rădoi – Director General Adjunct INCFC și CDA dr. Cristian Avram – Director General Adjunct, Opera Națională Română Cluj-Napoca, la evenimentul din acest an sunt invitate Anca Ungureanu – Director de Identitate și Comunicare (UniCredit Bank), care va aduce perspectiva mediului privat asupra susținerii proiectelor culturale și comunităților creative și Ana Rubeli – fondatoarea Asociației Culturale „Aici a Stat”, una dintre vocile active în revalorizarea patrimoniului construit din România. În completarea programului, vor fi organizate vizite de studiu la instituții și spații culturale relevante, pentru a le oferi cursanților contact direct cu practica culturală.

„Școala de Vară Culturadata este unul dintre programele prin care INCFC investește constant în formarea noii generații de profesioniști ai culturii. Ne dorim ca participanții să găsească aici un spațiu de învățare, dialog și lucru aplicat, în care ideile aflate la început de drum pot prinde structură și direcție. Cultura are nevoie de tineri pregătiți să transforme energia și curiozitatea în proiecte relevante și conectate la realitățile sectorului cultural de astăzi”, spune Raluca Rădoi, Director General Adjunct INCFC.

Numărul de locuri este limitat la 25 de participanți care vor urma acest curs în regim gratuit, iar înscrierea se face online prin completarea formularului disponibil aici. În baza motivației și a informațiilor primite, lectorii vor realiza selecția viitorilor cursanți, prioritate având candidații care nu au avut în programa de învățământ cursuri de management și marketing cultural, din domeniile: teatru, cinematografie, muzică, arte vizuale.

Înscrierile sunt deschise până joi, 25 iunie 2026, ora 12:00. Pot aplica studenți, masteranzi și doctoranzi ai universităților cu profil umanist, artistic sau economic. La finalul programului, aceștia vor primi un Certificat de participare recunoscut la nivel național. Costurile de transport și cazare nu sunt incluse.

Dacă ai idei de proiecte culturale, îți place să-ți asumi poziția de lider în echipă, ești creativ și te consideri un bun comunicator, vino la Școala de Vară Culturadata pentru o experiență de cinci zile de studiu interactiv, împreună cu lectori și invitați din domeniu!

Mai multe detalii, aici: https://www.culturadata.ro/scoala-de-vara-culturadata-editia-a-vi-a/

Partener principal: Librăriile Cărturești __________________________________________________________________________

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.