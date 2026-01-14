Zilele Culturii Naționale la Muzeul Național al Literaturii Române

Vom celebra și în acest an muzica, în Aula Academiei Române, printr-un concert susținut de Cvintetul de coarde ARCO, format din elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” – București și ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București), care va deschide ediția din acest an, însoțit de un recital din opera eminesciană susținut de actrița Maia Morgenstern.

Un eveniment care a devenit deja o tradiție a MNLR este Gala Tinerilor Scriitori, prin care promovăm, în fiecare an, cele mai bune volume literare apărute în anul 2025 într-un cadru ceremonial și prin transmiterea evenimentului în direct, la Radio România Cultural.

Lecturile publice, recitalurile, concertele vor completa programul alături de expozițiile temporare din acest an: de la cea dedicată familiei Pillat la expoziția desenelor realizate de importanți scriitori români contemporani și până la expoziția de bijuterii și sculpturi mici din hârtie, semnate de artistul macedonean Gligor Kuzmanovski.

La 100 de ani de la naștere, ne amintim cu nostalgie și admirație de scriitorul Mircea Sântimbreanu prin lecturi din opera sa în cadrul unui remember, dar și printr-un atelier de benzi desenate, organizat în cadrul Centrului de Educație și Formare prin Benzi Desenate, aflat sub egida MNLR.

Atelierele de creativitate ale acestei ediții sunt dedicate atât publicului tânăr, cât și familiilor. Acestea sunt un pretext bun de a petrece timp de calitate împreună alături de prieteni și de familie. V-am pregătit în acest an o sesiune de trivia cu traducătoarea Iulia Dromereschi, un atelier de scriere creativă cu scriitorul Călin-Andrei Mihăilescu, un atelier de caligrame cu artistul Mircia Dumitrescu și un atelier 3D cu Bogdan Manache. Casele memoriale ale MNLR vă așteaptă cu un program de recitaluri de lieduri, ateliere, vizite ghidate și o vânătoare de comori pentru cei mici.

Să nu uităm de carismaticul Florin Iaru, care vă dă o întâlnire cu Chat gentil. Pisici & motani în literatură, un eveniment dedicat tuturor iubitorilor de pisici din literatura română și nu numai.

Acestea sunt adevăratele povești pe care le scriem și le spunem împreună!

PROGRAMUL EVENIMENTELOR:

Joi, 15 ianuarie 2026, 11.00 -13.00

Aula Academiei Române, Calea Victoriei 125

Sesiune solemnă organizată de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, în perteneriat cu MNLR

Recital Maia Morgenstern

Concert susținut de Cvintetul de coarde ARCO format din elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” – București și ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București

Concert maestru

Marina Felicia Mihai

Vioara 1

Albert Cristea

Cristian Ștefan Constantin

Vioara 2

Iustin Alexandru Roman

Matei Alexandru Morar

Violă

Sara-Elena Iancu

Ciprian Barbu

Violoncel

Larisa Dumitrescu

Coordonator ansamblu:

Ștefan Aprodu / prof. Magdalena Ursu

Program concert:

W.A.Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525, I. Allegro ⁠Joseph Haydn, Cvartet de coarde Op 33, Nr. 1, I. Allegro moderato⁠ Ştefan Aprodu – Anotimpurile în stil balcanic

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 11.00

Casa Memorială „Liviu Rebreanu și Fanny Liviu Rebreanu” (Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu 19)

,,Laudă Țăranului Român – omagiu valorilor naționale’’

Invitații, Valeriu Matei, poet, membru al Academiei Române, istoricul C. Stere și actorul Nicolae Jelescu, vor susține un recital din poezia lui M.Eminescu și vor pune în discuție actualitatea mesajului din discursul de recepție la Academia Română a scriitorului Liviu Rebreanu, ,,Laudă Țăranului Român’’, care ne îndeamnă să redescoperim și să reconstruim simplitatea și puritatea omenească, să păstrăm valorile ce ne-au definit ca popor.

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 13.00

Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor” (Strada Mărțișor 26, sector 4)

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Casa Memorială „Tudor Arghezi-Mărțișor” organizează pentru micii ei prieteni o căutare de comori prin colecția de artă plastică a lui Tudor Arghezi. Fiecare participant va primi un set de imagini cu fragmente/detalii din lucrările expuse, scopul fiind să identifice toate tablourile din care provin detaliile. Fiecare „descoperire” le aduce un cartonaș cu un cuvânt, iar la final, micuții căutători de comori vor trebui să așeze toate cuvintele în așa fel încât să recompună două versuri argheziene. După joc, inspirați de tablourile descoperite, copiii sunt invitați să realizeze o creație proprie.

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 16.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului 2025

Muzeul Național al Literaturii Române din București și asociaţia EURO CULTURART anunță realizarea programului GALA TINERILOR SCRIITORI / CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2025 pentru celebrarea celei de-a XVI-a ediții a Zilei Culturii Naționale. Juriul va fi compus din Bianca Burţa-Cernat, Cristina Bogdan şi Cosmin Perța. Câştigătorii celor trei secţiuni vor fi desemnaţi şi prezentaţi la Gala Tinerilor Scriitori; de asemenea, marele câştigător, Tânărul Scriitor al anului 2025, ales dintre toate cărțile nominalizate pentru cele trei secțiuni. Premiul CARTEA DE POEZIE A ANULUI 2025 pentru autorul celui mai important volum de versuri din anul editorial 2025 va fi oferit în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, ediția a XVI-a. Artistul vizual Mihai Zgondoiu va realiza afişul și diplomele Galei Tinerilor Scriitori. Gala Tinerilor Scriitori se va desfăşura în cadrul unui eveniment multiart ce îi va avea ca invitați speciali pe muzicienii din trupa de blues & jazz Mike Godoroja & Blue Spirit. Gala Tinerilor Scriitori va fi difuzată în direct de către Radio România Cultural, producător: Anamaria Spătaru. Amfitrion: Dan Mircea Cipariu. Coproducător: Radio România Cultural. Parteneri: APLER (Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România) și Opera Scrisă.ro-societate de gestiune a drepturilor de autori.

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 17.00

Casa Memorială „Anton Pann” (str. Anton Pann 20, sectorul 1)

Recital de lieduri, moment artistic dedicat lui Mihai Eminescu și culturii românești susținut de contratenorul George Helens

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 17.00

Sediul MNLR, Calea Griviței 64-66

Vernisajul expoziției „Lucrurile pe care le-au văzut”

Expoziție dedicată Generației ´80, desene de Gheorghe Crăciun, Eugen Jebeleanu, Alexandru Mușina, Ioan Flora și manuscrise, cărți, fotografii, înregistrări video și audio cu alți reprezentanți ai acestei perioade.

Invitați: Carmen Mușat și Caius Dobrescu

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 9 – 24 ianuarie 2026.

Joi, 15 ianuarie 2026, ora 18.30

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Vernisajul expoziției de bijuterii și sculptură mică din hârtie manuală „Povești scrise în zbor”, autor Gligor Kuzmanovski

Curator: Monica Morariu

Lucrările lui Gligor Kuzmanovski îmbină cuvinte și forme într-o armonie care se construiește în forme organice, unele simple, altele complexe, inspirate din natură sau evenimente din viață: amintiri, fericire, tristețe, dor.. toate create cu o doză de dragoste. Artistul lucrează cu materiale organice – hârtie presată și lemn, pictate cu delicatețe în culori discrete, astfel încât mesajul imprimat să constituie centrul de interes în compoziția plastică. Expoziția „Povesti scrise în zbor” este despre cuvinte care inspiră, cuvinte care descriu, cuvinte care ne apropie de un sentiment, cuvinte care zboară în jurul nostru.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2026.

Vineri, 16 ianuarie 2026, ora 16.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

„George Banu și Sibiul: o prietenie teatrală sub semnul FITS”

Conferință Loreta Popa

Într-un festival în care spectacolele se succed într-un ritm intens, conferințele coordonate sau animate de George Banu au adus un echilibru între practică și teorie, oferind publicului, artiștilor și criticilor o platformă de interpretare, de contextualizare și de mediere a sensurilor teatrului contemporan. Studierea acestui rol permite înțelegerea modului în care dimensiunea intelectuală a festivalului s-a consolidat și a devenit un reper internațional datorită prezenței sale.

Vineri, 16 ianuarie 2026, ora 18.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Mircea Sântimbreanu – 100

Colocviu dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea scriitorului Mircea Sântimbreanu

Invitați: Paul Cernat, Vladimir Epstein, Cristian Iscrulescu (Zoom)

Moderator: Iuliana Miu

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 11.00 – 13.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Cultura prinde formă – Atelier creativ 3D pentru copii

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, îi invităm pe cei mici la un atelier unde tradiția întâlnește tehnologia. Folosind imprimanta 3D, copiii vor descoperi simbolurile identității noastre naționale prin realizarea unor obiecte precum stema României, harta țării și medalii dedicate personalităților culturale și istorice. Atelierul îmbină joaca, creativitatea și învățarea, oferindu-le copiilor ocazia de a explora cultura românească într-un mod modern și interactiv.

Coordonator: Bogdan Manache

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 15.00

Mansarda MNLR, sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Trivia la MNLR

Coordonator: Iulia Dromereschi

Absolventă de Limbi Moderne Aplicate (Franceză-Germană, promoția 2008) și deținătoare EMCI pentru limbile engleză, franceză și italiană, după absolvirea Masteratului de Interpretariat de Conferință al aceleiași Universități Babeș-Bolyai (2010). A urmat cursurile Facultății de Litere: Norvegiană-Rusă (2013-2016). Lucrează ca traducătoare „tehnică” din 2006, cu acreditare de la Ministerul Justiției din 2009. Din 2012 traduce aproape exclusiv literatură, alături de subtitrări de film și teatru, texte dramatice și non-ficțiune. Ocazional, acceptă sesiuni de interpretare la evenimente culturale.

Descriere: Iulia Dromereschi

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 16.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Lansare de album – Dan Vană – „Stea adusă de vânt”

Moderator: Loreta Popa

Om de cultură și suflet al Taberei Folk de la Calafat, ajunsă la cea de-a 28-a ediție, interpretul de muzică folk Dan Vană are harul de a aduna împreună oameni, poezie și cântec sub același cer al unei lumi mai bune. Născut la Basarabi, la o răsuflare distanță de Calafat, Dan Vană poartă în glas șuierul Dunării și foșnetul viilor de pe deal. Primele acorduri le-a învățat pe o chitară care scârțâia asemenea podelelor Palatului Marincu, astăzi Muzeul de Artă, instituție pe care, ani mai târziu, avea să o conducă. Dan Vană invită publicul într-un univers al simplității și sincerității, unde cuvintele își capătă greutatea prin emoție, iar muzica devine o punte între suflete. Nu impresionează prin artificii sonore, ci prin firescul cu care transformă trăirile în versuri și acorduri, creând o intimitate rară între scenă și cei care ascultă. Astfel, folkul redevine ceea ce a fost dintotdeauna: o confesiune caldă, spusă la lumina unui foc imaginar, între prieteni deschiși cunoașterii.

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 17.00

Mansarda MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Atelier de benzi desenate inspirat de scrierile pentru copii ale lui Mircea Sântimbreanu

Participanții vor explora universul școlii prin benzi desenate, având ca sursă de inspirație celebra lucrare „Recreația Mare” de Mircea Sântimbreanu. Atelierul este coordonat de autorul de benzi desenate Mihai I. Grăjdeanu, coordonatorul Centrului de Educație și Formare prin Benzi Desenate, aflat sub egida MNLR. Mihai I. Grăjdeanu îi va ghida pe participanți în procesul de creație, de la idee și scenariu până la realizarea propriei benzi desenate, încurajând dialogul despre bullying, efectele sale și modalitățile prin care acesta poate fi prevenit, transformând experiențele dificile în povești cu final pozitiv. Atelierul se adresează copiilor cu vârste între 8 și 12 ani.

Locuri disponibile: 15. Înscrierile se fac la adresa: educatiebd@gmail.com

Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 18.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Remember Ioan Gyuri Pascu

Participă: Silviu Petcu, Valentin Gora, Ovidiu Mihăilescu, Dan Vană, Dana Cristescu

Moderator: Loreta Popa

Au trecut zece ani de când Ioan Gyuri Pascu a plecat dintre noi, dar spiritul său viu, ludic și profund continuă să ne adune împreună. Artist complet – muzician, actor, poet și gânditor liber – Gyuri Pascu a fost o prezență care a adus sens, umor și adevăr într-o lume adesea grăbită să le uite. În această seară de aducere-aminte, prieteni și colegi de drum artistic îi evocă personalitatea și moștenirea: Silviu Petcu, Valentin Gora, Dana Cristescu, Dan Vană și Ovidiu Mihăilescu. Fiecare, prin cuvânt, muzică sau amintire, recompune chipul unui om care a știut să fie autentic până la capăt, să râdă cu inteligență și să creadă cu discreție. Momentul video realizat de Izabela Barbu (Jezebel) completează această întâlnire a memoriei, aducând o altă voce, o altă privire, într-un dialog tainic cu absența devenită prezență. La zece ani de la plecarea sa, Ioan Gyuri Pascu rămâne un reper de libertate interioară și curaj artistic. Atât timp cât îi ascultăm cântecele, îi rostim numele și îi purtăm spiritul mai departe, Gyuri continuă să fie printre noi.

Duminică, 18 ianuarie 2026, ora 14.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Caligrame: continuă desenul….

Fiecare participant este invitat să continue desenul început de cel dinaintea sa – după modelul caligramelor – pe o hârtie lungă de 20 de metri.

Atelier destinat publicului larg.

Coordonator: Mircia Dumitrescu

Duminică, 18 ianuarie 2026, ora 16.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Povestea spusă împreună

Participanții sunt invitați să creeze o poveste împreună.

Coordonator: Călin-Andrei Mihăilescu

Duminică, 18 ianuarie 2026, ora 17.00

Sediul MNLR, strada Nicolae Crețulescu 8

Chat gentil. Pisici & motani în literatură

Toți iubitorii de pisici sunt invitați la o dezbatere informală despre aceste personaje fantastice din literatura română și universală. Vom porni de la motanul preferat al lui Mohamed, menționat de Dimitrie Cantemir în „Sistemul sau întocmirea religiei mahomedane”, de la pisica moștenitoare a lui Anton Pann, apoi la motanul filosof din „Sărmanul Dionis”, la cele peste 30 de pisici ale lui Ion Creangă, la mâțele lui Tudor Arghezi, la Ahmedul lui Ion Holban până la Pisicâinele lui Mircea Ivănescu. Să nu uităm de Japonica, Bony și Tismana și nici de versurile lui Șerban Foarță.

Invitați: Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu

De asemenea, marți, 20 ianuarie 2026, ora 18.00, la Casa Memorială „George și Agatha Bacovia” (Strada George Bacovia 63, sector 4), va avea loc un recital de muzică și poezie susținut de elevi de la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti și Colegiu Național de Muzică George Enescu.