Ziua Culturii Naționale la Biblioteca Metropolitană București. Un eveniment-spectacol care deschide anul 2026 sub semnul culturii, muzicii și creativității

Acesta va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, din str. Tache Ionescu nr. 4, București.

Evenimentul are ca punct central lansarea cărții pentru copii „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy, apărută la Editura For You, dar depășește formatul clasic al unei lansări, transformându-se într-un eveniment-spectacol, construit special pentru a marca Ziua Culturii Naționale.

„Ne-am dorit ca Ziua Culturii Naționale să fie marcată printr-un eveniment care pune în valoare dimensiunea educativă și expresivă a culturii, deoarece aceasta nu este doar un patrimoniu, ci o experiență vie, trăită și împărtășită prin emoție și dialog. Acest eveniment-spectacol este modul nostru de a deschide anul 2026 sub semnul culturii vii, al emoției și al creativității”, a declarat Ramona Mezei, manager Biblioteca Metropolitană București.

Printre momentele cheie ale eveimentului se numără Lansarea cărții „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, o poveste despre curaj, curiozitate și descoperire, care deschide copiilor porțile imaginației și ale lecturii. Întâlnirea dintre lumea fulgilor și lumea oamenilor devine o metaforă a începuturilor, a dorinței de a explora necunoscutul și de a-ți urma visul.

„‘Povestea lui Arthur, fulgul cel curios’ este o carte care transcende lectura clasică și devine experiență. Suntem bucuroși să fim parte dintr-un eveniment care îmbină literatura, muzica și educația creativă într-un mod autentic și memorabil”, ne-a mărturisit Camelia Soceanu, director general Editura For You.

Radu Nagy, autorul cărții și muzician, a completat: „Arthur este un personaj care ne amintește cât de important este să rămânem curioși și deschiși. Prin această poveste, mi-am dorit să ofer copiilor un spațiu al descoperirii, în care imaginația, curajul și bucuria explorării să fie firești.”

De asemenea, în cadrul acestui eveniment va avea loc și un spectacol muzical live la harpă și violoncel, un moment artistic deosebit, cu muzică interpretată de Radu Nagy (violoncel) și Miruna Nagy (harpă), care creează o atmosferă feerică și completează universul poveștii prin sunet și emoție.

„Pentru mine, acest eveniment este o invitație la a trăi povestea prin sunet, mișcare și emoție. Copiii sunt încurajați să asculte, să creeze, să se exprime liber și să transforme imaginația în experiență”, a conchis Miruna Nagy, artist și formator.

Ziua se va încheia cu un Atelier creativ pentru copii „Arthur, fulgul cel curios”, un atelier interdisciplinar, axat pe legătura dintre imagine și sunet, despre cum pot fi redate imaginile prin ritm și timbru, astfel încât muzica să povestească, iar cuvintele să cânte.

Copiii vor explora universul sonor și bogăția timbrelor diferitelor instrumente, cum ar fi harpa, violoncelul și pianul, instrumente de suflat și de percuție, și vor avea posibilitatea să exprime personajele din carte prin mișcare, joc și expresie sonoră, experimentând creația liberă din spațiul intuiției.

Instrumentele muzicale vor fi puse la dispoziția participanților de către cei doi artiști. Atelierul nu necesită pregătire muzicală prealabilă, iar copiii care studiază deja un instrument sunt bineveniți.

Cartea este disponibilă atât în variantă tipărită, cât și în variantă audio, aceasta din urmă incluzând muzică originală la violoncel și harpă, compusă și interpretată de Miruna și Radu Nagy.

Prin această structură, evenimentul devine o experiență multisenzorială, în care lectura este trăită, ascultată și recreată, iar Ziua Culturii Naționale este celebrată printr-o formă accesibilă și spectaculoasă pentru publicul tânăr și nu numai.

Despre invitați

Radu Nagy este muzician concertist, compozitor și autor, activând între București și Berlin. De peste două decenii, este implicat în proiecte culturale și educaționale dedicate copiilor, domeniu în care îmbină scrisul cu creația muzicală. Este autorul volumului „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, o carte care explorează curiozitatea, curajul și bucuria descoperirii printr-un limbaj sensibil, accesibil și profund muzical.

Pe lângă activitatea concertistică, Radu Nagy creează muzică pentru teatru, colaborând din 2012 cu teatrul pentru copii „Morgenstern” din Berlin. A semnat muzica pentru peste 40 de spectacole inspirate din literatură și teme educaționale, iar în 2024 a compus și interpretat muzica în cadrul festivalului „Maratonul celor 30 de povești”, realizat cu participarea a 30 de școli din Berlin.

Miruna Nagy este harpistă, compozitoare și artistă, cu o activitate susținută pe scene culturale din România și din străinătate. Formată în România și în universități de prestigiu din SUA, Austria, Germania și Franța, Miruna Nagy dezvoltă proiecte artistice interdisciplinare în care muzica se întâlnește cu povestea, sunetul cu mișcarea, iar interpretarea cu creația contemporană.

Împreună, Miruna și Radu Nagy sunt implicați de mai mulți ani în proiecte culturale și educaționale internaționale, construind experiențe artistice în care muzica, literatura și experiența directă se completează într-un limbaj actual și coerent.

Evenimentul este realizat cu sprijinul KIA și SoNoRo, care susțin proiecte culturale și educaționale dedicate copiilor și promovării creativității artistice.

Despre Editura For You

Editura For You este una dintre editurile din România recunoscute pentru promovarea literaturii de calitate și a proiectelor editoriale care îmbină educația, cultura și dezvoltarea personală. Cu un portofoliu divers, publică volume pentru copii și adulți, acordând o atenție deosebită conținutului relevant și atent curatoriat. De-a lungul timpului, editura a susținut autori și inițiative care aduc lectura mai aproape de public prin formate inovatoare și abordări interdisciplinare, contribuind activ la dialogul cultural contemporan și la afirmarea lecturii ca experiență vie și formativă.

Despre Biblioteca Metropolitană București (BMB)

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, ce facilitează accesul liber la informare, educație și lectură prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin oferta sa culturală bogată, desfășurată în filialele din toate sectoarele capitalei, BMB contribuie activ la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor.