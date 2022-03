Dirijorul Marc Tardue și pianistul Mihai Ungureanu, în stagiunea Filarmonicii „George Enescu” 

„O simfonie în stilul lui Haydn”

„Simfonia clasică” a avut premiera pe 21 aprilie 1918 la Sankt Petersburg sub conducerea compozitorului Serghei Prokofiev și a devenit una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite lucrări ale sale. „Ideea mea era să compun o simfonie în stilul lui Haydn [...] M-am gândit că, dacă azi ar mai trăi, el ar continua să compună în acelaşi stil, dar ar şi aduce elemente noi în muzica sa. Am vrut să compun o simfonie tradiţională credincioasă acestui principiu. Am numit-o Clasica, mai întâi pentru că este un titlu simplu, dar şi ca să îi irit pe filistini, în speranţa că va pica bine dacă, într-adevăr, simfonia va reieşi a fi «clasică»”, mărturisea compozitorul.

Concertul pentru pian și orchestră nr. 11 Hob Xviii:5 a fost compus de Joseph Haydn între 1780 și 1783, având multe asemănări cu concertele pentru pian ale lui Mozart. Haydn și Mozart făcuseră cunoștință înainte de 1784, când a fost publicat acest concert. Mozart a recunoscut rolul important al lui Haydn în dezvoltarea muzicii și, în corespondență, l-a numit uneori „Papa Haydn”.

Despre Simfonia nr. 1, în do major, op. 21, interpretată în partea a doua a concertului, muzicologul Mihai Cojocaru afirmă că „Beethoven ascunde în Simfonia nr. 1 nu doar «Eroica» şi Simfonia «Destinului», ci şi spontaneitatea din Simfonia nr. 4 sau parodia din nr. 8”.