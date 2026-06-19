Etiopia, între gastronomie arabă, dansuri africane și artefacte creștin-ortodoxe

Mare parte din oferta turistică și culturală a acestei țări africane nu a ajuns încă la publicul larg din România. La fel ca Egipt, Maroc sau Tunisia, Etiopia poate fi o minunată destinație de vacanță, dar și țara în care se pot găsi obiecte artizanale specifice culturii africane, de la textile și pielărie până la cafea. Iar cafeaua are un ritual aparte în Etiopia, care presupune și prăjirea pe loc, înainte de fierbere. Bucureștenii care pot participa astăzi la evenimentul „Săptămâna etiopiană”, organizat la Palatul UGIR-1903, foarte aproape de Piața Romană, vor avea ocazia să guste din cafeaua proaspătă, adusă din această țară, prăjită și servită ritualic, dar pot să participe și la celelalte manifestări culturale din cadrul evenimentului, pentru a înțelege o mică parte din tradițiile, dansurile și portul popular al etiopienilor.

Fikru este unul dintre etiopienii care trăiesc în București, de mai mulți ani. Lucrează la un restaurant etiopian din Capitală, iar în aceste zile participă la evenimentul dedicat culturii etiopiene, reprezentând gastronomia țării sale. „Piesa de rezistență” pe care a pregătit-o este țapul gătit cu mirodeniile speciale din țara sa, după ce a fost măcelărit conform tradiției etiopiene.

Puțini români știu care sunt diferențele sau asemănările culturale dintre țările africane sau țările arabe, iar arta culinară este un liant cultural. Nu este doar despre gusturi africane, ci și despre istoria unor rețete care arată legăturile între popoare care la un moment dat au coexistat în același spațiu cultural.

Bucătăria etiopiană este renumită pentru aromele sale intense, condimentele bogate și faptul că multe preparate sunt vegetariene sau de post. Mâncarea este servită la comun, pe o lipie mare, folosită ca „farfurie” și tacâm în același timp – obicei practicat în toate țările arabe.

Dar, ca o curiozitate, nu Islamul este principala religie în Etiopia, ci Creștinismul, gastronomia neavând legătură cu religia musulmană sau cu cea creștină, ci cu obiceiurile străvechi din țările africane, transpuse în ritualuri legate și de religie, ulterior.

Potrivit unui recensământ din 1994, creștinii reprezentau 61,6% din populația Etiopiei, 32,8 % erau musulmani, iar religiile tradiționale africane erau practicate de 5,6 % din populație. Recent, Departamentul de Stat al SUA a raportat cifre care arată că islamul e deja la egalitate sau cu o ușoară majoritate față de creștinism: 45-50% suniți, 40% ortodocși, 5% protestanți și restul religii tradiționale.

Întâlnirea cu obiceiurile africane

Cei care vor să intre direct în contact cu aceste curiozități culturale din țara africană o mai pot face și astăzi, la sediul Confederației Patronale UGIR 1903, la evenimentul cultural „Săptămâna Etiopiană”. În cadrul evenimentului, publicul are ocazia să descopere tradițiile și obiceiurile etiopiene, gastronomia specifică acestei țări, muzică și dansuri tradiționale, expoziții de artă și obiecte tradiționale.

Invitați de onoare sunt dr. Gemta Endegena Abebe – ministrul Turismului din Etiopia, și Abajobir Sebsib Abafira – președintele Camerei de Comerț din Etipoia, dar și reprezentanți ai Guvernului României, ai Parlamentului, și Camerei de Comerț și Industrie București.

Evenimentul se desfășoară cu intrare liberă, la Sala Oglinzilor din Palatul UGIR 1903, str. George Enescu, nr.27-29, București, începând cu ora 11, astăzi fiind ultima zi.