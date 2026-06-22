Expoziția „Cusături tradiționale românești. Fir între generații”

Proiectul expozițional este centrat pe mostre de cusături tradiționale românești, realizate de elevi din clasele primare din mai multe județe ale țării în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și în anii imediat următori. Păstrate în monografii scrise de învățătoare pentru obținerea gradelor didactice, lucrările copiilor, cusute pe pânză de bumbac sau borangic, se evidențiază prin acuratețea execuției tehnice, prin îmbinarea culorilor și prin frumusețea ornamentelor florale sau geometrice specifice zonelor etnografice de proveniență.

În dorința de a celebra într-un mod inedit Ziua Universală a Iei, Arhivele Naționale expun aceste documente deosebite alături de lucrările realizate în cadrul primului atelier de cusături tradiționale românești organizat de instituția noastră în luna mai de către un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 81, coordonați de doamnele profesoare Natalia Lazăr și Cristina Ichim.

Expoziția este completată de proiectul „Tradiție și identitate românească”, care prezintă o suită de costume populare cu o vechime de aproape un secol și recreează un interior de casă țărănească. Conceptul curatorial este semnat de Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București și de Ellida Toma, lector univ. dr. în cadrul Universității București.

Miercuri, 24 iunie 2026, de la ora 17.00, în cadrul expoziției va avea loc un eveniment special, dedicat Zilei Universale a Iei, prilej de celebrare a patrimoniului cultural românesc și de redescoperire a valorilor transmise din generație în generație.

Spațiul expozițional al Arhivelor Naționale este deschis de luni până vineri între orele 09:00 și 16:00 (ultimul acces la ora 15:30).

Intrarea este gratuită.

Arhivele Naționale păstrează și valorifică cel mai important tezaur documentar al țării – Fondul Arhivistic Național. Cele peste 36.000 de fonduri și colecții includ documente datând de la începutul secolului al XIII-lea până în perioada contemporană: acte medievale și moderne, arhive instituționale și familiale, documente ale perioadei comuniste, hărți, fotografii și acte de stare civilă. Procesul de digitizare accelerat în ultimii ani oferă acces rapid la milioane de documente prin platforma www.descopera.arhivelenationale.ro.