Doliu în lumea filmului: A murit o vedetă a serialului „Dallas”

Actorul s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani, pe 26 mai 2026, la reședința sa din Santa Barbara, California, potrivit unui necrolog publicat de Santa Barbara Independent.

Roluri în filme

Acesta a avut o carieră de peste șapte decenii în teatru, film și televiziune, fiind considerat un actor versatil, cu apariții în numeroase producții de referință.

Pentru fanii serialului „Dallas”, rolul lui Jeremy Wendell — influent om de afaceri și rival al familiei Ewing — a rămas cel mai cunoscut. Actorul a apărut în aproximativ 50 de episoade ale producției difuzate de CBS, până în 1989.

Dincolo de succesul din „Dallas”, Smithers a jucat în numeroase seriale și producții TV de succes, precum „Star Trek”, „Peyton Place”, „Hawaii Five-O” și „Executive Suite”. În cinematografie, a apărut în filme precum „Papillon” (1973), alături de Steve McQueen și Dustin Hoffman, și „Trouble Man” (1972).

Născut în Richmond, Virginia, actorul și-a început cariera pe scena teatrului. Debutul pe Broadway a avut loc în 1951, în „Romeo și Julieta”, într-o producție în care Olivia de Havilland interpreta rolul principal. Un an mai târziu, Smithers a devenit membru al Actors Studio, instituție care a format numeroși mari actori ai Hollywoodului.

Roluri în piese de teatru

De-a lungul carierei, acesta a jucat în numeroase producții de teatru, consolidându-și reputația de actor de caracter. În televiziune, unul dintre primele sale roluri importante a fost în serialul „Peyton Place”, difuzat în anii ’60, iar apariția sa în „Star Trek” a rămas una dintre cele mai cunoscute în rândul fanilor genului science-fiction.

În 1976, William Smithers a fost implicat și într-un proces împotriva studioului MGM, pe care l-a acuzat de încălcarea contractului în timpul colaborării la serialul „Executive Suite”, potrivit a1.ro.

Moartea actorului marchează dispariția unei figuri reprezentative a unei generații de artiști care au contribuit la istoria televiziunii americane. William Smithers lasă în urmă o carieră impresionantă și o galerie de personaje care au rămas în memoria publicului.