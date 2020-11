Don Quijote, Bucharest Fashion Film Festival și François Truffaut, pe TIFF Unlimited

Omul care l-a ucis pe Don Quijote

Terry Gilliam, Michael Haneke, Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Annie Girardot și Isabelle Huppert sunt doar câțiva dintre cineaștii ce pot fi urmăriți în această perioadă pe TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, disponibilă online și în aplicațiile iOS și Android (mobile, Android TV și Apple TV), cu un catalog de filme cu peste 140 de titluri, actualizat constant. Platforma poate fi accesată pe bază de abonament lunar sau anual. Pe lângă minunatele titluri de mai sus, TIFF Unlimited aduce zilele acestea publicului de festival, și nu numai, sub deviza „The Festival Must Go On. Anytime. Online.”, filme din cadrul Bucharest Fashion Film Festival, alături de producții românești ale ultimilor ani, preecum și filme pentru copii. De asemenea, în curând, un regal François Truffaut va putea fi urmărit de cinefili pe această platformă.

OMUL CARE L-A UCIS PE DON QUIJOTE / THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE (2018)

Regizor: Terry Gilliam

Distribuție: Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro

Țara: Spania, Belgia, Franța, Portugalia

Gen: Acțiune, Comedie

Aproape 30 de ani i-a luat lui Terry Gilliam să-și vadă visul cu ochii: un film inspirat din aventurile lui Don Quijote. Proiectul lui a trecut prin ceea ce producătorii numesc development hell - finanțări retrase, filmări eșuate, ghinioane pe platouri. Într-un final, Adam Driver și Jonathan Price sunt tovarăși de drum într-un film amuzant și ușor suprarealist despre un om de publicitate pragmatic, care intră în lumea fantezistă a unui pantofar spaniol ce se crede Don Quijote

Povestea filmului. Toby, un publicitar sarcastic, este prins subit în fanteziile unui bătrân cizmar spaniol care se crede Don Quijote. De-a lungul aventurilor deosebit de comice pe care ajung să le trăiască împreună, Toby începe să nu mai distingă între vis și realitate. Totuși, va fi nevoit să-și asume efectele tragice pe care un film regizat de el în tinerețe le-a avut asupra unui sătuc spaniol.

Pianista

PIANISTA / LA PIANISTE (2000)

Regizor: Michael Haneke

Distribuție: Annie Girardot, Isabelle Huppert, Benoît Magimel

Țara: Austria, Franța

Gen: Dramă

Isabelle Huppert și Benoît Magimel, o carte celebră a unei autoare distinse cu Nobel, Elfriede Jelinek, și un cineast exigent ca Michael Haneke sunt pilonii unui film tăios și pe alocuri șocant despre dorințe sexuale reprimate și relația copii-părinți.



Ambii actori au luat premii la Cannes pentru rolurile lor: o profesoară rece cu o personalitate complicată și o viață ascunsă și un tânăr elev care îi bulversează existența. Marele Premiu, Cannes, 2001.

Povestea filmului. Erika pare o femeie de fier. Este o profesoară de pian autoritară, care nu face niciodată concesii. Distantă cu ceilalți, predând într-o sala de clasă austeră, ce arată mai mult ca un salon de spital, ea se comportă deliberat rece, surâsul fiind o raritate. Dar totul este o mască ce ascunde o personalitate complicată, complexată, pasională. Erika trăiește dintotdeauna alături de mama ei, o femeie posesivă, care i-a afectat existența. Apariția unui bărbat în viața Erikai îi va bulversa tragic existența, căci ea nu-și va mai putea controla dorințele înăbușite multă vreme.

​Dressing the Cinema: Bucharest Fashion Film Festival

Dressing the Cinema

Bucharest Fashion Film Festival va fi online, pe TIFF Unlimited, între 6 - 11 noiembrie, când spectatorii se vor putea delecta cu patru bijuterii camp clasice, ireverențioase, și două documentare noi. Le vor putea urmări în sistem pay-per-view, iar biletele sunt în număr limitat.

​Margiela: In His Own Words

Reiner Holzemer// Marea Britanie / 2019 / 90'

The Disappearance of my Mother

Beniamino Baresse // Italia/ 2019 / 94'

Beware of a Holy Whore

Rainer Werner Fassbinder// Germania de Vest / 1971 / 104'

Celine and Julie Go Boating

Jacques Rivette // Franța / 1974 / 194'



Ticket of No Return

Ulrike Ottinger // Germania de Vest / 1979 / 108'

​Jubilee

Derek Jarman // Marea Britanie // 1974 / 106'

Made in România

Patru filme românești sunt nou intrate pe TIFF Unlimited zilele acestea. Toate cu premii la activ și toate de văzut:

De ce eu?

De ce eu?

Regia: Tudor Giurgiu, 2015

Distribuție: Emilian Oprea, Mihai Constantin, Andreea Vasile

Țara: Romania

Gen: Dramă, thriller

Povestea filmului. Tânărul şi ambiţiosul procuror Cristian Panduru află cu surprindere că a primit sensibilul caz al unui coleg mai în vârstă, acuzat de corupţie. Cazul, care părea să fie o rampă de lansare pentru cariera procurorului, se dovedeşte exact opusul. Panduru îşi va da seama curând că nu este decât un pion pe o tablă de şah dominată de forţe întunecate…



O dramă intensă, inspirată de cazul real al procurorului Cristian Panait, care s-a sinucis în 2002, după ce a preluat un caz controversat.

​ Câteva conversații despre o fată foarte înaltă

Câteva conversații despre o fată foarte înaltă

Regia: Bogdan Theodor Olteanu, 2017

Distribuție: Silvana Mihai, Florentina Năstase, Denise Moise

Țara: Romania

Gen: Dramă, romantic

Povestea filmului. Două fete ajung să se cunoască grație unei foste iubite a amândurora. Devin tot mai apropiate, dar prăpastia dintre ele se lărgeşte pe măsură ce una vrea răspunsuri, iar cealaltă refuză să se expună. Cum lupţi cu o teamă pe care nici măcar nu o poţi descrie în cuvinte?



​

Principii de viață

Principii de viață

Regia: Constantin Popescu, 2010

Distribuție: Vlad Ivanov, Gabriel Huian, Rodica Lazăr

Țara: Romania

Gen: Dramă

Povestea filmului. Velicanu se consideră un bărbat împlinit. Are bani, o vilă nouă, s-a căsătorit cu o femeie tânără care i-a născut un copil şi are un fiu dintr-o căsătorie anterioară. Înainte de vacanţă trebuie să lase totul în ordine, dar lucrurile încep să se complice. Criza de la sfârşitul zilei îl face să se întrebe dacă este într-adevăr atât de fericit şi împlinit...





​Roboțelul de aur

Roboțelul de aur

Regia: Mihai Dragolea, 2015

Regizori / Directors: Mihai Dragolea, Radu Mocanu

Distribuție / Personaje: Steluța Duță, Constantin Voicilaș

Țara / Country: România

Gen / Genre: Documentar

Povestea filmului. Steluța Duță, o boxeriță de 32 de ani, multiplă campioană europeană și mondială, se pregătește pentru ultimul mare campionat din cariera sa sportivă. Speră că acest ultim câștig îi va aduce lucrul pe care nu l-a avut niciodată: o casă. Steluța Duță a fost abandonată la naștere și a crescut în orfelinat, a trăit o viață violentă, în derivă și disperare până la vârsta de 20 de ani, când a fost descoperită de antrenorul și părintele său adoptiv, Constantin Voicilaș.





Filme mari pentru cei mici

​ Poate e o zi bună pentru După ploaie? Sau pentru Vacanța mea extrordinară cu Tess? În funcție vârsta copilului lor, părinții pot găsi pe TIFF Unlimited povești care să-l inspire, să-l fascineze sau să-l intrige. ​Filmele sunt atent alese de echipa EducaTIFF, au călătorit prin festivaluri și pot fi văzute pe bază de abonament, pe teritoriul României. Noi titluri vor fi disponibile pentru copii și adolescenți din 6 noiembrie.

Anul acesta am mers mai puțin la cinema și am stat mai mult acasă. Iar cu această ocazie am petrecut mai mult timp alături de cei mici și mari, căutând selecții de filme potrivite pentru o experiență de vizionare în familie.

Astfel, pentru organizatorii TIFF s-a născut ideea dezvoltării unui catalog online de filme educaționale - EducaTIFF Online. Plecând de la experiența echipei EducaTIFF în a selecta cele mai neașteptate și interesante filme pentru copii și adolescenți, s-a născut o colecție de titluri ce vor putea fi accesate oricând, de pe teritoriul României, pe platforma de streaming TIFF Unlimited.



Prin dezvoltarea acestui catalog, EducaTIFF își continuă misiunea de a extinde cultura cinematografică și abilitățile de media literacy ale copiilor.

În curând

Un regal François Truffaut va fi lansat în curând pe canalul TIFF Unlimited. Unul dintre inițiatorii mișcării numite Noul val francez, François Truffaut (n. 6 februarie 1932, Paris - d. 21 octombrie 1984) a fost regizor de film, actor, scenarist și critic de cinema. Dintre filmele sale, amintim: O poveste cu apă (Une histoire d'eau), scurtmetraj co-regizor cu Jean-Luc Godard, cu Jean-Claude Brialy, 1958; Trageți în pianist (Tirez sur le pianiste), cu Charles Aznavour, Marie Dubois, 1960; Jules și Jim (Jules et Jim), cu Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, 1962; Fahrenheit 451 cu Oskar Werner, Julie Christie, 1966; Mireasa era în negru (La mariée était en noir), cu Jeanne Moreau, 1968; Sirena de pe Mississipi (La Sirène du Mississipi), cu Catherine Deneuve, 1969; Noaptea americană (La nuit américaine), cu Jacqueline Bisset, 1973; L’histoire d'Adèle H. (L’histoire d'Adèle H.), cu Isabelle Adjani, 1975; Bărbatul care iubea femeile (L’homme qui aimait les femmes), cu Charles Denner, 1977; Camera verde (La chambre verte), cu François Truffaut, Nathalie Baye, 1978; Ultimul metrou (Le Dernier métro), cu Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, 1980; Femeia de alături (La femme d'à côté), cu Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 1981; Vivement dimanche! (Vivement dimanche!), cu Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, 1983.

​