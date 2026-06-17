Leo Woodall și Dustin Hoffman dau tonul unuia dintre cele mai surprinzătoare filme ale verii: Tuner, din 19 iunie în cinematografe

Îmbinând romantismul, drama și suspansul unui thriller, Tuner spune povestea lui Niki, un talentat acordor de piane al cărui auz excepțional îi permite nu doar să acordeze un Steinway, ci și să deschidă seifuri. Însă această abilitate neobișnuită atrage atenția unui grup de infractori și îl împinge într-o lume tot mai periculoasă.

Fost copil-minune al pianului, nevoit să-și abandoneze cariera muzicală promițătoare, Niki își găsește refugiul în munca alături de mentorul său, Harry. Viața lui ia însă o turnură neașteptată atunci când o întâlnește pe Ruthie, o studentă la compoziție cu care dezvoltă o legătură specială. Pe măsură ce sentimentele dintre ei se adâncesc, activitatea sa secretă de spărgător de seifuri riscă să distrugă tot ceea ce a început să construiască.

Trailerul filmului poate fi vizionat pe: https://youtu.be/pm6Il49FzGI

„E o adevărată plăcere să-i urmărești pe Leo Woodall și Dustin Hoffman în Tuner, această dramă lejeră și firească care îmbină momente de comedie romantică cu un thriller relaxat, cu accente ‘crime'” scriau cei de la The Guardian.

Alături de Woodal (cunoscut pentru rolurile sale din Bridget Jones: Mad About the Boy, Nuremberg sau The White Lotus) și Hoffman (dublu laureat al Premiilor Oscar), spectatorii îi vor putea recunoaște în film pe Tovah Feldshuh – câștigătoare a Premiilor Tony, dar și de Havana Rose Liu, Lior Raz și Jean Reno.

Harry Stainer de la Empire descrie rolul din Tuner drept momentul care îl consacră pe Leo Woodall, „demonstrând fără dubii că este pregătit să fie cap de afiș”. Criticul elogiază și designul sonor al filmului: „Niciun film de la Whiplash încoace nu a făcut publicul atât de atent la fiecare notă, clapă sau clic. Roher transformă sunetul într-o experiență aproape tactilă, fie că urmărim o interpretare la pian, fie că îl auzim pe Niki descifrând fiecare rotire a mecanismului unui seif.”

În timp ce Henry K. Miller concluziona pentru BFI că „Tuner este una dintre cele mai frumos filmate povești de dragoste pe care le-am văzut în ultimul timp. Neo-noir-ul lui Daniel Roher găsește o armonie surprinzătoare între romantism și acțiune.”

Filmul a avut primele proiecții din România la American Independent Film Festival și poate fi văzut deja în avanpremieră în unele cinematografe, urmând să fie proiectat din 19 iunie în București (Apollo111 Cinema, Cinema City Cotroceni, Cinema City Mega Mall, Cinema City Park Lake, Cinema City Sun Plaza, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Cinemax Veranda, Happy Cinema Colosseum, Happy Cinema Vitantis, Movieplex), Alba Iulia (Inspire Cinema), Arad (Cinema City Atrium, Happy Cinema), Bacău (Cinema City, Happy Cinema), Bârlad (Cityplex), Bistrița (Cinema Dacia, Happy Cinema), Botoșani (Happy Cinema), Brașov (Cinema City Afi Palace, Cinema One), Brăila (Cinema City), Călărași (Cinema 2D/3D), Cluj-Napoca (Cinema City Iulius), Constanța (Cinema City City Park), Craiova (Cinema Patria, Inspire Cinema Electroputere VIP, Inspire Cinema Mercur), Galați (Cinema City), Gura Humorului (Centrul Cultural Gura Humorului), Gherla (Cinema Pacea), Huși (Cinema Dacia), Iași (Cinema City Moldova), Lugoj (Cinema Bela Lugosi), Oradea (Cinema Oradea Shopping City, Cinema Palace), Pitești (Cinema Trivale), Ploiești (Cinema City Shopping City), Satu Mare (Cinema One), Sibiu (Centrul Cultural Ion Besoiu, CineGold), Sighetu Marmației (Cinema Mara), Sinaia (Cinema Carpați), Suceava (Cinema City), Târgu Mureș (Cinema City), Timișoara (Cinema City Shopping City, Cinema Victoria) și Zalău (Cinema Scala).

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Pentru mai multe detalii despre ce face mai exact un acordor de piane puteți urmări materialul făcut de Leyah: https://www.instagram.com/reel/DZjzMKPt4O2

Tuner are premiera pe marile ecrane din România pe 19 iunie și este distribuit de CAY Films și Prorom.



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