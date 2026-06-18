Tragedie la Hollywood: Daveigh Chase, celebra Lilo din animația Disney, a murit la doar 35 de ani

Daveigh Chase s-a remarcat încă din copilărie în industria cinematografică americană. Publicul o cunoaște în special pentru vocea personajului Lilo din animația Disney „Lilo & Stitch”, unul dintre cele mai populare filme ale începutului anilor 2000. Tot ea a interpretat-o pe Samara Morgan, personajul înfricoșător din filmul horror „The Ring”, producție care a devenit un fenomen global și a marcat o întreagă generație de spectatori, mai arată The Guardian. Moartea actriței a fost anunțată de partenerul său, Roy Hernandez.

Probleme grave de sănătate

Potrivit acestuia, Daveigh Chase a murit marți după ce a fost diagnosticată cu meningită și mai multe infecții severe ale sângelui. Aceste afecțiuni au provocat sepsis, o reacție extremă a organismului la infecție, care poate duce la insuficiență de organ și deces. Hernandez a declarat că actrița fusese internată într-un spital din Los Angeles la începutul acestei luni și că starea ei de sănătate se deteriorase rapid. Într-o campanie GoFundMe creată înainte de deces, acesta descria situația drept critică și spunea că medicii nu îi ofereau perspective optimiste.

O carieră începută foarte devreme

Născută la 24 iulie 1990 în Las Vegas, Daveigh Chase a avut o carieră intensă în anii copilăriei și adolescenței. Pe lângă „Lilo & Stitch” și „The Ring”, ea a asigurat vocea personajului Chihiro în versiunea în limba engleză a filmului de animație japonez „Spirited Away”, premiat cu Oscar. De asemenea, a apărut în producții precum „Donnie Darko” și serialul „Sabrina the Teenage Witch”, devenind una dintre cele mai recognoscibile actrițe tinere ale începutului de secol.

Mesajul emoționant al partenerului său

În mesajul publicat înaintea morții actriței, Roy Hernandez a vorbit despre dificultățile personale prin care aceasta a trecut de-a lungul vieții. El a susținut că Daveigh Chase s-a confruntat cu probleme familiale, perioade dificile și episoade de marginalizare, dar că a încercat permanent să își reconstruiască viața. Anunțul decesului a provocat reacții emoționante în rândul fanilor, mulți dintre ei amintindu-și de personajele care au făcut-o celebră și care au rămas parte din cultura pop a anilor 2000.

(sursa: Mediafax)