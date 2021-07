GALA UNITER 2021: trofee încărcate de emoție și bucurie 

Emoții puternice, bucuria reîntâlnirilor, multe zâmbete, o vibrație extraordinară a animat spațiul Galei, revenită la București după ani de călătorii prin țară. Organizatorii le mulțumesc tuturor celor care, într-un fel sau altul, le-au fost alături la această fastuoasă sărbătoare a teatrului românesc!

Luni, 19 iulie, la Sala Mare a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, a avut loc ediția cu numărul 29 a Galei Premiilor UNITER. Ceremonia de acordare a premiilor pentru cele mai bune creații teatrale ale anului 2020 a fost transmisă în direct pe TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și Radio România Cultural și online.

Amfitrionul Galei a fost Ion Caramitru, președintele UNITER. „Cu masca pe figură, cu mimica ascunsă, ne vom bucura, totuși, că sistemul funcționează, că teatrul e deschis. Sala Mare a TNB va găzdui, din nou, Gala UNITER!”.

Regia spectacolului a fost semnată de Bobi Pricop, iar scenografia, de Irina Moscu.









Iată, acum, premiile!

Marcel Iureș.





Premiul pentru întreaga activitate a mers către fascinantul actor MARCEL IUREȘ.

„Un artist desăvârşit, artistul rafinat, nobil, elegant, care ştie să fie generos pe scenă. M-a marcat cum intră în scenă. De atunci am urmărit cum îşi introduce în scenă personajele Marcel Iureş. Este actorul care s-a dăruit scenei. Este un vrăjitor, este un seducător”, a fost prezentarea făcută de Marina Constantinescu „prinţului alb din teatrul românesc”.

Aplaudat în picioare, în uralele publicului, Marcel Iureş a spus: „O să mor de inimă. Şi oricum abia intru în a doua jumătate a vieţii. O să fie un imbold. Pe la 140 de ani se dau operele majore”. „Am doldora bagajele, am fost cleptoman toată viaţa. Mi-am însuşit şi de la domnul Pino, şi de la domnul Rebengiuc... de la madame Bulandra. De la regizorii minunaţi cu care am lucrat”, a mărturisit, vizibil emoţionat, Marcel Iureş, care a rostit un fragment dintr-o poezie de Mihai Măniuţiu.









Carmen Lidia Vidu, lângă Ion Caramitru și Nicușor Dan





Regizoarea Carmen Lidia Vidu a fost răsplătită cu premiul pentru cea mai bună regie (Premiul Lucian Pintilie), pentru spectacolul „Jurnal de România. 1989”, cu un scenariu semnat de regizoare, care a mărturisit pe scena TNB: „Eu am crezut mereu că teatrul este doar despre ceilalţi, despre ruşi, despre americani, despre cei valoroşi, puternici, care ştiu ei mai bine. Nimeni nu mi-a spus vreodată că teatrul poate fi despre mine, că povestea mea contează, comunitatea mea contează, că oraşul este important. Jurnal de România. 1989 este despre noi, este despre un moment de curaj, curaj colectiv. Să negi Revoluţia, să negi curajul unui popor de a ieşi în stradă, de a protesta şi de a schimba un regim politic este forma sub care crimele împotriva umanităţii prind curaj. Ignoranţa cu privire la înţelegerea trecutului, analfabetismul cultural formează o societatea imatură, uşor de manipulat. Teatrul ne-a dat şansa de a ne folosi vocea pentru cei mai puţin vocali. Eu am dat la teatru şi mi-am dorit să fiu studenta Cătălinei Buzoianu. Acest premiu este pentru dumneavoastră, doamnă profesoară şi pentru toate vocile feminine din teatrul românesc. Voi sunteţi revoluţia mea, voi sunteţi puterea mea. Premiul meu este premiul vostru”.





Bogdan Gheorghiu și Ion Caramitru. Foto: Maria Ștefănescu





Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a înmânat premiul pentru cel mai bun spectacol producţiei Teatrului Naţional Marin Sorescu Craiova, Inimă şi alte preparate din carne, de Dan Coman, în regia, video şi universul sonor semnate de Radu Afrim, scenografia Irina Moscu.

Premiul a fost ridicat de Alexandru Boureanu, manager al Teatrului Naţional Marin Sorescu din Craiova, care a dezvăluit că acest spectacol a costat 6.000 de euro. „Este un rezultat al trupei”.

Premiul pentru întreaga activitate, pentru scenografie, i-a fost acordat Getei Medinschi. „Este un om care este pretutindeni, care ştie să meargă până la capăt”, a descris-o regizoarea Ada Lupu pe premiată. Neputând să fie prezentă, Geta Medinschi a trimis un mesaj. Aplaudată îndelung în picioare, artista a spus: „Eu cred că m-am îmbolnăvit de teatru înainte de a mă naşte. Ceea ce am avut de spus, am spus 43 de ani la teatrul meu, la Teatrul din Timişoara. Am făcut lucruri bune sau mai puţin bune. Fără actori, tehnicieni, eu n-aş fi existat. Am fost veşnic îndrăgostită de teatru, de spaţiu şi mi-a plăcut tot”.

Ion Caramitru a acordat Premiul Special al Preşedintelui UNITER. „Acest premiu merge către cineva cu care am avut o întâlnire de taină. Pe noi ne desparte doar o apă curgătoare şi am decis că trebuie făcut ceva pentru limba noastră românească. Am pus la cale o acţiune. El venea în numele Teatrului Mihai Eminescu din Chişinău şi eu, în numele Teatrului I.L. Caragiale din Bucureşti şi aşa au apărut schimburile noastre naţionale. Teatrul Naţional din Chişinău împlineşte anul acesta 100 de ani de la înfiinţare. Îl invit în scenă pe Petru Hadârcă, directorul Teatrului Naţional din Chişinău”, a spus Ion Caramitru. „Proiectul iniţiat de dumneavoastră a luat foc şi s-a transformat în reuniunea teatrelor naţionale de pe ambele maluri ale Prutului”, a mărturisit Hadârcă.

Premiul pentru întreaga activitate - actriţă - a revenit şi actriţei Ileana Ploscaru. Premiul a fost ridicat de Erwin Simsensohn, directorul Teatrului de Stat din Constanţa, care a vorbit despre „o mare actriţă care anul acesta a împlinit 90 de ani de viaţă, 70 de ani de activitate şi 60 de ani de când joacă la Teatrul de Stat Constanţa”.

Premiul pentru „Cea mai bună piesă românească a anului” - din peste 100 de texte, un record, anul acesta jurizarea s-a încheiat de curând. Prinţesa care sforăia, de Mihai Ignat, este câştigătoarea trofeului. Principesa Sofia, cea de-a patra fiică a regelui Mihai şi a reginei Ana a României, a înmânat premiul. „Familia regală continuă să sprijine unul dintre cele mai importante premii”, a spus Alteţa Sa. Juriul care a desemnat piesa câştigătoare a fost format din: Marina Constantinescu, Mihaela Mihailov şi cuplul Andrei şi Andreea Grosu.

În selecția finală au mai fost nominalizate următoarele piese: Stockholm de Ana Sorina Corneanu, Tăcerea de Mihai Ignat, Game over de Cristina Cozma și Operațiunea vampirul de Radu Popescu.

Premiul pentru întreaga activitate critică şi istorie teatrală i-a revenit lui Ion Parhon, care a dedicat premiul lui Victor Parhon, fratele său, şi lui Dumitru Chirilă.





Emil Boroghină și Ovidiu Buluc. Foto: Florin Biolan





Un alt Premiu Special a revenit Teatrului Poesis, acordat actorului Emil Boroghină pentru proiectul realizat de Teatrul Marin Sorescu din Craiova şi Teatrul Nottara din Bucureşti. Premiul a fost înmânat de Ovidiu Buluc, Președintele Fundației „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc. În laudatio-ul făcut, acesta a subliniat: „Lumea teatrului, marele public îl cunoaște pe Emil Boroghină, care a fost timp de 15 ani directorul Teatrului Național din Craiova, perioadă pe care am putea-o numi «de aur» pentru marile spectacole pe care le-a adus pe scenă. Să ne aducem aminte de cele două mari premii internaționale pentru Ubu Rex cu scene din Macbeth, în regia lui Silviu Purcărete, la Festivalul de la Edinburgh, și Titus Andronicus, la Festivalul de la Tokyo, de asemenea, în regia lui Silviu Purcărete, avându-l protagonist pe Ștefan Iordache, spectacol premiat la Festivalul Americilor de la Montreal. Boroghină mai înseamnă și Festivalul Internațional Shakespeare, al cărui fondator este.

Talentul actorului Boroghină ni-l relevă ca pe un recitator de excepție. Zece recitaluri și o incursiune în lumea lui Ovidiu, Dante, Petrarca, Sonetele lui Michelangelo, Ronsard, Eminescu, Shakespeare, cu care a cutreierat lumea ca rostitor de poezie, fiind invitat la cele mai mari festivaluri ale lumii și răsplătit cu furtunoase aplauze.

Teatrul Poesis, al cărui fondator este, se bazează pe sincretismul artelor, fuzionarea poeziei cu imaginea și cu muzica, oferind o experiență culturală inedită. O adâncă reverență pentru omul de teatru Emil Boroghină, pentru ctitorul atâtor lăcașuri ale artei, mai ales acum, când tinerii au nevoie de poezie”.





Premiul pentru cel mai bun debut:

DIANA MITITELU, pentru regia spectacolului „Jocuri în curtea din spate”, de Edna Mazya la Teatrul de Stat Constanța

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar:

ION RIZEA, pentru rolul Bunica din spectacolul „Povestea acelor oameni care s-au adunat într-o seară în jurul unei mese”, textul și regia Radu Iacoban, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Premiul special:

SCENA DIGITALĂ – platformă de spectacole online a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. Premiul a mers către Constantin Chiriac, directorul teatrului. Premiul a fost ridicat de MARIUS TURDEANU, actor al teatrului.

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar a mers către DIANA VIERU, pentru rolul Marusia din spectacolul „Orașul cu fete sărace”, scenariu după nuvelele lui Radu Tudoran, regia, scenariul și universul sonor Radu Afrim la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Premiul pentru cea mai bună scenografie:

ADRIAN DAMIAN, pentru decorurile spectacolului „Revizorul” de N.V. Gogol, regia Petru Vutcărău, Teatrul „Regina Maria” Oradea

PREMIUL PREȘEDINTELUI i-a revenit Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, pentru „100 de ani de istorie în teatrul românesc”.

Premiul a fost primit de PETRU HADÂRCĂ, director general al teatrului.

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal:

EMŐKE KATÓ, pentru rolul Eszter Nagy din spectacolul „Toate lucrurile pe care mi le-a luat Alois”, de Cosmin Stănilă, regia Andrei Măjeri, Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal:

RĂZVAN VICOVEANU, pentru rolul Ivan Alexandrovici Hlestakov din spectacolul „Revizorul” de N.V. Gogol, regia Petru Vutcărău, Teatrul „Regina Maria” Oradea









PREMIU GĂZDUIT:

Premiul British Council a fost acordat de NIGEL BELLINGHAM, directorul Consiliului Britanic Teatrului BASCA din Timișoara – un teatru pentru incluziune socială şi comunitate.

Premiul a fost ridicat de regizoarea ANA MARIA URSU.

Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru TV/Teleplay:

„SHORTS”, după Samuel Beckett, regia Zalán Zakariás, Teatrul „Tomcsa Sándor”, Odorheiu Secuiesc

Premiul a fost ridicat de RÉKA DÁLNOKY, director artistic al teatrului.

Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic:

„INSOMNIA”, scenariul, documentarea și regia Robert Bălan, Asociația Art No More, București

Premiul pentru întreaga activitate – critică și istorie teatrală: ION PARHON

Premiul pentru critică de teatru: MIRUNA RUNCAN

Premiul a fost ridicat de criticul de teatru MIHAELA MICHAILOV.

Premiul pentru întreaga activitate – regie: ALEXANDRU DARIE (post-mortem)

Premiul a fost ridicat de actorul MARIAN RÂLEA.

Premiul pentru critică de teatru: MIRUNA RUNCAN

Premiul a fost ridicat de criticul de teatru MIHAELA MICHAILOV.









Au prezentat premii, live sau virtual, și au anunțat câștigătorii: Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României, Bogdan Gheorghiu (ministrul Culturii), Nicușor Dan (primarul general al Municipiului București), Ramona Săseanu (director general interimar al TVR), Ovidiu Buluc, Steven van Groningen (președintele Raiffeisen Bank România), Miruna Berescu (directoarea Festivalului de Film Anonimul), Camelia Ene (CEO MOL România), Ina Solomon (CSR & Corporate Sponsorships. Identity & Communication UniCredit Bank), Florentina Țilea, Gavril Pătru, Irina Moscu, Vlad Zamfirescu, Tania Popa, Ada Galeș, Marina Constantinescu, Ada Hausvater, Ludmila Patlanjoglu.





JURIILE GALEI

Juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru:

Oana Cristea Grigorescu, Claudiu Groza și Cristina Rusiecki.

Juriul Galei care au decis câștigătorii:

Puiu Antemir (scenograf), Alina Epîngeac (critic de teatru), Eugen Jebeleanu (regizor), Dorina Lazăr (actriță) și Octavian Saiu (critic de teatru).

Juriul concursului de dramaturgie „Cea mai bună piesă românească a anului 2020”:

Marina Constantinescu, Andrei și Andreea Grosu și Mihaela Michailov.







Echipei UNITER, care a muncit zi și noapte, o adâncă reverență. Foto: Florin Biolan







Producători:

Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Coproducător:

Televiziunea Română

Parteneri principali ai evenimentului:

Primăria Municipiului București

prin

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Proiect cultural finanţat de:

Ministerul Culturii

Sponsor principal:

Raiffeisen Bank

Sponsor:

Fundația „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc

Partener special:

UniCredit Bank

Partener principal:

MOL România

Parteneri:

Institutul Cultural Român

Fundaţia ANONIMUL

British Council

ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română

Partener de tradiţie:

Societatea Română de Radiodifuziune

Aplaudat de:

Radio Guerrilla

Partener cultural:

Radio RFI România

Cu participarea Casei Regale a României