150 de tineri muzicieni din întreaga lume, selectați pentru etapa I a Concursului Internațional George Enescu 2026. Cel mai tânăr concurent are doar 12 ani

În urma evaluării candidaturilor și a înregistrărilor video transmise de participanți, juriile internaționale au selectat 150 de tineri muzicieni care vor participa la prima etapă a competiției și vor veni la București în perioada 29 august – 19 septembrie 2026, interval în care se desfășoară concursul pentru secțiunile instrumentale.

Preselecția marchează următoarea etapă a unei ediții care a stabilit deja un record istoric de participare la secțiunile instrumentale, cu 645 de candidați din 55 de țări, confirmând încă o dată statutul Concursului Enescu ca platformă internațională de afirmare pentru tinerii muzicieni.

Pentru etapa I au fost selectați câte 50 de concurenți pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale: vioară, violoncel și pian. Participanții provin din peste 20 de țări ale lumii, reflectând diversitatea și deschiderea internațională care definesc Concursul Enescu.

Dincolo de cifre, selecția din acest an oferă o imagine relevantă asupra nivelului artistic al concurenților care vor ajunge la București în această vară. Cel mai tânăr concurent calificat pentru etapa I este violonistul american Jayden King, în vârstă de doar 12 ani, o prezență care demonstrează capacitatea Concursului Enescu de a atrage talente de excepție încă de la începutul formării lor artistice. La secțiunea violoncel, cel mai tânăr concurent selectat, Seojin Jung, din Coreea de Sud, are 14 ani, iar la pian cea mai tânără participantă este românca Inya Maria Cutova, în vârstă de 17 ani.

Rezultatele preselecției evidențiază un profil artistic competitiv al noii generații de interpreți ai muzicii clasice. Concurenții selectați acumulează, încă din etapele timpurii ale formării lor, experiență internațională semnificativă, prin participarea la competiții de prestigiu, programe de perfecționare de nivel înalt și studii în academii și conservatoare recunoscute la nivel mondial. În acest context, preselecția ediției din acest an confirmă standardul ridicat al pregătirii artistice și relevanța Concursului Internațional George Enescu ca platformă de afirmare pentru tinerii muzicieni aflați în plină dezvoltare profesională.

Din perspectiva țărilor de origine, se remarcă o prezență consistentă a concurenților proveniți din Asia și America de Nord: 39 de concurenți din Coreea de Sud, 29 din China, 19 din Statele Unite ale Americii și 11 din Japonia. Germania este reprezentată de 8 concurenți, iar România, Italia și Rusia de câte 5 participanți.

Dincolo de dimensiunea statistică, aceste rezultate oferă o imagine relevantă asupra dinamicii actuale a muzicii clasice la nivel internațional. O parte importantă a concurenților originari din Coreea de Sud și China își desfășoară studiile în prezent în centre universitare și academii muzicale din Europa și America de Nord, în instituții considerate repere ale excelenței artistice. Selecția reflectă astfel mobilitatea tot mai accentuată a tinerilor muzicieni și caracterul profund globalizat al formării artistice contemporane.

România va fi reprezentată în etapa I de cinci concurenți. La secțiunea pian au fost selectați Inya Maria Cutova și Alexandru-Ștefan Plăcintă, la secțiunea vioară s-au calificat Iohan Coman și Sofia Smărăndescu, iar la secțiunea violoncel Cornelius Zirbo.

Prezența lor continuă tradiția participării românești la Concursul Enescu, competiție care, de-a lungul istoriei sale, a reprezentat o rampă de lansare pentru numeroși artiști care au ajuns ulterior pe marile scene ale lumii.

Ediția din 2026 are o semnificație specială, fiind cea de-a XX-a ediție a Concursului Internațional George Enescu. Desfășurată sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence”, competiția continuă misiunea inițiată de George Enescu de a identifica, susține și promova talente ale muzicii clasice internaționale.

Pe parcursul a aproape unei luni, publicul va avea ocazia să urmărească evoluția unor artiști care reprezintă viitorul marilor scene de concert. Pentru mulți dintre cei 150 de concurenți selectați, participarea la Concursul Enescu reprezintă atât o etapă importantă în dezvoltarea profesională, cât și oportunitatea de a intra într-o tradiție artistică ce poartă numele unuia dintre cei mai mari muzicieni ai secolului XX.

Etapa I a secțiunilor instrumentale se va desfășura la Universitatea Națională de Muzică din București, cu acces liber pentru public, după următorul program: 29–31 august – Secțiunea Violoncel, 4–6 septembrie – Secțiunea Vioară, 10–12 septembrie – Secțiunea Pian.

Publicul va avea astfel ocazia să descopere încă din primele zile ale competiției artiști care ar putea deveni, în anii următori, nume importante ale scenei muzicale internaționale.



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