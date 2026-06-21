„CANTAFABULE” – reprezentație suplimentară cu sesiune de autografe la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” pe 26 iunie

„CANTAFABULE” aduce la un numitor comun sonorităţile rock şi bogăţia aranjamentelor simfonice într-o fuziune ce scoate la lumină grandoarea impresionantă a compoziţiilor semnate de Josef Kappl şi regretatul Nicu Covaci. La o jumătate de secol de la apariția mitului, această creație monumentală își revendică din nou măreția la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, unde forța orchestrei și a corului va fi dezlănțuită alături de patru voci excepționale: Florin Budnaru, Codruț Croitoru, Dragoș Moldovan și Anton Zidaru. Concertul rock-simfonic „CANTAFABULE” se bucură de aportul creativ şi prezenţa pe scenă a basistului Josef Kappl, care dă viaţă compoziţiilor într-un band ce îi mai include pe Nicu Patoi – chitară şi Marcel Moldovan – tobe. Concertul se va încheia cu o sesiune de autografe în foaier, ce va prilejui întâlnirea publicului cu artiştii.
Materialul muzical al acestei producții este semnat de Josef Kappl — basistul formulei legendare a trupei Phoenix și compozitorul albumului original, alături de Nicu Covaci.
Conducerea muzicală a concertului din 26 iunie îi revine dirijorului Leonard Boga.
Spectacolul a avut deja premiera cu casa închisă la începutul lunii, iar reprezentaţia din 26 iunie a fost planificată la cererea publicului, după cum punctează managerul interimar al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,” Alexandru Ilie: „Programată chiar înainte de finalul stagiunii, această nouă întâlnire cu capodopera rock-simfonică reprezintă şansa perfectă pentru cei care nu au reușit să obțină bilete la premiera spectacolului de acum 2 săptămâni sau pentru cei care doresc să retrăiască experiența.”
Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.
Despre CANTAFABULE
Inspirat dintr-un Bestiar medieval din secolul al XIV-lea — o carte în care animalele fabuloase simbolizau forțele binelui și ale răului, „Cantafabule” a fost primul album-concept din muzica românească, o operă în sine, cu o arhitectură narativă și sonoră unitară, de o coerență remarcabilă. Versurile semnate de Șerban Foarță și Andrei Ujică au transformat teme medievale în poezie vie, iar muzica a ridicat rock-ul românesc la rang de artă universală.
Lansat în 1975, primul dublu album din istoria rock-ului românesc a fost, de la bun început un act de curaj, o viziune artistică fără precedent și o capodoperă care a rezistat tuturor ierarhiilor. Votat cel mai bun album rock românesc al tuturor timpurilor, „Catafabule” îşi păstrează prima poziţie în top și la cincizeci de ani de la apariție.