Cristian Măcelaru, laureat al Premiului Grammy, va reuni sub bagheta sa pe scena Ateneului Român Orchestra Română de Tineret și Ansamblul Janoska într-un concert fusion, pe 20 iunie

Concertul propune un program în care ritmurile lui Bartók, eleganța lui Strauss și virtuozitatea lui Vivaldi se întâlnesc cu imaginația rebelă a grupului slovac Janoska, care a răsturnat toate obișnuințele scenei clasice.

Biletele pot fi achiziționate online pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/event/athenaeum-summer-festival-PnBAbX3X . Programul integral al ASF: https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente?search=Athenaeum+Summer+Festival

Dirijorul Cristian Măcelaru, laureat al premiului Grammy (2020), este director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, director artistic al Festivalului și Concursului George Enescu, director artistic și dirijor principal al Orchestrei Simfonice Mondiale de Tineret de la Interlochen Center for the Arts, director muzical și dirijor al Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo și artist invitat distins la The Shepherd School of Music de la Universitatea Rice. În timpul primei stagiuni în calitate de director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati (2025-2026), Cristian Măcelaru a dirijat concerte cu casa închisă, cum este cel cu Yo-Yo Ma ca solist, difuzat simultan în alte patru puncte din oraș şi a colaborat cu artiști de renume mondial, printre care Hélène Grimaud, Daniil Trifonov și Tessa Lark.

Ansamblul Janoska aduce improvizația în muzica clasică a secolului XXI. Până în prezent, a lansat patru albume cu prestigioasa casă de discuri Deutsche Grammophon. Primul album, Janoska Style (2016), CD-ul lor de debut, a atins statutul de disc de aur în doar în câteva luni. I-au urmat Revolution (2019), devenit de asemenea disc de aur, The Big B’s (2022) și Vivaldi: The Four Seasons in Janoska Style (2024).

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional sprijinit de Fundația Prietenii Muzicii – Serafim Antropov și Lanto Communication. Din 2014, funcţionează sub egida Centrului Național de Artă Tinerimea Română. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. De asemenea, Orchestra Română de Tineret s-a remarcat pe plan muzical internațional, fiind apreciată de criticii europeni drept un ansamblu de top din lume.

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