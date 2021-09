Promenada Operei şi Turnee de poveste

Ultimul week-end al Promenadei Operei, devenită anul acesta autentic hub cultural în aer liber, aduce pe esplanada din faţa Operei Naţionale Bucureşti o serie de inedite întâlniri între solişti ai Operei Naţionale Române şi trei turnee de poveste : Marin Cazacu & Violoncellissimo - Clasic la puterea a treia (10 septembrie), Ion Bogdan Ştefănescu & Flaut Power – Incredibil dar adevărat : Don Giovanni şi Flautul fermecat (11 septembrie) şi Gabriel Croitoru – vioară şi Horia Mihail – pian – Vioara lui Enescu (12 septembrie).

Recitalul din 10 septembrie - Marin Cazacu & Violoncellissimo - Clasic la puterea a treia i-a avut ca invitaţi pe soprana Veronica Anuşca şi tenorul Liviu Indricău. Cu un program mergând de la clasic, la folclor şi rock, recitalul susținut de Marin Cazacu și Violoncellissimo – aflați în cadrul unui amplu turneu național și internațional care a început în luna august și se va încheia în octombrie 2021, trecând prin numeroase oraşe ale ţării, dar ajungând şi la Paris sau Bruxelles – este o incursiune sonoră unică în lumea violoncelului, realizată prin intermediul unui repertoriu divers şi spectaculos. Violoncellissimo, care îi are în componenţă pe violoncelistul şi profesorul Marin Cazacu şi discipolii săi, este o formulă flexibilă şi mereu surprinzătoare, care a cucerit scenele de la noi şi din străinătate cu apariţii notabile pe trei continente, în Europa (Paris, Luxemburg, Bruxelles, Istanbul), Asia (Beijing) şi America de Nord (Washington).

Spectacolul din 11 septembrie, care îi are în prim plan pe Ion Bogdan Ştefănescu şi Flaut Power, poartă tilul Incredibil dar adevărat : Don Giovanni şi Flautul fermecat ! şi îi are ca invitaţi din partea operei pe soprana Zsuzsana Cerveni, baritonul Daniel Filipescu şi pianista Ioana Maxim. Cu Ion Bogdan Ştefănescu în calitate de recitator, flautist, dirijor, scenarist și regizor, alături de mai tinerii săi colegi, flautiştii Salomeea-Lois Bodea, Carina Geanina Boanță și Mihai Vaida, Incredibil, dar adevărat: Don Giovanni și Flautul fermecat ! este un spectacol de muzică și poezie pe textele și poemele lui Ion Bogdan Ștefănescu, în rostirea autorului, care interpretează alături de discipolii săi cele mai cunoscute arii din operele lui W.A.Mozart, duete realizate chiar de către compozitor pentru saloanele princiare ale vremii. Cele două opere mozartiene sunt despărțite prin creația binecunoscutului compozitor român, Dan Dediu, care a scris special pentru acest spectacol, o lucrare plină de umor, inspirată de o celebră temă mozartiană – Cartoon variations on a theme by Mozart. Continuând seria de turnee Flautul fermecat şi în acest an, Ion Bogdan Ştefănescu cântă pe flautul său Muramatsu din aur de 18k, instrumentul “miraculos” fiind realizat de prima companie din Japonia care a creat flaute pentru profesionişti, încă de la începutul secolului XX. Turneul are ediţii anuale din 2012, şi numeroase extensii internaţionale, în Statele Unite, Europa, Asia (Japonia).

Concertul de închidere al Promenadei Operei, din 12 septembrie, Vioara lui Enescu, aduce în faţa publicului un exemplu unic de generozitate artistică: Gabriel Croitoru şi legendara vioară Guarneri del Gesù pe care a cântat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflat în patrimoniul Muzeului Național George Enescu), care străbate România de zece ani alături de pianistul Horia Mihail, pentru a aduce muzica de calitate aproape de comunităţile din mediul rural, urban mic si urban mare din România. Ajungând în premieră pe esplanda din faţa Operei Naţionale din Bucureşti, evenimentul le are ca invitate pe mezzosoprana Oana Andra şi pianista Ioana Maxim, pentru o întâlnire inedită între repertoriul liric şi cel violonistic. O călătorie spectaculoasă la fiecare ediţie, un dialog cultural şi muzical dincolo de prejudecăţi şi false bariere, un gest de necondiţionată onestitate faţă de actul artistic, turneul Vioara lui Enescu are ediţii anuale din 2012 şi a cuprins numeroase recitaluri susţinut în oraşe de pe trei continente.

Devenită reper, gong inaugural, avanpremieră a sezonului, Promenada Operei vă aşteaptă şi în 2021, până pe 12 septembrie. La 100 de ani de la instituționalizare, Opera Națională București a prezentat publicului anul acesta o altfel de Promenada Operei, transformând evenimentul de tradiție ajuns la a XI-a ediție într-un veritabil festival. În an centenar, Opera Națională București celebrează prin Promenada Operei nu numai arta lirică, ci și artele spectacolului în general, din 27 august până în 12 septembrie, cu artiștii săi, dar și cu invitați și instituții partenere, transformând esplanada din fața Operei într-un autentic hub cultural. Din 27 august până pe 12 septembrie, Promenada Operei a găzduit şi continuă să găzduiască peste 600 de artiști, oferind publicului peste 2700 de minute de muzică și spectacol. Festivalul artelor ce poartă numele Promenada Operei a adus alături artiști consacrați prin programul Cinemateca Operei – în parteneriat cu Arhiva TVR, artiști independenți și spectacole de teatru, dar şi mari personalități ale universului muzical românesc. Programul acestei inițiative culturale și amenajarea spațiului au fost realizate pentru a atrage publicul larg și a-l apropia de operă.

Bilete pe www.operanb.ro

Programul Promenadei Operei, ultima săptămână: