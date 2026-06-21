Sub titlul Ludic, organiștii Maria-Luisa Antal și Eduard Antal invită publicul, de-a lungul lunii iulie, la o serie de concerte care explorează dimensiunea jucăușă, plină de imaginație și spontaneitate a orgii.

„Ne dorim ca publicul să redescopere orga fără prejudecăți, cu multă curiozitate și bucurie. Este un instrument care poate zâmbi, poate dansa, poate spune povești cu umor. Latura aceasta jucăușă ne-a inspirat întregul program.”, spune organista Maria-Luisa Antal.

Dincolo de imaginea sa monumentală și solemnă, orga are o remarcabilă capacitate de a se reinventa, de a surprinde și de a dialoga direct cu publicul. În repertoriul organistic, jocul nu este un element marginal, ci o prezență constantă, uneori discretă, alteori exuberantă, care deschide muzica spre libertate, culoare și bucuria descoperirii.

Tema acestei ediții devine, astfel, o invitație de a asculta orga dintr-o perspectivă mai relaxată, mai directă și mai umană, adaugă Eduard Antal: Pentru noi, acest turneu e și un exercițiu de libertate. Trecem de la ragtime la scherzo, de la pastiche la ritmuri neobișnuite, iar orga devine un adevărat laborator de culori și personaje sonore. Ne place ideea de surpriză, de spectacol viu.

Programul reunește lucrări pentru orgă la patru mâini, în aranjamente proprii, alături de piese solistice, construind un parcurs muzical unitar în care contrastul, umorul și energia se află în prim-plan.

Repertoriul traversează stiluri și epoci, de la spiritul de divertisment al lui Scott Joplin - The Entertainer, la transformările ingenioase din Bach on the Orient Express de André Stamm și Mozart Changes de Zsolt Gárdonyi, până la vitalitatea scherzo-ului din lucrări de Charles-Marie Widor și Denis Bédard. Se adaugă eleganța plină de farmec a lui Lefébure-Wély, fantezia coloristică din selecțiuni ale Carnavalului animalelor de Saint-Saëns, spiritul ludic din Pasticcio de Jean Langlais, lirismul lui Robert Schumann și ritmica neobișnuită din Toccata in Seven de John Rutter.

Un program care pune în valoare versatilitatea expresivă a orgii și plăcerea surprizei sonore.

Prin fiecare ediție, proiectul Orgile României își propune să aducă muzica de orgă mai aproape de public și să valorifice instrumentele istorice și spațiile emblematice din întreaga țară, transformând fiecare concert într-o experiență culturală.

La concertele din catedrale si biserici din luna iulie INTRAREA ESTE LIBERĂ.

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ITINERAR

05 iulie, ora 20:00 – Bucureşti, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif”

Str. General Berthelot nr. 19, Sector 1, București

06 iulie, ora 19:00 – Focşani, Biserica Romano-Catolică „Sfinții Apostoli Petru și Paul”

Str. Cuza Vodă nr. 38, Focșani, județul Vrancea

10 iulie, ora 19:00 – Alba Iulia, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”

Piața Cetății nr. 1, Alba Iulia, județul Alba

11 iulie, ora 17:00 – Bistriţa, Biserica Evanghelică C.A. din Bistrița

Piața Centrală nr. 1, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

14 iulie, ora 19:00 – Deva, Biserica Greco-Catolică „Immaculata”

Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 30, Deva, județul Hunedoara

19 iulie, ora 19:00 – Constanţa, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Pius din Pietrelcina” (Padre Pio)

Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 161, Constanța, județul Constanța

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29 septembrie, ora 19:00 – Târgu Mureş, Palatul Culturii

Piața Victoriei nr. 1, Târgu Mureș, județul Mureș

11 octombrie, ora 11:00 – Bucureşti Ateneul Român

Str. Benjamin Franklin nr. 1–3, Sector 1, București

PROGRAM MUZICAL:

Scott Joplin – The Entertainer

André Stamm – Bach on the Orient Express

Lefébure-Wély – Sortie en mi bémol majeur

Charles-Marie Widor – Scherzo din Simfonia nr. 4 în fa minor, Op. 13 nr. 4

Jean Langlais – Pasticcio

Camille Saint-Saëns – Le Carnaval des animaux (selecțiuni)

Robert Schumann – Étude în si minor

John Rutter – Toccata in seven

Zsolt Gárdonyi – Mozart Changes

Denis Bédard – Scherzo din Sinfonietta

Un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.

Detalii pe www.orgileromaniei.ro

Spot video : https://youtu.be/X-7Qsa3kPIQ

Filmul ediției 2025:

facebook: https://www.facebook.com/orgileromaniei?locale=ro_RO



Un proiect cofinanţat de UCIMR

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Partener de mobilitate: Animawings

Cu sprijinul : Fundaţia Mâine va fi mai bine, Fondul Cultura face bine

Sponsori: Profi, Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti, YOKKO The Fashion Store

Parteneri culturali şi organizatori locali: Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” şi Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti prin Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice şi Patrimoniu, Biserica Romano-Catolică „Sfinţii Apostoli Petru şi Paul” din Focşani, Centrul cultural Vrancea, Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, Centrul Cultural palatal Principilor din Alba Iulia, Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, Primăria Municipiului Deva, Biserica Greco-Catolică „Immaculata” Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul Cultural „George Coşbuc” Bistriţa, Palatul Culturii Bistriţa, Biserica Evanghelică C.A. din Bistriţa, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Pius din Pietrelcina” (Padre Pio) Constanţa, Palatul Culturii Târgu Mureş, Filarmonica de Stat Târgu Mureş, Filarmonica „George Enescu” Bucureşti

Parteneri media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Regional, Radio România Muzical, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenţia de Carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari Digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei, Angelus TV, Enarmonia.

BIOGRAFII

Eduard Antal, organistul-titular al catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din București și managerul de proiect al Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, este o prezență activă în lumea muzicii clasice.

Eduard și-a obținut titlul de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB), sub îndrumarea profesorului și compozitorului Dan Dediu, cu teza intitulată „Cântul gregorian – sursă de inspirație în literatura organistică franceză a secolelor XIX-XX.” Anterior, a absolvit atât studiile de licență, cât și pe cele de masterat la aceeași universitate prestigioasă, specializarea orgă, beneficiind de expertiza profesorului Dan Racoveanu. Parcursul său academic reflectă o continuitate riguroasă atât în cercetarea muzicologică, cât și în cea interpretativă.

Eduard a reprezentat UNMB în proiectul „Young Musicians – Ambassadors of the National University of Music Bucharest” și s-a evidențiat ca laureat al Concursului național de interpretare „Ada Ulubeanu” în anii 2019 și 2020, primind și prestigiosul premiu „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de orgă.

Recunoașterea performanțelor sale remarcabile a fost subliniată prin acordarea bursei de excelență din partea UNMB în 2018, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

Eduard a susținut recitaluri ca solist în diverse țări precum Elveția, Polonia, Italia, Ungaria, Turcia, și în orașe importante din România, contribuind la promovarea muzicii de orgă într-un spectru internațional. Din anul 2020 realizează o incursiune în peisagistica instrumentelor de pe teritoriul României, concertând în cadrul Turneului național „Orgile României”.

Participând la festivaluri notabile la nivel național și internațional, precum SIMN, Festivalul Internațional de Orgă București, Organ Nights, Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, Eduard a confirmat abilitățile sale artistice și pasiunea pentru muzică.

Colaborările sale includ apariții ca solist alături de Orchestra Națională Radio, Big Band-ul Radio, Filarmonica Arad, și numeroase colaborări cu Filarmonica „George Enescu” din București, Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, precum și orchestrele Universității Naționale de Muzică din București: „Universitaria”, „Concerto” și „BAROCkerii”.

De asemenea, la începutul anului 2024, Eduard a fost bursier al Institutului Cultural Român la Paris, beneficiind de bursa „George Enescu” la Cité Internationale des Arts, care i-a oferit oportunitatea de a-și îmbogăți experiența artistică internațională.

Eduard Antal continuă să îmbine virtuozitatea sa muzicală cu dedicarea pentru promovarea și dezvoltarea artei orgii, atât în România, cât și în străinătate. Mai multe detalii despre artist pe https://eduardantal.ro/

Maria-Luisa Antal (Andrici), născută în anul 1999 în Verona, Italia, a intrat în lumea muzicii la vârsta de 5 ani, când a început să studieze pianul la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași, unde a urmat toți cei 12 ani de studiu.

A terminat studiile de licență, specializarea orgă, la „Universitatea Națională de Muzică din București”, sub îndrumarea profesorului Dan Racoveanu. Din septembrie 2022 până în iunie 2024 a urmat ciclul de Master of Arts in Music Performance la Conservatorul din Lugano, Elveția, avându-l ca profesor de orgă pe Stefano Molardi. În prezent este studentă a aceluiași Conservator, urmând cursul Master of Advanced Studies. Începând cu anul 2024 ia parte la proiectul Turneul Național „Orgile României”, unde are ocazia să concerteze pe orgi importante din țara ei.

Parcursul artistic al Mariei Luisa a continuat să prindă contur printr-o pregătire muzicală constantă și participarea la numeroase olimpiade, masterclassuri, concursuri și festivaluri, atât la nivel național, cât și internațional.

A susținut concerte de-a lungul acestor ani în România, Germania, Italia, Elveția, unele dintre ele pentru strângerea de fonduri în sprijinul copiilor din Kenya.

Pe lângă formarea ei muzicală, Maria Luisa a dorit de mică să ajute prin talentul său și pe cei aflați în nevoi. Este promotoarea proiectului „Să dăruim iubire” care a luat naștere în anul 2009 cu scopul de a ajuta copiii din Deșertul Chalbi, Kenya.