3 Zodii intră sub protecție Karmică pe 3 Decembrie 2025

Chiar dacă Jupiter este retrograd, energia nu ne trage înapoi, ci ne îndreaptă spre interior pentru a vedea ce oportunități se conturează deja în jurul nostru.

Aceasta este o perioadă de recalibrare, iar rezultatul este evoluția personală.

Jupiter retrograd aduce claritate, introspecție și momente de tip „acum înțeleg”. Pentru zodiile vizate, acesta este doar începutul unei faze mai puternice, mai fericite și mai expansive.

Iar momentul nu putea fi mai potrivit — finalul anului ne cheamă să atragem toată energia pozitivă posibilă. Iar universul răspunde, oferind protecție karmică celor pregătiți să o primească.

1. Berbec

Jupiter retrograd îți arată valoarea sincronizării perfecte, Berbecule. Ce părea blocat începe să se dezvăluie ca fiind doar o etapă de încălzire înainte de un salt important. Pe 3 decembrie, se întâmplă ceva ce îți confirmă instinctele: ai știut tot timpul încotro trebuie să îți îndrepți energia — și unde NU merită să o irosești.

Această schimbare de perspectivă îți redă momentumul, iar până la finalul zilei te vei simți mai motivat, mai centrat și pregătit pentru următoarea etapă. Ai planuri, iar acum ai și realitatea de partea ta.

Universul îți deschide drumul — iar acesta este doar începutul unei perioade puternice pentru tine.

2. Rac

Pentru tine, Racule, Jupiter retrograd aduce claritate mentală. Brusc, știi exact ce îți consumă energia și ce trebuie să elimini pentru a-ți regăsi liniștea. Această conștientizare este punctul tău de cotitură.

Pe 3 decembrie, vei observa că mintea ta refuză instinctiv gândurile negative și se orientează spre cele care îți aduc confort și siguranță. Este un reflex sănătos — păstrează-l.

Vei renunța la situațiile sau persoanele care îți iau prea mult și vei simți un val de respect de sine.

Pentru tine, începe o eră în care trăiești cu intenție, nu din inerție.

3. Leu

Pentru tine, Leule, Jupiter retrograd aduce o lecție esențială: trăiește în prezent. Nu viitorul contează acum, ci ceea ce ai în fața ta. Iar decembrie îți amintește că este momentul să te bucuri de viață.

Pe 3 decembrie, primești un val de claritate care îți reînnoiește încrederea în tine. Poate fi o idee inspirată, o confirmare externă sau o revelație care îți spune clar:

„Ești pe drumul cel bun.”

Puterea ta vine din autenticitate și prezență. Iar această nouă fază este despre respect de sine, curaj și decizii ferme. Universul îți curăță drumul — acum este momentul să avansezi.