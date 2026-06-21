3 zodii au parte de mult noroc înainte de sfârșitul lunii iunie

Primul Pătrar de Lună în Balanță, care are loc pe 22 iunie, îi încurajează pe nativi să își urmeze dorințele și să nu mai amâne deciziile importante. Spre finalul săptămânii, intrarea lui Marte în Gemeni aduce energie, curaj și șanse neașteptate.

Pentru Vărsător, Balanță și Taur, Universul pregătește o perioadă favorabilă în care visurile pot deveni realitate.

Vărsător

Un nou început este mai aproape decât crezi

Săptămâna începe cu o energie excelentă pentru Vărsători.

Primul Pătrar de Lună în Balanță te ajută să privești cu mai multă claritate către viitor și să îți stabilești prioritățile. Este posibil să apară o colaborare neașteptată sau o persoană care te poate ajuta să faci un pas important înainte.

Fie că este vorba despre carieră, afaceri sau un proiect personal, astrele îți cer să ieși din zona de confort și să profiți de oportunitățile care apar.

Visul pe care îl urmărești de ceva vreme poate începe să prindă contur chiar în această săptămână.

Balanță

După o perioadă de așteptare, lucrurile încep să se miște

Balanțele au învățat lecția răbdării în ultimii ani, însă acum vine momentul recompenselor.

Intrarea lui Marte în Gemeni, pe 28 iunie, accelerează evenimentele și aduce energie pentru noi începuturi, călătorii și oportunități financiare.

Proiectele care păreau blocate încep să avanseze, iar planurile făcute în ultimele luni pot intra într-o etapă de dezvoltare rapidă.

În plus, nu sunt excluse surprizele plăcute sau coincidențele fericite care îți pot schimba direcția într-un mod pozitiv.

Taur

Un ciclu important se apropie de final

Pentru Tauri, sfârșitul săptămânii aduce claritate și sentimentul că lucrurile se așază exact așa cum trebuie.

Energia Lunii Pline din Capricorn, care se apropie pe 29 iunie, începe deja să se facă simțită. Acest moment astrologic favorizează finalizarea unor proiecte importante și închiderea unor capitole începute la începutul anului.

Poate nu va fi o schimbare spectaculoasă, dar va fi una profundă și benefică. Vei înțelege mai bine ce trebuie să lași în urmă și ce oportunități merită urmate în continuare.

Universul îți arată o nouă direcție, iar pașii pe care îi faci acum pot avea efecte pozitive pe termen lung.