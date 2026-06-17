4 luni de naștere destinate unei treziri spirituale, în 2026

O ​​trezire spirituală are loc atunci când experimentați o schimbare profundă, dobândind conștientizarea faptului că sufletul cuiva se extinde dincolo de ego, de tărâmul material și chiar de trecerea timpului.

În timp ce oamenii vorbesc despre treziri spirituale într-o gamă largă de experiențe de viață și la vârste distincte, tranzitele astrologice servesc drept fundal pentru trezirea în sine.

În 2026, patru planete (Jupiter, Uranus, Neptun și Pluto) se aliniază la patru grade în patru semne zodiacale. În numerologie, cifra 4 este guvernată de Uranus, planeta intuiției și a trezirilor spirituale.

Ianuarie: Te trezești la puterea ta

Ca bebeluș în ianuarie, ai fost întotdeauna o forță de luat în seamă, iar un impuls uriaș vine în a doua parte a anului 2026! Pluto, corpul planetar care guvernează puterea personală, va fi incredibil de activ în luna ta de naștere.

Fie că ești Capricorn sau Vărsător, nu vei fi inspirat, ci împins să arunci o privire profundă în sufletul tău. Orice temeri te-ar putea împiedica să-ți atingi obiectivele vor fi expuse. Nu pentru a te speria, ci pentru a-ți arăta că ceea ce te împiedică să-ți atingi visele s-ar putea să nici nu fie real.

Exprimarea creativității tale, mai ales când vine vorba de scris și de exprimare, sunt vehicule pentru această trezire. Și cele mai apropiate relații ale tale joacă un rol important! Alții te pot provoca să vezi cum și de ce ți-a fost frică să accesezi propria putere, deschizând ușa pentru o transformare pozitivă.

Martie: Te trezești la unitate și interconectare

Dacă te-ai născut în martie ești ghidat de cea mai spirituală planetă dintre toate - Neptun. Fiind o punte între lumea materială de zi cu zi și tărâmurile eterice, Neptun a început să-ți aprofundeze intuiția. În a doua parte a anului 2026 și ulterior, acest proces se accelerează enorm, oferindu-ți înțelegerea faptului că separarea este cu adevărat o iluzie.

Dacă ești Pești sau Berbec, în martie, s-ar putea să simți cum egoul tău se dizolvă, pe măsură ce ești inspirat să vezi lumea cu ochi mai plini de compasiune. S-ar putea să simți că îți pasă mai mult de dificultățile cu care se confruntă ceilalți și chiar poți oferi o mână de ajutor.

Cumva, expresia „ceea ce vine, ne împinge mai departe” se simte mult mai rezonantă pentru tine acum. Acesta poate fi un efect al intuiției tale mai profunde, care te ajută să vezi dincolo de suprafață, dar și al conexiunii tale cu oameni cu aceleași gânduri care, la fel ca tine, arată mai multă compasiune pentru umanitate în general.

Mai: Intuiția ta se adâncește

Odată cu planeta Uranus - cunoscută sub numele de Marele Trezitor - care îți activează luna de naștere, este posibil să fi observat o perturbare în ceea ce privește modul în care gândești. Unele dintre vechile tale convingeri ar fi putut fi șocate de apariția unor descoperiri bruște și epifanii.

Fie că ești Taur sau Gemeni, s-ar putea să simți că acest proces se accelerează începând cu această vară. Pe măsură ce te eliberezi de convingerile preconcepute, s-ar putea să observi că intuiția ta se adâncește, ghidându-te în fiecare aspect al vieții tale. O conexiune mai strânsă cu îngerii, ghizii spirituali și chiar strămoșii tăi poate aduce chiar și o perspectivă mai pozitivă asupra vieții.

S-ar putea să te simți împuternicit să lași în urmă orice ți se poate părea obligatoriu și descurajant, urmărind doar ceea ce te face să te simți liber și cu adevărat viu. Pe măsură ce împărtășești această experiență unică, s-ar putea chiar să observi că devii un agent al schimbării și pentru alții, deoarece trezirile spirituale tind să fie contagioase.

Iulie: Te trezești la relații mai profunde

Trezirea spirituală vine în multe forme, iar pentru cei născuți în iulie, ea vine sub forma conexiunilor. Atât Racii, cât și Leii din iulie înțeleg mantra „devii cine te înconjoară”. Deși efectele lui Pluto în Vărsător pot fi percepute ca o intensificare a relațiilor tale, în a doua jumătate a anului 2026 și nu numai, vei obține o perspectivă profundă asupra lor.

Vei deveni conștient de modul în care anumiți oameni îți oglindesc părți ale personalității tale de care poate nu erai conștient înainte. Deși acest proces de trezire poate intensifica conexiunile tale, este vorba și despre aprofundarea relațiilor care susțin o versiune mai autentică a ta.

Așteaptă-te să simți atracție față de cei care inspiră latura mai eclectică și creativă a personalității tale să se exprime, ceea ce ar trebui să fie atât revigorant, cât și eliberator, potrivit parade.com.

