4 luni de naștere ale oamenilor care trec printr-un portal al vindecării, înainte de Solstițiul de Vară

AUGUST

Capitolul tău de vindecare implică reconectarea cu sistemul tău de sprijin. Ai lăsat atât de multe nespuse cu cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei.

Toată lumea a fost atât de ocupată și te-ai chinuit atât de mult să aduci în discuție subiectul propriilor tale lupte. Este ușor să cazi în tiparele noastre obișnuite de conversație superficială și o parte din tine avea nevoie de acele interacțiuni ușoare și fără stres în timp ce erai în mijlocul tuturor lucrurilor.

Dar acum ai nevoie de ceva puțin mai profund și mai semnificativ. Ai nevoie de acea conexiune și conversație care pot veni doar din deschidere. Amintește-ți doar cum te simți când alții vin la tine cu nevoie.

Cum nu te gândești niciodată de două ori înainte de a-i asculta sau a-i mângâia. Trebuie doar să vezi asta ca pe un lucru reciproc, unul pe care îl poți cere în schimb.

SEPTEMBRIE

Capitolul tău de vindecare este despre a renunța, septembrie. A renunța la lucrurile care nu-ți mai servesc, la moduri de gândire care nu au fost niciodată cu adevărat ale tale, la vocile din capul tău care te doboară și la vinovăția care nu-ți aparține.

Cu cât porți mai mult aceste lucruri cu tine, te poți gândi să scapi de ele într-un mod atât de nonșalant. Ești îngrijorat că aceste forțe s-au integrat pur și simplu în ADN-ul tău după tot acest timp. Poate că sunt pur și simplu prea multe, ca și cum ai fi acumulat atâta durere, rușine și suferință încât te îngrijorează că golirea completă nu este suficientă pentru a salva clădirea de la condamnare.

Vei realiza pe parcurs că acesta a fost un pas necesar pentru a face loc tuturor lucrurilor bune care îți vin în cale.

OCTOMBRIE

Capitolul tău de vindecare este unul de doliu. Ai un spirit atât de optimist și o asemenea dorință de a depăși lucrurile, dar uneori pozitivitatea ta este pur și simplu o mască pe care o pui pentru a evita ceea ce simți cu adevărat.

Ai o aversiune față de autocompătimire și nu îți permiți să ajungi într-un loc emoțional în care te simți rău pentru tine, unde regreți alegerile pe care le-ai făcut și lucrurile pe care nu le-ai putut controla. Singura modalitate prin care poți trece peste această durere este să o recunoști mai întâi și să o simți. Să înveți lecțiile pe care încearcă să ți le învețe, să urmezi calea înainte către lucruri mai mari și mai bune pe care încearcă să ți le arate.

Așa înveți, așa crești, așa decizi ce fel de persoană vrei să fii. Orice lucru pe care îl poți face bine din prima încercare nu este niciodată lucrul de care ajungi să fii mândru.

NOIEMBRIE

Capitolul tău de vindecare este unul în care înveți cum să fii bun cu tine însuți. Toată lumea știe despre standardele tale înalte, dar nimeni nu simte cea mai mare presiune pusă asupra ta mai presus de oricine altcineva.

Vei simți anxietate zile întregi din cauza celei mai mici neplăceri, chiar dacă este ceva ce nimeni altcineva nu a observat în afară de tine. Te agăți de greșeli și vinovăție și ai întotdeauna ceva dur de spus despre tine înainte de a-ți acorda vreun credit pentru tot binele pe care îl aduci în lume. Trebuie să-ți acorzi permisiunea de a învăța, permisiunea de a te perfecționa treptat, fără a fi nevoie să perfecționezi totul în mod constant.

Ești om, ești falibil și este inutil să încerci să fii altceva decât asta. Recunoaște-ți punctele forte la fel de mult cum îți critici defectele. Investește în ceea ce ești deja bun, în loc să te concentrezi doar pe domeniile în care te chinui cel mai mult, potrivit collective.world.