5 luni de naștere care nu își pot păstra prietenii de-a lungul timpului

Unii oameni prosperă în grupuri mari, în timp ce alții se străduiesc să mențină conexiuni care nu par suficient de semnificative sau flexibile.

Pentru aceste luni de naștere, prieteniile pot apărea și dispărea des, însă de obicei se datorează faptului că prețuiesc independența, profunzimea sau spațiul personal în moduri pe care nu toată lumea le înțelege.

Iunie

Nativii lunii iunie adoră să-și facă prieteni. Dar uneori fac atât de multe încât nu pot ține pasul. De aceea este probabil să aibă prietenii de scurtă durată.

Poate că ați făcut clic instantaneu când v-ați întâlnit, dar s-ar putea să nu fie liberi pentru brunch-ul de duminică tot timpul sau pentru apeluri telefonice săptămânale. Trăiesc o viață foarte socială, iar prieteniile lor necesită mult spațiu și libertate.

Aprilie

Cei născuți în aprilie pot avea un grup imens de prieteni. Dar este probabil să fie apropiați doar cu câțiva. Au nevoie să se simtă reciproc într-o prietenie. Au nevoie de o conexiune substanțială și știu că este greu de obținut.

Majoritatea conexiunilor lor durează puțin, până când găsesc pe cineva care merită tot efortul lor.

Decembrie

La fel ca iunie, cei născuți în decembrie nu pot fi întotdeauna acolo când îi dorești. Este minunat să fii în preajma lor, dar s-ar putea să nu răspundă întotdeauna când îi suni. Trăiesc mereu în mișcare și le poate fi greu să respecte o rutină.

Ai putea jura că ați fi prieteni grozavi, dar ei au nevoie de cât mai multă autonomie.

Martie

Nu este vorba că cei născuți în martie te ignoră sau au dispărut intenționat, ei tind să trăiască în lumea lor și să uite să-i includă și pe alții în ea. Poate că au unul sau doi cei mai buni prieteni, dar sunt cunoscuți pentru că își păstrează un cerc restrâns.

Deși sunt iubiți de mulți și admirați de la distanță, majoritatea conexiunilor lor tind să se epuizeze. Au nevoie de spațiu și înțelegere din partea unui prieten. Și dacă nu, sunt cineva de ținut la distanță.

Septembrie

La fel ca martie, cei născuți în septembrie nu sunt genul care să vrea atât de mulți prieteni. Cu siguranță au câțiva cei mai buni prieteni, dar nici conexiunile lor nu durează prea mult.

Trebuie să aibă încredere deplină în tine pentru a te primi. Și nu pot face asta în câteva luni. Ca în orice altceva din viața lor, își iau timp cu prieteniile, potrivit collective.world.

