Ce zeiță romană ți se potrivește, în funcție de luna nașterii?

De la Vesta, zeița casei și a vetrei, la Venus, zeița iubirii, și Minerva, care supraveghează înțelepciunea, artele și bătăliile, și chiar Luna, zeița după care au fost numiți atât de mulți copii, povestea fiecărui personaj face ușor să te vezi în potențial mai mult decât un arhetip.

Ianuarie: Minerva

Născută la începutul unui nou an, ești Capricornul muncitor și disciplinat, fie că ești Vărsătorul futurist și contradictoriu ca semn solar. Ceea ce au în comun semnul de pământ și semnul de aer este că ambele sunt guvernate de Saturn, planeta conducătoare a sarcinilor, care supraveghează angajamentul, verificările realității și limitele.

Minerva este zeița înțelepciunii și a inteligenței strategice, precum și patrona medicinei, științei și meseriilor calificate, toate teme care reflectă maturitatea, energia ta orientată spre viitor și capacitatea de a fi adultul în aproape orice cameră.

Februarie: Urania

Ai venit pe lume când soarele se mișca fie prin semnul de aer inventiv și ciudat Vărsător, fie prin semnul de apă poetic și mistic Pești, ceea ce înseamnă că sunteți potențial amândoi visători. și o persoană împlinitoare, o spiritualistă și o persoană de știință. Aceasta reflectă energia unei muze din mitologia romană, Urania, care supraveghează astronomia și știința.

Sărbătorindu-ți ziua de naștere într-una dintre cele mai grele luni de iarnă, știi că există mult mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber - sub pământ și pe cerul de deasupra - și că cunoștințele și capacitatea de a avea încredere în intuiția și imaginația ta reflectă terenul Uraniei.

Martie: Aurora

Născută când Soarele se mișca fie prin Pești visători și spirituali, fie prin Berbec, primul semn zodiacal orientat spre acțiune, zeița zorilor se potrivește cel mai bine cu energia ta imaginativă, ambițioasă și plină de inițiativă. În mitologia romană, Aurora zbura pe cer în fiecare dimineață într-un car pentru a anunța sosirea Soarelui și începutul unei noi zile

Luna ta de naștere găzduiește, de asemenea, Echinocțiul de primăvară, un moment în care primim cu brațele deschise un anotimp care aduce mai multă lumină și reflectă temele care înconjoară Aurora.

Aprilie: Juno

Ți-ai făcut intrarea în lume când Soarele era o călătorie fie prin Berbec, un Aries pasionat și înflăcărat, fie prin Taur, tactil și senzual, ceea ce înseamnă că ești foarte concentrat pe obiectivele tale și le urmărești. Ca regină a zeilor, Juno, care nu s-ar opri de la nimic pentru a-și atinge aspirațiile, se potrivește cu energia ta.

Berbecul este guvernat de Marte, Zeul Războiului (care s-a întâmplat să fie și unul dintre fiii lui Juno), iar Juno a purtat adesea război strategic și politic, lucru cu care te poți identifica cu siguranță dacă ai influență Berbec. Și s-a întâmplat să fie și zeița căsătoriei, a femeilor și a nașterii, pentru care s-ar putea să descoperi că ești un campion dacă ești mai degrabă un Taur guvernat de Venus.

Mai: Suadela

Indiferent dacă te-ai născut când soarele se mișca prin semnul de pământ practic, împământat și statornic Taur sau prin semnul de aer efervescent, curios și supercomunicator Gemeni, ești capabil să-i implici pe ceilalți prin angajamentul tău de a construi relații, în special prin conversație captivantă - sau, potențial, și un flirt cu adevărat talentat.

Suadela, zeița persuasiunii, oglindește această putere. Cunoscută ca fiind prietenă apropiată cu Venus, era deosebit de fermecătoare când venea vorba de romantism, seducție și dragoste și era uneori numită una dintre Grații.

Iunie: Luna

Soarele se afla fie în semnul de aer super-social Gemeni, fie în semnul de apă Rac, perspicace emoțional și grijuliu, când te-ai născut, ceea ce înseamnă că legăturile tale profunde sunt o prioritate absolută și ești, de asemenea, foarte intuitivă. Luna, zeița romană a lunii, este asociată cu magia nocturnă, misterele și secretele, precum și cu puterea de a acorda fertilitate și de a ajuta la naștere.

Toate aceste teme reflectă propriile tale puteri ca cineva care este în acord cu vocea sa interioară, are grijă profund de ceilalți și, să fim sinceri, nu poate să nu fie și puțin eterică.

Iulie: Diana

Născută când soarele se afla fie în zodia Rac, un semn de apă grijuliu și familial, fie în zodia Leu, un semn de foc carismatic și teatral, vei face tot posibilul să-ți aperi cei dragi, să lupți pentru ceea ce crezi și să ai grijă de ceilalți. Diana, zeița romană a fertilității, a animalelor sălbatice, a peisajului rural și a vânătorilor, care avea grijă și de femeile care nășteau, oglindește spiritul tău protector, sincer și îndrăzneț.

Sarcina Dianei era să scoată luna în fiecare seară, iar această influență lunară reflectă dominația ta, dacă ești mai degrabă Rac, și să nu uităm că luna este iluminată de soare, care guvernează Leul.

August: Ceres

Indiferent dacă te-ai născut sub zodia Leu, un semn de foc loial și pasionat, sau sub zodia Fecioară, cerebrală și grijulie, asemănătoare unei zeițe a pământului, crezi în grija față de ceilalți din toată inima. Aceasta amintește de povestea lui Ceres, echivalentul roman al zeiței grecești Demeter, care a condus agricultura, fertilitatea și maternitatea și a fost considerată, de asemenea, protectorul clasei plebee.

Fericirea ei era legată de o recoltă sănătoasă. În mod similar, atunci când te simți văzut, conectat și capabil să fii prezent pentru cei pe care îi iubești, ești cel mai vital și mulțumit.

Septembrie: Venus

Te-ai născut fie sub semnul zodiacal Fecioară, orientat spre servicii, intuitiv și romantic, fie sub semnul zodiacal Balanță, iubitoare de frumusețe și în căutarea echilibrului, ceea ce înseamnă că întruchipezi energia uneia dintre cele mai cunoscute zeițe romane: Venus, care supraveghează frumusețea, valorile, feminitatea și iubirea.

Fie că ești mai practică și Fecioară, fie că ești mai aerisită și Balanță, îți pasă profund să aduci armonie în relațiile tale și să creezi o conexiune plăcută și împlinitoare cu cineva special - în mod ideal, la un nivel care se simte ca un basm - care amintește de întreaga vibrație a lui Venus.

Octombrie: Salacia

Soarele a trecut prin semnul de aer Balanța, orientat spre parteneriat și iubitor de echilibru, și prin semnul de apă Scorpionul, magnetic și în căutare de intimitate. S-ar putea să fii secretos, dacă ești influențat în mod special de Scorpion și interesat să depui eforturi mari pentru a menține pacea și frumusețea, dacă ești mai mult modelat de Balanță, iar ambele trăsături sunt oglindite de Salacia.

O nimfă a mării care inițial s-a ascuns de Neptun, Zeul Mării, pentru că era impresionată de el, a ajuns să se căsătorească cu Regele Adâncurilor. Salacia a prezidat oceanul, devenind personificarea mărilor liniștite și însorite.

Noiembrie: Abeona

Indiferent dacă te-ai născut sub puternicul și neînfricatul semn de apă Scorpion sau sub jovialul semn de foc Săgetător, alimentat de pofta de călătorie, ești investit în lărgirea orizonturilor tale fie literal, fie prin experiențe transformatoare emoțional. Dacă ești mai mult influențat de Scorpion, s-ar putea să fii în mod special orientat spre familie, iar dacă ești mai degrabă Săgetător, o dorință arzătoare de a călători în lumea întreagă îți curge prin vene.

La rândul ei, Abeona, zeița romană a călătoriilor exterioare, vorbește sufletului tău. Fiind zeitatea care a vegheat asupra primilor pași ai unui copil departe de casă și protejează călătorii, energia ei protectoare și pionieră se potrivește cu a ta.

Decembrie: Epona

Născută cu Soarele tău fie în Săgetător aventuros, simbolizat de un centaur, fie în Capricorn muncitor și serios, simbolizat de Capra de Mare, nu te deranjează să te aventurezi în lume pentru a-ți transforma cea mai îndrăzneață viziune în realitate.

Personalitatea ta se potrivește cu zeița romană a cailor, poneilor și fertilității. Adesea reprezentată cu spice de grâu și o cornucopie, caracterul și puterea ei pământească sunt capricorniene, iar asocierea ei cu suveranitatea, precum și cu libertatea și călătoriile, se simte destul de săgetătoare, potrivit parade.com.

