Cele mai sarcastice zodii. 4 semne al căror umor poate fi înțeles doar de persoanele foarte inteligente

Este nevoie de destulă ingeniozitate și creativitate pentru a înțelege sarcasmul. Implică să spui opusul a ceea ce vrei să spui, așa că trebuie să fii capabil să citești printre rânduri.

În același timp, trebuie să acorzi atenție limbajului corpului și tonului vocii. Acest tip de umor este adesea subtil și ușor de ratat, motiv pentru care trebuie să fii o persoană foarte inteligentă pentru a-l înțelege cu adevărat.

1. Vărsător

Vărsătorii sunt foarte inteligenți, iar simțul umorului lor nu face excepție. Le place sarcasmul și își folosesc umorul în avantajul lor. Totuși, abordarea lor seacă nu are întotdeauna succes. Unii oameni s-ar putea să nici nu realizeze că glumesc, dar Vărsătorilor nu le pasă. Dacă nu ești suficient de inteligent să înțelegi, atunci scapă de aici.

Acești indivizi sunt foarte creativi, iar mintea lor funcționează rapid. Vărsătorii pot deveni nerăbdători dacă nu cred că oamenii nu țin pasul cu ei sau că sunt la nivelul lor. Cu siguranță nu sunt genul de persoană care pierde timpul explicând o glumă. În mintea lor, trebuie doar să fii suficient de inteligent pentru a le înțelege umorul de prima dată.

2. Scorpion

Simțul umorului unui Scorpion este sec și adesea puțin întunecat. Nu sunt clovnii clasei, care fac glume pe care chiar și copiii le-ar înțelege. Totuși, asta nu înseamnă că nu sunt amuzante. Sunt foarte intuitive și se pricep să citească oamenii, motiv pentru care sarcasmul este umorul lor preferat.

Scorpionii sunt incredibil de perspicace și își folosesc observațiile în glumele lor. Spun ceea ce altor oameni le este prea frică să spună, dar într-un mod care te face să râzi. Desigur, acest lucru este adevărat doar dacă ești suficient de inteligent pentru a înțelege subtextul.

3. Fecioară

Guvernate de Mercur, planeta comunicării, Fecioarele sunt ageri la minte și directe. Se străduiesc spre perfecțiune, pentru ele însele și pentru ceilalți, iar frustrarea lor față de imperfecțiune duce adesea la comentarii sarcastice. Excelează în replici tăioase și remarci mușcătoare care sunt destul de amuzante, atâta timp cât ești implicat în glumă.

Nu te aștepta ca o Fecioară să înceapă să rostească jocuri de cuvinte siropoase sau glume siropoase despre tați. Umorul lor este mult mai ingenios decât atât. Adesea folosesc sarcasmul pentru a evidenția probleme foarte reale sau lucruri pe care știu că le-ar putea îmbunătăți.

4. Gemeni

Gemenii sunt foarte inteligenți și au întotdeauna cele mai bune și mai amuzante replici. Nu le ia deloc timp să inventeze o glumă ingenioasă. Gemenii prosperă pe baza sarcasmului și a tachinării, dar nu este întotdeauna ușor să ții pasul cu umorul lor rapid sau cu referințele la cultura pop.

Deși le place să-i bată joc de alții, nu este rău intenționat. De fapt, le place și mai mult să se ironizeze pe sine. Gemenii nu se tem să se autoironizeze și să râdă de ei înșiși. Ei știu că sunt inteligenți, iar o glumă nu schimbă asta, notează yourtango.com.

