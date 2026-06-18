Chiron în Taur. 4 zodii își încep călătoria de vindecare sufletească

De la astre, Soarele și Luna, până la planetele benefice, care sunt expansivul Jupiter și romantica Venus, și vechea planetă mesager Mercur, corpurile cerești ale sistemului nostru solar își croiesc perpetuu drum prin zodiac, oferind schimbări și narațiuni noi care inspiră admirație. Și, pentru prima dată din 17 aprilie 2018, Chiron, planeta minoră și cometa, va ocupa într-un semn complet nou.

Descoperit în 1977 de astronomul Charles T. Kowal, Chiron este numit după un personaj din Iliada, pe care Homer îl numește „cel mai înțelept și mai drept dintre toți centaurii”.

Acesta a petrecut ultimii șase ani și ceva în Berbec, semnul cardinal de foc cunoscut pentru competitivitatea, concentrarea pe sine, direcția și orientarea spre acțiune, planeta, denumită în astrologie „vindecătorul rănit”, va intra în Taur, semnul fix de pământ, pe 19 iunie, petrecând trei luni prin semnul senzual, ancorat în realitate, practic, lent și constant al Taurului. De asemenea, Chiron mai este numit și "planeta profesor" deoarece ne forțează să ne învățăm lecțiile.

Vom fi astfel încurajați să recunoaștem temerile, să ne consolidăm acceptarea de sine și să vindecăm răni vechi în jurul temelor tauriene: stima de sine, valorile, bunurile materiale, banii, confortul și răsfățul. Prezența lui Chiron în Taur va fi scurtă în 2026, dar anul viitor va ajunge din nou, pe 14 aprilie, și va rămâne în semnul de pământ până în 2033.

Deși această schimbare inițială de semn va afecta pe fiecare în mod diferit, în funcție de casa în care se află Taurul în astrograma fiecăruia, patru semne în special sunt setate pentru o vindecare evidentă.

Taur

Pe măsură ce Chiron intră în semnul tău și în prima casă a sinelui, vei fi motivat să conduci spectacolul și să pășești în oportunități de conducere. A te bucura de lumina reflectoarelor în timp ce îți împărtășești cele mai strălucite idei, pasiuni și propuneri este o prioritate maximă acum, dar va trebui să recunoști nesiguranțele și temerile adânc înrădăcinate legate de a fi văzut, înainte de a putea profita la maximum de acest tranzit.

Identitatea și puterea sunt teme cheie pe care le veți explora în această scurtă previzualizare a perioadei petrecute de Chiron aici, care va deveni o poveste și mai semnificativă din 2027 până în 2033. Cum v-ați împiedicat să vă mențineți ferm în sensul de sine și cum puteți practica o acceptare radicală de sine pentru a vă împuternici pe dumneavoastră - și pe ceilalți?

Leu

Pe măsură ce Chiron își începe călătoria prin Taur, casa a zecea a carierei va fi activată, evidențiind rănile trecute și oportunitățile de vindecare legate de a vă lăsa amprenta și de a câștiga recunoaștere din partea superiorilor. Din 2018, ați pornit într-o călătorie care a stârnit nesiguranțe cu privire la viziunile, idealurile și perspectiva voastră spirituală, provocându-vă să înțelegeți clar în ce credeți cu adevărat.

La rândul vostru, ați ajuns să vă vedeți ca un lider și mai puternic, cu o imagine clară asupra viziunii voastre asupra lumii și acum sunteți pregătit să aveți o autoritate mai mare. Mai întâi va trebui să renunțați la narațiunile învechite despre limitele profesionale și de ceea ce sunteți capabil. Aceasta este munca personală pe care o va alimenta acest tranzit, iar vindecarea ta îți poate face posibilă să conduci exact așa cum știi că te-ai născut.

Scorpion

În timp ce ești în Taur, Chiron va intra în a șaptea casă a parteneriatului tău, scoțând la iveală orice temeri, nesiguranțe și răni vechi legate de apartenența la un cuplu. Dacă unele dintre aceste dureri au fost reduse la tăcere în relațiile individuale anterioare sau că a existat o lipsă de reciprocitate este timpul să aruncați o privire asupra acestor dureri și să le depășiți odată pentru totdeauna.

Faceți tot posibilul să abordați conversațiile cu o persoană semnificativă, un prieten drag sau o persoană iubită cu care depășiți diferențele și fiți atenți la un val de energie fixă ​​care poate îngreuna adaptarea, pivotarea și consolidarea armoniei. Fiind dispus să faceți această muncă comună și îmbrățișând vulnerabilitatea, veți crea o conexiune și mai împlinitoare.

Vărsător

În timp ce își începe călătoria prin Taur, Chiron vă va activa a patra casă a vieții de acasă, care va scoate la iveală răni vechi legate de familie, sentimentul de securitate sau ideea de acasă. Este timpul să înfruntați aceste dureri direct, ceea ce vă va spori sensibilitatea la durerile altor persoane care oglindesc propriile suferințe.

Ați putea fi un prieten sau o persoană semnificativă deosebit de empatică, iar intuiția dumneavoastră va fi, de asemenea, întărită de acest tranzit. Tot ceea ce faci pentru a-ți îngriji bunăstarea emoțională va pune bazele importante pentru a-i îngriji pe ceilalți. De asemenea, te vei deschide către înțelepciune care îți va schimba viața în ceea ce privește compasiunea, îngrijirea, siguranța și familia, potrivit parade.com.

