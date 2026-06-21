Cocktailul tău preferat, în funcție de luna în care te-ai născut

Potrivit pasionaților de astrologie și simbolistică, fiecare lună de naștere are o energie aparte, iar aceasta poate fi asociată cu un cocktail care îi reflectă cel mai bine caracteristicile.

Descoperă ce cocktail te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut.

Ianuarie – Old Fashioned

Persoanele născute în ianuarie apreciază lucrurile clasice și autentice. Sunt serioase, ambițioase și știu exact ce își doresc de la viață. Cocktailul Old Fashioned li se potrivește perfect: elegant, atemporal și imposibil de ignorat.

Februarie – French 75

Cei născuți în februarie ies în evidență fără să depună prea mult efort. Sunt creativi, originali și adesea surprinzători. French 75 combină eleganța cu o doză neașteptată de energie, exact ca personalitatea lor.

Martie – Piña Colada

Visători și romantici, nativii lunii martie preferă să se bucure de micile plăceri ale vieții. Piña Colada este cocktailul care le reflectă cel mai bine spiritul relaxat și dorința de evadare.

Aprilie – Margarita

Plini de energie și mereu pregătiți pentru o nouă aventură, cei născuți în aprilie adoră provocările. Margarita este la fel de îndrăzneață și vibrantă ca ei.

Mai – Mojito

Persoanele născute în mai îmbină farmecul personal cu pragmatismul. Sunt echilibrate, sociabile și plăcute. Mojito, răcoritor și rafinat, este alegerea perfectă pentru acest profil.

Iunie – Aperol Spritz

Nativii lunii iunie sunt comunicativi, adaptați oricărei situații și adoră compania oamenilor. Aperol Spritz le reflectă energia optimistă și pofta de viață.

Iulie – Whiskey Sour

Cei născuți în iulie au o sensibilitate aparte, dar și o forță interioară remarcabilă. Whiskey Sour combină perfect dulceața cu intensitatea, la fel ca personalitatea lor complexă.

August – Espresso Martini

Ambițioși și carismatici, nativii din august atrag atenția oriunde apar. Espresso Martini este sofisticat, energic și imposibil de trecut cu vederea.

Septembrie – Gin Tonic

Persoanele născute în septembrie apreciază simplitatea, organizarea și calitatea. Gin Tonic pare un cocktail simplu, însă atunci când este preparat corect devine o alegere impecabilă.

Octombrie – Cosmopolitan

Eleganți și extrem de sociabili, cei născuți în octombrie au talentul de a-i face pe ceilalți să se simtă confortabil. Cosmopolitan este cocktailul care le reflectă perfect farmecul natural.

Noiembrie – Manhattan

Misterioși, puternici și greu de descifrat, nativii lunii noiembrie sunt asociați cu Manhattan. Este un cocktail sofisticat, memorabil și cu multă personalitate.

Decembrie – Moscow Mule

Persoanele născute în decembrie sunt sufletul petrecerii. Optimiste, aventuroase și pline de energie, ele se regăsesc perfect în spiritul unui Moscow Mule, un cocktail revigorant și mereu surprinzător.

Ce spune alegerea cocktailului despre tine?

Desigur, aceste asocieri sunt realizate în spirit de divertisment și nu reprezintă reguli stricte. Fiecare persoană are propriile gusturi și preferințe. Totuși, este interesant să descoperi cum anumite trăsături de personalitate pot fi reflectate simbolic de băuturile preferate.

Poate că luna în care te-ai născut spune mai multe despre tine decât ai crede, scrie parade.com