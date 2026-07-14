Cum afectează alinierea planetară a verii 2026, Coșul lui Barbault, fiecare zodie

Dacă ai dat recent peste termenul „Barbault Basket" sau „Coșul lui Barbault" pe rețelele sociale, nu ești singurul. Configurația astrologică programată să atingă apogeul în jurul datei de 19-21 iulie 2026 a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din astrologia occidentală a acestui an — descrisă, în funcție de sursă, fie ca un moment de „relansare a civilizației", fie ca un simplu tipar planetar interesant, dar suprainterpretat.

Cine a fost André Barbault

André Barbault (1921-2019) a fost un astrolog francez, considerat una dintre cele mai influente figuri ale astrologiei occidentale din secolul XX. Născut la Champignelles, în Burgundia, a fost inițiat în astrologie de fratele său mai mare, Armand, încă din adolescență, iar mai târziu a integrat elemente de psihanaliză freudiană în interpretările sale astrologice — o abordare care a devenit ulterior una dintre trăsăturile distinctive ale școlii franceze de astrologie.

Barbault a devenit celebru mai ales pentru contribuțiile sale în astrologia mundană — ramura ce încearcă să coreleze mișcările planetare cu evenimente istorice și colective, nu individuale. A dezvoltat un așa-numit „indice ciclic", o formulă bazată pe distanțele unghiulare dintre planetele lente ale sistemului solar, pe care l-a folosit pentru a identifica perioade istorice de criză sau de stabilitate — inclusiv, susțin admiratorii săi, o perioadă dificilă în jurul anului 2020, despre care a scris încă din 2011. A murit în octombrie 2019, cu câteva luni înainte de pandemia de COVID-19, fapt care i-a alimentat postum reputația de „profet" în cercurile astrologice.

Ce este, concret, „Coșul lui Barbault"

Configurația discutată acum implică patru planete — Jupiter, Uranus, Neptun și Pluto — care se adună, între 18 și 22 iulie 2026, la aproximativ același grad (în jur de 4°) al semnelor lor: Jupiter în Leu, Uranus în Gemeni, Neptun în Berbec și Pluto în Vărsător. Împreună, formează o rețea de aspecte armonioase — sextile și trigoane — plus o opoziție centrală între Jupiter și Pluto, desenând vizual, pe hartă, o formă asemănătoare unui coș.

Denumirea vine, într-adevăr, de la Barbault, cunoscut pentru munca sa privind ciclurile dintre planetele lente. Merită însă o precizare importantă: potrivit unor analize mai riguroase ale surselor originale, Barbault nu a numit sau datat explicit, în scrierile sale, exact această configurație din iulie 2026 drept „Coșul". Ceea ce a documentat cu adevărat a fost un tipar mai larg — indicele ciclic aflat la un minim în jurul anilor 2020-2022, urmat de o ascensiune treptată prin a doua jumătate a anilor 2020, cu conjuncția Saturn-Neptun din februarie 2026 ca punct de cotitură. Termenul „coș", cu datare exactă de câteva zile, pare să fi fost construit ulterior de alți astrologi contemporani și atribuit retroactiv numelui său, pentru autoritate.

Ce simbolizează, în termeni astrologici

Interpretarea comună printre astrologii care discută fenomenul: Jupiter în Leu aduce energie de expansiune, curaj și, potențial, un ego supradimensionat; Uranus în Gemeni simbolizează perturbări în comunicare, tehnologie și fluxul de informații; Neptun în Berbec e legat de nașterea unor noi „mituri" sau impulsuri identitare colective; iar Pluto în Vărsător vorbește despre putere care circulă prin tehnologie, platforme și mișcări sociale. Opoziția Jupiter-Pluto, aflată în centrul configurației, ar putea amplifica, potrivit unora dintre acești astrologi, atât tensiunile legate de putere și adevăr, cât și oportunitățile de reformă colectivă.

Important de reținut: fenomenul, oricât de spectaculos ar suna, rămâne o interpretare astrologică — adică un cadru simbolic, nu o dovadă științifică sau o previziune verificabilă. Astrologia nu este recunoscută de comunitatea științifică drept un instrument de prognoză a evenimentelor istorice sau personale. Dincolo de asta, este, fără îndoială, un subiect fascinant pentru cei pasionați de astrologie — o rară aliniere geometrică a patru planete lente, care oferă un pretext bun pentru reflecție colectivă, indiferent de cât de literal alegi să o citești.

Cum influențează „Coșul lui Barbault" fiecare zodie

Berbec — Cercul tău social ar putea trece printr-o reorganizare radicală — e momentul să-ți dai seama cine chiar merită să facă parte din anturajul tău apropiat. În paralel, ești încurajat să-ți asumi mai multă vizibilitate: dacă ai o idee sau un proiect creativ ținut în sertar, acum e momentul să-l scoți la lumină.

Taur — Se conturează o oportunitate profesională neașteptată — poate un client vechi revine cu un buget mai mare, sau un proiect secundar abandonat începe brusc să pară planul principal. S-ar putea să fie nevoie să spui „da" chiar înainte de a te simți complet pregătit, ceva neobișnuit pentru zodia ta, de regulă precaută.

Gemeni — Se anunță o reinventare personală importantă — o schimbare de oraș, un proiect nou de tip „platformă personală" (podcast, blog, conținut) capătă contur real, nu doar teoretic. Ai sprijin pentru a-ți face vocea auzită de un public mai larg.

Rac — Se pot redeschide răni emoționale mai vechi, nu pentru a te răni din nou, ci pentru a le vindeca definitiv. Pe plan material, e un moment bun să-ți ceri, în sfârșit, valoarea reală — inclusiv o mărire de tarif sau de salariu amânată de mult.

Leu — Tema centrală e legată de oameni și conexiuni, la orice nivel — o cunoștință întâmplătoare se poate transforma într-o relație importantă, sau o relație existentă evoluează rapid. Cu Jupiter proaspăt intrat în zodia ta, e momentul să ieși din umbră, fie ca proiect individual, fie într-un parteneriat.

Fecioară — Tema săptămânii: să lași lucrurile din mână. Sistemul rigid pe care te-ai bazat mereu s-ar putea rupe pentru a face loc la ceva mai eficient. E un moment bun pentru odihnă asumată și pentru a lăsa o relație să capete profunzime, fără nevoia de a controla totul.

Balanță — Orizonturile tale se lărgesc — energie creativă puternică, cu impuls spre experimentare. Contează să nu ții ce creezi doar pentru tine: rețeaua ta de contacte te poate ajuta să amplifici orice idee nouă, iar o relație poate căpăta o notă aproape idilică — cu condiția să vezi persoana reală, nu doar proiecția ta despre ea.

Scorpion — O actualizare emoțională profundă — tipare de familie sau sentimente îngropate ies la suprafață, nu ca să te copleșească, ci pentru a fi, în sfârșit, procesate. Pe plan profesional, un pas ambițios te poate aduce mai multă vizibilitate.

Săgetător — O simplă conversație poate schimba radical direcția — la o cafea, într-un comentariu online sau după o discuție sinceră cu un prieten. Jupiter, planeta ta guvernatoare, îți aduce un impuls de expansiune și aventură pe care nu l-ai mai simțit de 12 ani.

Capricorn — O reorganizare completă a „portofoliului" tău de siguranță — cum câștigi bani, unde locuiești, cum lucrezi. O nouă sursă de venit poate apărea, iar accentul se mută de la muncă „pe oră" la proprietate și investiții pe termen lung.

Vărsător — Ești în centrul atenției, vrei sau nu — planeta ta guvernatoare, Uranus, colaborează cu Pluto (aflat chiar în zodia ta) pentru a-ți amplifica prezența și mesajul. Se anunță și o posibilă răsturnare romantică neașteptată. Parteneriatele, fie personale, fie profesionale, sunt zona ta de creștere acum.

Pești — Se conturează un moment de eliberare — poate curajul de a pune limite unei persoane toxice din familie sau anturaj, poate o schimbare a spațiului în care locuiești. E și un moment bun pentru a-ți reorganiza obiceiurile și pentru a-ți alinia veniturile cu valorile în care crezi cu adevărat.