De ce te îndrăgostești mereu de persoana nepotrivită, în funcție de luna nașterii

Adesea gravităm spre ceea ce pare „cunoscut”, mai degrabă decât spre ceea ce este sănătos, ceea ce sugerează că atracția nu este întâmplătoare; este o reflectare a tiparelor inconștiente care persistă până când le abordăm în mod conștient.

În cadrele bazate pe personalitate, cum ar fi interpretările lunii nașterii, aceste tendințe se reflectă adesea în tipurile de parteneri pe care oamenii îi urmăresc, dinamica pe care o tolerează și lecțiile emoționale pe care le retrăiesc în relații. Nu este vorba despre destin sau predicție, ci despre recunoașterea tiparelor care ți-ar putea influența alegerile fără să-ți dai seama.

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce același tip de suferință continuă să apară în forme diferite, această listă te-ar putea ajuta să faci legătura.

Aprilie

Ai un spirit aventuros care, în cea mai mare parte, este minunat. Este motivul pentru care ai avut deja atât de multe experiențe interesante și unice. Dar acea parte îndrăzneață a personalității tale înseamnă, de asemenea, că te implici impulsiv prea repede în lucruri - cu oameni care sunt interesanți și fascinanți la exterior, dar care adesea se dovedesc a fi nesiguri sau instabili odată ce ajungi să-i cunoști.

Mai

Ești o persoană extrem de caldă și generoasă atunci când ești într-o relație, dar din această cauză, adesea cauți inconștient oameni care crezi că au nevoie de reparații. Și din cauza dezechilibrului emoțional copleșitor, amândoi ajungeți să fiți răniți.

Iunie

Personalitatea ta este strălucitoare; energia și vioiciunea ta sunt contagioase. Singura problemă este că ajungi să atragi genul de oameni care se îndrăgostesc de vitalitatea ta, dar intră în panică atunci când își dau seama că nu poți fi „activ” tot timpul și că uneori devii anxios și tensionat, la fel ca toți ceilalți.

Citește și 3 vârste la care apar cele mai mari provocări. Ce rol au „anii lui Saturn”?

Iulie

Unele dintre cele mai bune calități ale tale sunt empatia și capacitatea de a-i citi pe ceilalți. Dar dai de necazuri atunci când ajungi să încerci să te conectezi cu cineva la un nivel mai profund, care nu este pregătit să se deschidă față de tine. Trebuie să fii cu cineva care să-ți îmbrățișeze natura intuitivă și simpatică. Altfel, vei înnebuni.

August

Ești generos și cald, dar până la punctul în care îți poate pune inima în pericol când vine vorba de întâlniri. Instinctul tău este să te îndrepți după oameni misterioși și răniți, iar dacă te rănesc din autoprotecție, nu este ceva peste care treci repede.

Septembrie

Nu ai fost niciodată genul de persoană care tânjește după lumina reflectoarelor, dar adesea ajungi să te întâlnești cu oameni care o fac. Și pentru că ești o persoană atât de stabilă și de încredere, oamenii pe care îi cauți ajung adesea să se concentreze pe lucruri mai materiale și să te considere de la sine înțeleasă.

Octombrie

Ești extrem de fermecător și cochet, și nu este nimic în neregulă cu asta. Dar este o problemă atunci când ajungi cu oameni care sunt prea îndrăgostiți de tine ca să te acuze de prostiile tale. Deoarece poți fi adesea auto-indulgent, este important să găsești pe cineva care să-ți reziste, altfel îți va fi greu să găsești o relație echilibrată de ambele părți.

Noiembrie

Poți fi o forță puternică, ceea ce nu este un motiv de scuză. Dar latura ta emoțională și plină de viață poate fi dificil de gestionat pentru cineva care nu este pregătit. În loc să te orientezi după tipul tipic de persoană pasională spre care te înclini, ai nevoie de cineva al cărui temperament este mai placid și calm - veți fi o potrivire mult mai bună unul pentru celălalt.

Decembrie

Ești incredibil de vesel și bine dispus, dar optimismul tău te poate băga în bucluc atunci când te orbește și te împiedică să vezi semnalele de alarmă care apar în legătură cu actuala ta aventură. Este bine să cauți ce e mai bun în fiecare, dar este important și să te asiguri că nu permiți nimănui să profite de bunătatea ta.

Ianuarie

A fi o persoană extrem de disciplinată și dedicată este un lucru minunat atunci când vine vorba de a te pregăti pentru o maturitate de succes. Dar, pentru că ești atât de logic, ai tendința să te orientezi către oameni cu care crezi că te potrivești bine pe hârtie. Dar, așa cum probabil ai aflat, a fi o potrivire bună pe hârtie nu echivalează adesea cu a fi o potrivire bună în viața reală. Trebuie să începi să acorzi mai multă atenție instinctului tău și chimiei pe care o simți cu cineva și să nu-ți mai faci griji atât de mult cu privire la calificări specifice.

Februarie

Onestitatea și loialitatea sunt două lucruri pentru care oamenii se pot baza întotdeauna pe tine. Dar ai tendința, de asemenea, să-ți compartimentezi emoțiile pentru a te proteja - așa că adesea...

Vei gravita spre oameni pe care nu îi vezi ca o amenințare. Vei avea mult mai mult noroc (oricât de înfricoșător ar fi) încercând lucruri cu cineva care te împinge să te deschizi și care te încurajează să te lași să simți lucrurile mai intens.

Martie

Ești extrem de sensibil și altruist, dar idealismul tău te-a făcut să fii rănit în trecut - pentru că ai crezut prea mult în bunătatea oamenilor. În loc să fii cu cei despre care speri că se vor schimba, trebuie să te îndrepți către cei care nu te rănesc. Pentru că oamenii se vor schimba doar atunci când vor - oricât de mult vrei să ajuți, nu poți face nimic în privința asta, potrivit collective.world.