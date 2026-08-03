Universitatea Craiova și-a aflat posibilul adversar din play-off-ul Europa League. Duel cu Ararat-Armenia sau NK Celje

Oltenii continuă astfel să spere la calificarea în faza grupelor Europa League, însă primul pas rămâne depășirea formației din Finlanda, într-o confruntare care poate deschide drumul către o nouă performanță europeană.

Universitatea Craiova trebuie mai întâi să treacă de KuPS Kuopio

Pentru ca scenariul din play-off să devină realitate, Universitatea Craiova trebuie să elimine campioana Finlandei, KuPS Kuopio, în dubla din turul al treilea preliminar al Europa League.

Dacă va obține calificarea, echipa din Bănie va evolua împotriva formației eliminate din duelul Ararat-Armenia – NK Celje, confruntare programată în preliminariile Ligii Campionilor.

Conform programului stabilit de UEFA, prima manșă din play-off s-ar disputa pe terenul Universității Craiova, la data de 20 august, în timp ce returul este programat pe 27 august, la Erevan sau în orașul sloven Celje.

Calificarea în această fază ar reprezenta un pas extrem de important pentru clubul din Bănie, care urmărește revenirea într-o competiție europeană de prestigiu și accesul în faza principală a Europa League.

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Ararat-Armenia și NK Celje, două adversare cu experiență în cupele europene

Ararat-Armenia este una dintre echipele importante ale campionatului armean și a fost prezentă în ultimii ani în preliminariile competițiilor UEFA. Deși nu are un palmares impresionant la nivel continental, formația din Erevan este recunoscută pentru evoluțiile solide de pe teren propriu.

De cealaltă parte, NK Celje este una dintre cele mai puternice echipe din Slovenia și are o experiență mai consistentă în competițiile europene. Clubul sloven a participat în repetate rânduri în preliminariile Ligii Campionilor și Europa League și este considerat un adversar dificil pentru orice formație din această fază a competiției.

Indiferent de adversarul care va ajunge în play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova va avea parte de o dublă extrem de echilibrată, cu miza calificării în faza principală a competiției.

Programul play-off-ului Europa League

UEFA a stabilit și celelalte dueluri din play-off-ul Europa League, fază în care vor intra echipe eliminate din preliminariile Ligii Campionilor și formații care au avansat din tururile preliminare ale Europa League.

Printre cele mai interesante confruntări se numără duelurile dintre Trabzonspor și Ferencváros sau Górnik Zabrze, Beșiktaș și Dinamo Zagreb ori Kauno Žalgiris, Benfica și Heart of Midlothian contra AGF Aarhus sau Sabah, dar și posibilul duel dintre PAOK Salonic și Anderlecht împotriva învingătoarei dintre Levski Sofia și Kairat Almatî.



Tabloul meciurilor din play-off-ul Europa League:

Trabzonspor (Turcia) - Ferencvarosi TC (Ungaria)/Gornik Zabrze (Polonia)

KuPS Kuopio (Finlanda)/Universitatea Craiova (România) - FC Ararat-Armenia (Armenia)/NK Celje (Slovenia)

K. Sint-Truidense VV (Belgia) - Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)/Omonia Nicosia (Cipru)

Hapoel Beer-Sheva FC (Israel)/FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - FC Viktoria Plzen (Cehia)

Shamrock Rovers FC (Irlanda)/KF Egnatia (Albania) - Lillestroem SK (Norvegia)

Jagiellonia Bialystok (Polonia)/Glasgow Rangers FC (Scoţia) - Larne FC (Irlanda de Nord)/FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)

Mjallby AIF (Suedia)/SK Slovan Bratislava (Slovacia) - FC Pafos (Cipru)/RB Salzburg (Austria)

PFC Levski Sofia (Bulgaria)/FC Kairat Almatî (Kazahstan) - PAOK Salonic (Grecia)/RSC Anderlecht (Belgia)

KKS Lech Poznan (Polonia)/KI Klaksvik (Feroe) - FC Thun (Elveţia)/Vikingur Reykjavik (Islanda)

FC Hradec Kralove (Cehia)/Beşiktaş Istanbul (Turcia) - GNK Dinamo Zagreb (Croaţia)/FK Kauno Zalgiris (Lituania)

Benfica Lisabona (Portugalia)/Heart of Midlothian FC (Scoţia) - AGF Aarhus (Danemarca)/Sabah FC (Azerbaidjan)

OFI Creta FC (Grecia) - Maccabi Tel Aviv FC (Israel)/PFC ŢSKA Sofia (Bulgaria)

Agerpres