Horoscop de dragoste, 22-28 iunie 2026. Planeta Marte intră în Gemeni

Pe 25 iunie, Venus face trigon cu Saturn, un tranzit pozitiv care este deosebit de bun în ceea ce privește oamenii și lucrurile care au legătură cu trecutul. Ocazional, acest lucru ne aduce în contact cu cineva pe care l-am cunoscut anterior. În aceeași zi, Soarele face cuadratură cu Neptun, ceea ce poate crea o oarecare lipsă de claritate, așa că nu luați în serios niciun tip de relație nouă, deoarece s-ar putea să nu se dovedească durabilă. Dacă nu înțelegeți ce încearcă cineva să vă spună, întrebați.

Pe 27 iunie, Marte se aliniază cu Jupiter într-un mod care indică noroc și expansiune. Anumite relații sau conversații pot părea destul de dinamice și pot curge într-un mod ușor și pozitiv, sâmbătă. Marte intră în Gemeni pe 28 iunie, unde rămâne până pe 10 august. Comunicarea va deveni mai importantă, iar mințile noastre vor fi în flăcări pentru următoarele șapte săptămâni. Acestea fiind spuse, cu Mercur retrograd în Rac apropiindu-se rapid, probabil va exista un conflict în ceea ce privește modul în care procesăm relațiile la un moment dat.

Berbec

Așteaptă-te să simți o schimbare puternică către securitatea emoțională și prioritizarea casei și familiei cu trei planete în Rac în această săptămână. Alegerea blândeții în locul certurilor va face minuni dacă ești în parteneriat, Berbec.

Poți începe să reflectezi asupra unui moment în care credeai că lucrurile merg extrem de bine și să încerci să recreezi acel timp și acea energie.

Taur

Această săptămână reprezintă o perioadă de creștere stabilă și susținută într-o relație, împreună cu un sentiment de mai multă ancorare în pământ.

Cu trei planete în a treia casă a ta, Taur, aceasta este o săptămână excelentă pentru o comunicare semnificativă. S-ar putea să începi să te simți mai legat emoțional. Nu vei fi interesat de nimeni care nu oferă siguranță emoțională.

Gemeni

Atenția ta se îndepărtează de orice nu este real în această săptămână, Gemeni. Preferi ceea ce te menține cu picioarele pe pământ și te face să te simți în siguranță emoțional.

Deși ești foarte familiarizat cu relațiile ocazionale, ceva se schimbă. Îți dorești un parteneriat mai profund. Farmecul tău natural se vede în această săptămână, așa că profită de el.

Rac

Soarele, Mercur și Jupiter sunt toți în semnul tău zodiacal săptămâna aceasta, Rac. Acest lucru îți oferă mai multă încredere și mult mai multă claritate.

Orice relație care pare nesigură nu mai este pentru tine, așa că, dacă te afli într-o relație care nu îți satisface nevoile, poți alege să o lași să plece. Dacă acesta este cazul, Soarele și Jupiter în semnul tău te vor face să te simți radiant și îi vor atrage pe ceilalți către tine.

Venus în Leu îți construiește stima de sine, precum și dorința de distracție și momente vesele.

Leu

Venus tranzitează semnul tău zodiacal toată săptămâna, făcându-te să pari magnetic pentru ceilalți. Arăți și te simți grozav, Leu!

Pe măsură ce Marte intră în Gemeni la sfârșitul săptămânii, începe să tranziteze casa a 11-a a prietenilor tăi, așa că te poți aștepta să devii mai ocupat și să faci mai multe rețele de contacte cu și prin intermediul celorlalți.

Fecioară

Soarele, Mercur și Jupiter se află cu toții în casa a 11-a a ta, care guvernează prietenii, grupurile, speranțele și dorințele, făcând din aceasta o săptămână excelentă pentru socializare. Petrece timp cu prietenii sau cu cineva special.

Se produce o schimbare și începi să te simți mult mai ancorat și în siguranță. Acesta este un lucru minunat, pentru că o Fecioară neîmpământată nu este o persoană fericită!

Balanță

Venus tranzitează casa a 11-a, Balanță, ceea ce te va aduce în contact cu alte persoane dacă ești singur.

Dacă ești în cuplu, acest lucru ar trebui să te ajute să vezi lucrurile clar și să-ți atingi obiectivele relației. 25 iunie aduce mai multă stabilitate într-o relație actuală.

Scorpion

Trei planete în Rac tranzitează casa ta a noua săptămâna aceasta, iar Racul este un semn extrem de compatibil pentru tine. Dacă ești singur, Scorpion, ai un potențial puternic de a întâlni pe cineva care locuiește la distanță.

Dacă ai întâlnit deja pe cineva special sau ești în cuplu, vei începe să te interesezi mai mult de ideile și viziunea partenerului tău asupra lumii în această săptămână. Dacă au existat dificultăți la începutul lunii, aceasta este o săptămână bună pentru rezolvarea lor.

Săgetător

Săptămâna aceasta, întâlnirile ocazionale trec pe plan secund. Ești mai interesat de relațiile care sunt orientate emoțional, deoarece trei planete tranzitează casa ta a opta a intimității în semnul Rac, ceea ce îți amplifică dorințele romantice și solicită stabilitate.

Cu Venus în casa a noua, s-ar putea să plănuiești o călătorie sau să întâlnești pe cineva la distanță. Săgetător, devii din ce în ce mai interesat de viziunea partenerului asupra lumii.

Capricorn

Cu trei planete care tranzitează casa a șaptea a partenerilor tăi, te concentrezi pe relații săptămâna aceasta, Capricorn. Acesta reprezintă un punct de cotitură foarte puternic.

Marte se află în ultimele zile de tranzit prin casa a cincea a iubirii, așa că îndepărtează-te puțin de muncă și concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat în ceea ce privește romantismul și parteneriatele.

Vărsător

Cu Venus în tranzitul casei a șaptea a partenerilor tăi, proiectezi magnetism către ceilalți în această săptămână. Este un moment bun să întâlnești pe cineva dacă ești singur.

Dacă ești în parteneriat, stabilitatea emoțională devine mult mai importantă, cu trei planete care tranzitează Racul emoțional. Profită de tranzitul plăcut din 25 iunie, când dragostea poate ajunge cu ușurință la un nivel superior.

Pești

Trei planete încă tranzitează a cincea casă a iubirii pentru puțin mai mult timp, crescând cantitatea de sprijin emoțional pe care o primești de la ceilalți. Săptămâna aceasta există potențialul de a te conecta cu cineva pe care l-ai cunoscut deja.

Cu Venus în Leu, acum este momentul să socializezi și să te distrezi. Deși este o perioadă romantică și chiar serioasă, este și timpul pentru puțină distracție și joacă, notează yourtango.com.

