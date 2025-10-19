Începe o nouă eră astrologică: Iubire, carieră și transformare în săptămâna 20–26 octombrie 2025

Soarele intră în Scorpion pe 22 octombrie, aducând profunzime, transformare și o dorință sinceră de a trăi autentic.

Pe final de săptămână, Luna în Săgetător luminează orizonturile și aduce curajul de a visa din nou.

Pregătește-te pentru o perioadă în care inima, intuiția și claritatea se împletesc.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luna Nouă în Balanță te provoacă să-ți reevaluezi relațiile — cum iubești, cum comunici, cât oferi și cât primești. Este o perioadă excelentă pentru a repara legături vechi sau pentru a închide capitole care nu te mai reprezintă.

Odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, devii mai introspectiv și mai atent la propriile nevoi. Spre weekend, Luna în Săgetător îți aprinde dorința de aventură — poate fi momentul perfect pentru o mică escapadă sau un plan nou de viață.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Guvernată de Venus, Luna Nouă din Balanță te invită la un nou început în zona muncii și a rutinei zilnice. Ai ocazia să schimbi ceva în felul în care lucrezi — sau chiar să începi un proiect nou.

Când Soarele intră în Scorpion, se activează și casa relațiilor tale. Apropie-te de partener, spune ce simți și nu te teme de profunzime. Weekendul vine cu o energie intensă, dar vindecătoare — un moment bun pentru reflecție și echilibru emoțional.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Săptămâna începe cu o doză proaspătă de inspirație și entuziasm. Luna Nouă îți reactivează creativitatea și îți oferă chef de viață. E timpul să-ți pui ideile în mișcare!

Soarele în Scorpion te îndeamnă să-ți regăsești concentrarea — poate fi vorba despre un proiect la muncă sau despre sănătatea ta emoțională. Pe finalul săptămânii, Luna în Săgetător îți aduce oameni și conversații care îți deschid noi perspective.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Ești într-un proces frumos de maturizare emoțională. Luna Nouă în Balanță aduce claritate în zona familiei și a spațiului personal. Poate reamenajezi casa sau te reconectezi cu o rudă dragă.

Intrarea Soarelui în Scorpion îți amplifică creativitatea și te inspiră să-ți exprimi emoțiile prin artă sau pasiune. În weekend, Luna în Săgetător te îndeamnă să-ți îngrijești sufletul și corpul — relaxare, odihnă, filme bune și oameni care-ți fac bine.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Luna Nouă în Balanță aduce o gură de aer proaspăt în comunicare. Ai ocazia să te împaci cu cineva, să spui ce simți sau să pornești un proiect de scris sau învățare.

Când Soarele intră în Scorpion, devii mai ancorat în familie și în propriul cămin. Weekendul te prinde cu Luna în Săgetător, care îți reaprinde pofta de iubire, distracție și planuri pentru viitor. Ai nevoie de bucurie – ofer-o și o vei primi înapoi.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Această săptămână te invită să-ți redefinești valorile. Luna Nouă în Balanță îți vorbește despre bani, siguranță și respectul de sine.

Soarele în Scorpion te ajută să comunici mai profund, să spui ce gândești fără teamă și să-ți pui ordine în gânduri. Weekendul vine cu energia Săgetătorului – perfect pentru introspecție, familie și momente liniștite acasă.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Tu ești vedeta acestei săptămâni! Luna Nouă în semnul tău aduce o energie de renaștere: noi începuturi, noi atitudini, noi perspective.

Scorpionul te ajută apoi să devii mai pragmatic – este timpul să-ți planifici finanțele și să stabilești obiective clare pentru următoarele luni. Weekendul îți aduce prieteni, conversații sincere și o stare de ușurare. Ai încredere: ești pe drumul potrivit.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

La mulți ani, Scorpionule! Sezonul tău începe cu o energie puternică de transformare. Luna Nouă în Balanță îți oferă șansa să lași în urmă stresul și oamenii care nu te mai susțin.

Soarele, Mercur și Marte în semnul tău te fac mai hotărât ca oricând: ai curajul de a face schimbări radicale. Weekendul, cu Luna în Săgetător, aduce optimism și o doză de încredere. Bucură-te de noul tău început.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna Nouă în Balanță te ajută să-ți clarifici relațiile de prietenie și proiectele comune. Este momentul să te implici în ceva care îți aduce bucurie, nu doar responsabilități.

Scorpionul te face mai reflexiv — poate simți nevoia să te retragi și să analizezi ce vrei cu adevărat. Dar, odată cu intrarea Lunii în semnul tău, totul se luminează. E weekendul tău de energie bună și optimism pur.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai fost sub presiune în ultima perioadă, dar Luna Nouă în Balanță aduce o reechilibrare profesională. Poate primi o ofertă nouă sau sprijin din partea unui superior.

Când Soarele intră în Scorpion, focusul se mută pe prietenii și rețele. Ai parte de sprijin și colaborări valoroase. În weekend, Luna în Săgetător te invită să iei o pauză – nu e slăbiciune, e autocontrol.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Această săptămână îți aduce dor de călătorii, experiențe și oameni noi. Luna Nouă în Balanță deschide uși către învățare și expansiune – poate decizi să urmezi un curs sau să pleci într-o scurtă aventură.

Soarele în Scorpion activează zona carierei – te poți afirma printr-un proiect ambițios. Weekendul vine cu o doză de inspirație și recunoștință. Ai în jur oameni care cred în tine – e timpul să crezi și tu.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Luna Nouă în Balanță te ajută să vindeci o rană veche și să te eliberezi de frici. Este momentul să înveți să primești iubirea fără teamă.

Scorpionul îți deschide dorința de cunoaștere și spiritualitate – e un moment ideal pentru reflecție, meditație sau reconectare cu credința ta interioară. Weekendul aduce energie bună la locul de muncă: motivație, inspirație și echilibru.