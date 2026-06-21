Marte în Gemeni aduce schimbări pentru 3 zodii. Cine trebuie să fie atent între 22 și 28 iunie 2026

Sezonul Racului începe cu o energie sensibilă, protectoare și profund emoțională, iar multe persoane simt nevoia să își îndrepte atenția către familie, siguranță interioară și vindecare.

Pe 28 iunie, Marte intră în Gemeni, iar comunicarea devine mai intensă, mai rapidă și mai directă. Mintea lucrează la capacitate maximă, apar idei noi, dar și situații neprevăzute. Spre finalul săptămânii, influența conjuncției Marte-Uranus începe să se simtă tot mai puternic, aducând răsturnări de situație, reacții impulsive și schimbări bruște.

Pentru trei zodii, această perioadă poate părea tensionată la început, dar lucrurile se vor așeza treptat. Viața începe să se îmbunătățească pe măsură ce acceptă schimbarea și renunță la ceea ce le consumă inutil energia.

Balanță

Balanțele trebuie să își protejeze liniștea interioară în această săptămână. Mercur se află în Rac și se pregătește de retrogradare, ceea ce poate aduce confuzie, sensibilitate crescută și schimbări de dispoziție.

Este important ca nativii să rămână concentrați pe ceea ce au de făcut și să nu se lase distrași de emoțiile celor din jur. La locul de muncă, orice detaliu important ar trebui clarificat în scris, pentru a evita neînțelegerile.

Balanțele sunt obișnuite să împace pe toată lumea, dar acum trebuie să învețe că nu pot repara stările celorlalți. Săptămâna le cere să rămână diplomate, dar să pună limite clare. Cu cât aleg mai mult echilibrul personal, cu atât viața lor se schimbă în bine.

Rac

Racii au multă energie, dar pot simți că mintea le este agitată. Apropierea retrogradării lui Mercur în semnul lor poate aduce întârzieri, neclarități și o tendință de a analiza excesiv fiecare situație.

În plus, influența Marte-Uranus poate amplifica iritarea, oboseala sau reacțiile impulsive. De aceea, este recomandat ca Racii să evite, pe cât posibil, începuturile importante sau deciziile majore în această perioadă.

Nativii trebuie să fie atenți la felul în care comunică. Dorința de a explica prea mult sau de a convinge pe cineva poate crea tensiuni suplimentare. Cel mai bun lucru pe care îl pot face este să își acorde timp pentru liniște, odihnă și activități care le dau siguranță emoțională.

Chiar dacă începutul săptămânii poate fi solicitant, lucrurile se îmbunătățesc treptat atunci când Racii aleg să se protejeze și să nu mai ducă pe umeri problemele tuturor.

Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna vine cu multă agitație. Marte începe tranzitul prin semnul lor, aducând energie, inițiativă și dorința de a acționa rapid. Totuși, influența lui Uranus poate provoca situații imprevizibile și reacții greu de controlat.

Gemenii pot simți că sunt prinși între logică și emoții. Deși în mod normal preferă să analizeze totul rațional, astrele îi împing acum să își asculte și trăirile interioare.

Este o perioadă în care trebuie să verifice atent detaliile, să își organizeze prioritățile și să evite deciziile luate în grabă. Dacă apar neliniște sau iritare, mișcarea fizică, plimbările sau exercițiile pot ajuta la eliberarea tensiunii.

Deși sunt sociabili prin natura lor, Gemenii pot avea nevoie să lucreze mai mult singuri în aceste zile. Timpul petrecut în liniște îi va ajuta să se reconecteze cu ceea ce contează cu adevărat.