Rasa de căței care ți se potrivește cel mai bine, în funcție de zodie

Unele semne pot avea asemănări, cum ar fi faptul că au același element sau planetă conducătoare. Toate zodiile sunt, de asemenea, clasificate fie ca semn cardinal, fix sau mutabil. Însă nu există două semne zodiacale la fel, fiecare are atribute și puncte forte de personalitate distincte, așa că toate semnele zodiacale se aliniază cu diferite rase de cățeluș.

Berbec: Labrador Retriever

Ai nevoie de un cățeluș care să țină pasul cu energia ta. Fiind un semn zodiacal guvernat de Marte, ești cunoscut pentru motivația și ambiția ta nesfârșite. Energia ta ridicată se potrivește perfect cu cea a Labradorului Retriever. Deoarece cățelușul tău Labrador împărtășește rezistența ta, nu vei rămâne niciodată fără lucruri de făcut. Acest cățeluș dulce și nebun este întotdeauna dispus pentru o nouă aventură sau activitate. Consideră-te norocos să ai un companion atât de minunat și activ alături.

Taur: Shih Tzu

Cățeii cu energie ridicată nu se potrivesc stilului tău de viață. Energia ta fixă ​​pământeană spune că preferi viața ușoară, spre deosebire de a fi mereu în mișcare. Lenevirea prin casă este distracția ta preferată, așa că s-ar putea să te simți chemat de Shih Tzu. Acest cățeluș bine educat și relaxat se potrivește perfect stilului tău de viață. Natura sa calmă și liniștită îți completează perfect personalitatea. Nu vei mai vrea să ieși niciodată din casă odată ce te-ai cuibărit cu puiul tău Shih Tzu.

Gemeni: Ciobănesc Australian

Rasa perfectă de pui pentru tine îți va stimula mintea. Ești guvernat de Mercur, planeta comunicării și a gândirii, așa că ai nevoie de o rasă inteligentă precum Ciobănesc Australian. Aceste bile mici de puf au idei mari și voci puternice. Vei fi încântat de personalitățile lor exuberante, deoarece puii Ciobănesc Australian sunt cunoscuți pentru curiozitatea și spiritul lor jucăuș. Poți fi sigur că această rasă de pui te va ține în alertă.

Rac: Basset Hound

Rasa ta de pui ar trebui să se integreze perfect în familia ta. Inițial, s-ar putea să-ți dorești un câine de pază protector, dar cea mai bună rasă este Basset Hound. Acești pui dulci, cu urechi lungi, au temperamentul perfect. Puii Basset Hound sunt iubiți pentru calmul și blândețea lor. Ei aduc o notă blândă în viața și familiile stăpânilor lor. Te vei simți instantaneu în largul tău când te vei cuibări alături de afectuosul tău cățeluș Basset Hound.

Leu: Golden Retriever

Găsirea unui cățeluș care să-ți devină cel mai bun prieten este o prioritate absolută. Ești un semn de foc generos și încrezător, care își dorește apropiere în toate relațiile. Rasa ideală de cățeluș ar trebui să fie mereu loială, motiv pentru care ești asociat cu Golden Retriever. Această rasă este populară dintr-un motiv. Cățeii Golden Retriever sunt cunoscuți pentru personalitățile lor extrovertite și atitudinile dornice de a face pe plac. Vei găsi un suflet pereche în cățelușul tău Golden Retriever.

Fecioară: Pudel

Rasa perfectă de cățeluș există. S-ar putea să-ți pară greu de crezut, dar energia și personalitatea ta se aliniază cu cele ale cățeilor Pudel. Nu contează dacă alegi un cățeluș Pudel mini sau standard. Toți cățeii Pudel îți surprind perfect umorul și inteligența. Similar cu tine, cățeii Pudel sunt apreciați pentru mintea lor incredibilă. În plus, au un simț al umorului amuzant căruia nu-i vei putea rezista.

Balanță: Yorkshire Terrier

Energia ta venusiană va fi atrasă imediat de cele mai drăguțe rase de căței. Deși ai ochi pentru căței adorabili, știi că rasa ta ideală este calmă, inteligentă și plăcută. Yorkshire Terrierii sunt exact ceea ce cauți. Îți împărtășesc obraznicia și sociabilitatea. A avea un cățeluș Yorkshire îndrăzneț alături este exact ceea ce ai nevoie.

Scorpion: Shiba Inu

Scorpion, nu te ferești de provocări. Fiind co-guvernat de ambițiosul Marte și puternicul Pluto înseamnă că ești aliniat cu o rasă de căței îndrăzneață. În ciuda faptului că este atât de mic și drăguț, cățelușul Shiba Inu are încă o forță destul de mare. Cățeii Shiba Inu îți împărtășesc spiritul hotărât și încrederea în sine neclintită. Sunt căței curajoși care nu dau înapoi de la nimic. Deși amândoi puteți fi încăpățânați, nu poți să nu fii mândru de personalitatea puternică a cățelușului tău.

Săgetător: Ciobănesc australian

Rasa perfectă de cățeluș ar trebui să se potrivească cu entuziasmul și îndrăzneala ta. Nu există nimic ce nu vei vedea, face sau încerca. Din fericire, vei găsi un tovarăș de aventură în Ciobănesc australian, alias Blue Heelers. Această rasă specifică de cățeluș este de fapt înrudită cu Dingo-ul australian, așa că are o latură sălbatică. Vei fi plăcut surprins de cât de neînfricat este cățelușul tău Blue Heeler. Împreună, tu și cățelușul tău Blue Heeler veți fi dispuși la orice.

Capricorn: Boxer

A avea un cățeluș este un angajament mare. Majoritatea semnelor zodiacale nu sunt la înălțimea sarcinii, dar ai ceea ce este necesar pentru a dresa și iubi cățeii Boxer. Rasa ta de cățeluș este cunoscută pentru nivelul său ridicat de energie. Cățeii Boxer sunt jucăuși și excitabili, așa că au nevoie de un stăpân de companie care este dispus să depună efort. Din fericire, ai răbdarea, perseverența și dedicarea necesare pentru a modela viața unui cățeluș Boxer.

Vărsător: Shar-Pei

Nu îți dorești un cățeluș pe care oricine altcineva l-ar putea avea. Ca semn Uranus excentric, ești aliniat în mod natural cu rasele mai unice. Deși nu există multe din care să alegi, vei găsi un companion într-un cățeluș Shar-Pei. Nu numai că te vei îndrăgosti de ridurile lor adorabile, dar vei iubi și personalitățile lor cuceritoare. Cățeii Shar-Pei împărtășesc independența, loialitatea și inteligența ta. Poți fi sigur știind că puiul tău Shar-Pei este cu adevărat cel mai bun prieten al tău.

Pești: Pomeranian

Un cățeluș extrovertit este exact ceea ce ai nevoie, așa că ești asociat cu vioiul Pomeranian. Personalitatea veselă a acestui pui de câine pufos îți va însenina zilele. Joaca și cuibăritul cu puiul tău Pomeranian îți vor îmbunătăți întotdeauna, fără îndoială, starea de spirit. Cățeii Pomeranian necesită atenție, acțiune și entuziasm. Te vei simți mai încurajat să ieși din casă și să te distrezi mai mult atunci când îți împarți viața cu un cățeluș Pomeranian, potrivit collective.world.