Ce talent ascuns ai, în funcție de luna nașterii?

Momentul nașterii poate modela subtil preferințele, creativitatea și comportamentele sociale în moduri care par surprinzător de precise odată ce le observi.

Ianuarie

Cei născuți în ianuarie sunt foarte buni dăruitori de cadouri. Au ochi bun când vine vorba de cumpărături pentru alții și sunt întotdeauna capabili să aleagă ceva ce îi poate entuziasma pe oameni. Atenția lor la detalii și interesul celorlalți sunt ceea ce îi diferențiază și le permite să se conecteze la un nivel mai profund.

Februarie

Cei născuți în februarie au o memorie incredibilă. Odată ce fac o rețetă o dată, o vor memora pe viață. Pot cânta strofe întregi ale unor melodii acolo unde alții opresc la refren și pot înțelege întreaga rețea a orașului mai bine decât orice taximetrist. Dacă te vei simți vreodată jenat în fața unuia, este o poveste pentru care își vor aminti să te tachineze pe viață.

Martie

Cei născuți în martie sunt fani ai sportului sub acoperire. Reputația lor de intelectuali distanți și distrași nu pare să se potrivească cu țipetele aspre și zgomotoase de pe un stadion, dar sunt ființe cu multiple fațete. Cunosc numele jucătorilor, istoria echipelor și fapte obscure despre reguli și...regulamente care pot susține orice formație.

Aprilie

Cei născuți în aprilie sunt foarte buni la coordonarea culorilor. Când vine vorba de construirea unui dulap sau renovarea unei bucătării, au ochi pentru ceea ce va arăta bine împreună chiar înainte de a le pune unul lângă altul. Pot părea cineva căruia nu-i pasă de aspect, dar totul în viața lor este atent selectat.

Mai

Cei născuți în mai pot fi cu adevărat iubitori de aer liber atunci când nimeni nu se uită. Călătoriile lor i-au dus în tot felul de destinații, chiar și în cele în care nu există valet la hotel sau lounge la aeroport. Vor campa, vor face drumeții, chiar și Doamne ferește vor lua un autobuz dacă asta înseamnă să exploreze o cultură nouă sau să vadă minunile lumii.

Iunie

Iunie se comportă ca și cum ar fi prea ocupați pentru a ține ceva în ordine fără agenda lor, dar adevărul este că sunt foarte, foarte buni la a-și aminti de ziua de naștere a tuturor. Sunt genul care ajunge la oficiul poștal doar ca să poți deschide o felicitare scrisă de mână de la ei în ziua respectivă.

Iulie

Nativii lunii iulie sunt dansatorii de care nu știai că îi vrei sau de care ai nevoie în viața ta. Au energia unui dansator adolescent la un concert Jonas Brothers de la începutul anilor 2000, așa că, dacă îți faci griji pentru greierii de pe ringul de dans de la nunta ta, cineva născut în iulie la petrecere te va ajuta cu siguranță să destinzi atmosfera și să începi lucrurile.

August

Cei născuți în august sunt cititori avizi atunci când nimeni nu se uită. S-ar părea că pur și simplu nu au timp liber să stea singuri în tăcere suficient de mult timp pentru a-și face o idee, dar mereu își strecoară un capitol din mers. Fie că este vorba de un autobuz, tren sau avion, cei născuți în august se bucură de acele momente pentru ei înșiși în care imaginația lor dă frâu liber.

Septembrie

Persoanele născute în septembrie sunt foarte bune la a-și cere scuze, este pur și simplu un eveniment atât de rar, iar acordul de confidențialitate implicat este atât de ermetic încât nimeni nu știe despre el. Același nivel de franchețe cu care septembrie abordează fiecare conversație este util atunci când ei au greșit. O spun simplu și smulg plasturele pentru ca adevărata vindecare să poată începe.

Octombrie

Persoanele născute în octombrie sunt printre cele mai generoase gazde ale anului. Îi hrănesc mereu pe toți, le umplu paharele și îi fac să se simtă ca acasă. Pot anticipa nevoile fiecărui oaspete, uneori înainte ca aceștia să ajungă la aceeași realizare, creând experiențe memorabile pe care toată lumea vrea să le repete iar și iar.

Noiembrie

Nativii lunii noiembrie la duș sunt o experiență karaoke cum nu ați mai văzut până acum. Ceea ce nu ar îndrăzni să facă în public, vor cânta cu toată forța din intimitatea oricărui interior placat cu gresie și scurgere. Dacă aveți norocul să auziți și voi, vă veți întreba de ce sunt atât de timizi în privința propriului talent.

Decembrie

În ciuda tuturor rapoartelor contrare, cei născuți în decembrie pot fi casnici atunci când ocazia o cere. În ziua potrivită, cu persoana potrivită, pot petrece întreaga zi pe canapea uitându-se la televizor sau jucând jocuri video. Nu au întotdeauna nevoie de niveluri nebunești de stimulare sau socializare pentru a se distra, potrivit collective.world.