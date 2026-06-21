Ultima săptămână cu Jupiter în Rac. Cum sunt influențate zodiile între 22 și 28 iunie

Deși unele provocări apar pe parcursul săptămânii, astrele îi încurajează pe nativi să rămână perseverenți și să nu renunțe la visurile lor.

Luna în Balanță deschide săptămâna cu energie favorabilă relațiilor și colaborărilor, iar Luna în Scorpion testează rezistența emoțională a multor semne zodiacale. Spre finalul perioadei, influențele astrale devin mai optimiste și îi ajută pe nativi să privească cu încredere spre viitor.

Berbec

Relațiile și parteneriatele sunt în centrul atenției. Ai ocazia să îmbunătățești comunicarea cu cei din jur și să rezolvi situații care păreau complicate. La mijlocul săptămânii îți găsești curajul să înfrunți obstacole importante, iar weekendul aduce momente plăcute alături de familie.

Taur

Munca depusă în ultimele luni începe să fie observată și apreciată. Este o perioadă bună pentru disciplină și organizare. Spre finalul săptămânii, colaborările și schimbul de idei îți pot aduce oportunități interesante.

Gemeni

Dragostea și conexiunile personale capătă o importanță specială. Astrele te încurajează să ai conversații sincere și profunde cu persoana iubită sau cu prietenii apropiați. În weekend descoperi cât de mult te poate ajuta sprijinul celor din jur.

Rac

Pe măsură ce Jupiter se pregătește să părăsească semnul tău, realizezi cât de multe ai învățat în ultimul an. Creativitatea este la cote maxime, iar finalul săptămânii îți oferă ocazia să reflectezi asupra direcției în care vrei să mergi în viitor.

Leu

Creativitatea și inspirația sunt punctele tale forte în această perioadă. Astrele te pregătesc pentru intrarea lui Jupiter în semnul tău, iar oportunitățile încep deja să apară. În dragoste, weekendul poate aduce surprize plăcute și momente romantice.

Fecioară

Banii și planurile financiare ocupă un loc important la începutul săptămânii. Pot apărea idei noi pentru creșterea veniturilor sau pentru economii mai eficiente. În weekend, atenția se îndreaptă către familie și persoanele apropiate.

Balanță

Luna aflată în semnul tău la începutul săptămânii aduce claritate în relații. Dacă au existat neînțelegeri, acum este momentul să le rezolvi. Curiozitatea și dorința de a învăța lucruri noi te vor ajuta să faci progrese importante.

Scorpion

Săptămâna începe într-un ritm mai relaxat decât de obicei. Mijlocul perioadei îți oferă energie și motivație pentru a explora noi direcții. Studiul și dezvoltarea profesională sunt favorizate în mod special.

Săgetător

Ai trecut printr-o perioadă de maturizare și începi să privești viața dintr-o perspectivă nouă. Creativitatea este puternic susținută, iar weekendul este ideal pentru lansarea unui proiect sau pentru reluarea unuia abandonat.

Capricorn

Obiectivele profesionale și prioritățile pe termen lung sunt în prim-plan. Mijlocul săptămânii favorizează colaborările și alianțele utile. Weekendul îți oferă șansa să te retragi puțin și să îți încarci bateriile.

Vărsător

Dorul de aventură și explorare se face simțit încă de la începutul săptămânii. În plan profesional este important să eviți conflictele și să adopți o atitudine diplomatică. Weekendul aduce energie pozitivă și întâlniri plăcute.

Pești

Este momentul să îți reorganizezi programul și să îți stabilești obiective mai clare. Mijlocul săptămânii favorizează învățarea și dezvoltarea personală, iar weekendul îți oferă inspirația necesară pentru a construi ceva durabil pentru viitor.