Războiul browserelor continuă: Microsoft face un nou pas pentru a ține utilizatorii departe de Google Chrome

Microsoft lansează o nouă tactică în lupta cu Google Chrome, afișând mesaje de „siguranță online” direct în Microsoft Edge, chiar pe pagina de descărcare a rivalului. Criticii acuză compania că încearcă să limiteze libertatea de alegere a utilizatorilor Windows, potrivit Forbes.

Microsoft încearcă din nou să blocheze avansul Google Chrome

Nu este prima dată când Microsoft recurge la astfel de metode. Compania pare hotărâtă să-i convingă pe utilizatorii Windows să rămână în ecosistemul propriu, folosind browserul Edge, în detrimentul Google Chrome. O strategie similară este aplicată de ani buni și de Apple, care promovează intens Safari în fața concurenței.

Potrivit Windows Report, utilizatorii care accesează pagina oficială de descărcare Google Chrome din Microsoft Edge pot observa un nou banner afișat în partea superioară a ecranului. De această dată, Microsoft nu mai mizează pe clasica comparație Edge vs. Chrome, ci pe un mesaj centrat exclusiv pe „protecție și siguranță online”.

Accent pe securitate, nu pe compatibilitate

Microsoft promovează Edge ca fiind o soluție „all-in-one”, scoțând în evidență funcții precum navigarea privată, monitorizarea parolelor și protecția împotriva amenințărilor online. Este o schimbare de strategie notabilă, în condițiile în care, până acum, compania sublinia frecvent că Edge este construit pe aceeași bază Chromium ca și Chrome, oferind aceleași avantaje – ba chiar mai multe.

De această dată, aceste argumente lipsesc complet. Mesajul este axat strict pe ideea de siguranță integrată, o temă pe care Microsoft a mai exploatat-o în trecut și care se regăsește și în campaniile Apple împotriva Chrome, axate pe confidențialitate, tracking și amprentare digitală.

O nouă pagină dedicată „siguranței online”

În plus, Microsoft a lansat și o pagină dedicată siguranței online pe site-ul său oficial. Utilizatorii sunt direcționați către aceasta atunci când apasă butonul „Browse securely now” afișat în Edge, în timp ce încearcă să descarce Google Chrome.

Reacții dure din partea industriei

Inițiativa nu a rămas fără reacții. Browser Choice Alliance, organizație din care face parte și Google Chrome, acuză Microsoft că „promovează mesaje înșelătoare despre securitatea navigării pentru a influența deciziile utilizatorilor”. Reprezentanții alianței susțin că Microsoft ar trebui „să fie de partea utilizatorilor, nu să mascheze aceleași pop-up-uri vechi cu un mesaj nou”, cerând încetarea campaniilor care subminează concurența și libertatea de alegere.

Războiul browserelor, departe de final

Conflictul dintre giganții tech pentru controlul experienței de navigare continuă să se intensifice. În timp ce Microsoft mizează pe securitate și integrare, criticii avertizează că astfel de practici riscă să afecteze concurența și să limiteze opțiunile reale ale utilizatorilor Windows.