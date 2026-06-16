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Jurnalul.ro Tech Schimbare importantă în WhatsApp: mesajele nu vor mai arăta la fel pe Android

Schimbare importantă în WhatsApp: mesajele nu vor mai arăta la fel pe Android

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   11:15
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Schimbare importantă în WhatsApp: mesajele nu vor mai arăta la fel pe Android
Hepta/WhatsApp introduce un nou mod

WhatsApp pregătește o nouă schimbare pentru utilizatorii Android, menită să facă aplicația mai modernă și mai dinamică. În cea mai recentă versiune beta, mesajele nu mai apar instantaneu în conversații, ci sunt însoțite de o animație specială.

WhatsApp pregătește o schimbare vizibilă pentru utilizatorii Android. Descoperită în versiunea beta 2.26.23.11, funcția transformă modul în care apar mesajele, introducând animații care fac conversațiile mai dinamice și mai apropiate de experiența de pe iPhone.

Scopul este să facă experiența mai puțin statică și mai modernă, potrivit hdblog.it.

La nivel funcțional nu se schimbă nimic, doar modul în care mesajul apare pe ecran. Animația intră în acțiune când ultimul mesaj din chat se află lângă câmpul de text. Efectul creează o senzație de continuitate vizuală, similară cu cea de pe iOS. Aceeași logică se aplică și mesajelor primite, pentru o experiență coerentă. WhatsApp a mai adăugat în ultimele luni animații pentru trimiterea imaginilor și a stickerelor. Noua funcție continuă aceeași tendință de atenție sporită acordată detaliilor interfeței.

WhatsApp lasă utilizatorilor posibilitatea de a alege. Animația poate fi activată sau dezactivată din Setări > Accesibilitate, unde apare o opțiune nouă dedicată mesajelor. Deocamdată funcția este disponibilă doar pentru o parte dintre beta testerii Android. Nu există încă o dată pentru schimbare în versiunea stabilă. Distribuirea va avea loc treptat în următoarele săptămâni.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: whatsApp Android mesaje
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