Povestea ascunsă a celui mai păzit și râvnit premiu din istoria fotbalului

Un sculptor din Italia a creat trofeul Cupei Mondiale 2026, relatează AP.

Silvio Gazzaniga a proiectat trofeul în studioul său din cartierul Brera din Milano. El l-a proiectat după ce FIFA a lansat un concurs deschis pentru un nou design. Brazilia a preluat permanent posesia trofeului original, câștigând a treia Cupă Mondială în 1970, scrie Mediafax

Designul trofeului din acest an prezintă două figuri care se învârt spre o sferă care reprezintă Pământul.

„Când a început să proiecteze trofeul, a schițat un număr imens de desene. În cele din urmă, a început să dezvolte ideea de a avea lumea și acest simbol, ca două spirale de ADN, care se mișcă în sus”, a spus Giorgio Gazzaniga, fiul designerului.

Gazzaniga senior, sculptor și designer de trofee care a murit în 2016, a creat unele dintre cele mai prestigioase trofee din lume. Printre acestea, se numără Cupa UEFA și Supercupa Europei, potrivit sursei citate.

Au fost depuse peste 50 de propuneri. Doar Gazzaniga a prezentat o machetă completă. Acest lucru a permis juriului să aprecieze atât forma, cât și povestea transmisă, a spus fiul său.

Sculptorul a dorit să surprindă trei emoții sportive într-o singură formă spiralată: lupta atletului, jubilația fanului și momentul victoriei.

„Există lumea, care stă deasupra tuturor lucrurilor, există efortul atletului, există mișcarea atletului în interiorul metalului. Corpul atletului este aspru, robust, căci a suferit, a trebuit să lupte și s-a zbătut pentru victorie”, a spus fiul sculptorului.

„Această victorie este exprimată prin brațe care seamănă cu aripile Victoriei, surprinzând nu doar triumful atletului, ci și jubilația fanului”, a adăugat el.

După turneu, trofeul original se întoarce la FIFA, care îl păstrează la sediul său din Elveția între Cupele Mondiale. Echipa câștigătoare aduce acasă o replică placată cu aur.

Aceasta este a 14-a ediție a Cupei Mondiale care folosește designul lui Gazzaniga. FIFA a decis să mențină trofeul în uz cel puțin până la turneul din 2038, potrivit aceleiași surse.

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