Criza cipurilor de memorie lovește industria smartphone-urilor: livrări la minim din 2013

Livrările globale de smartphone-uri au scăzut cu 11% în ritm anual în al doilea trimestru din 2026, atingând cel mai scăzut nivel pentru un trimestru al doilea din 2013 până acum, potrivit estimărilor preliminare ale firmei de consultanță Counterpoint Research, citate de Reuters. Cauza principală este o penurie prelungită de cipuri de memorie, care a împins prețurile telefoanelor în sus și a redus cererea globală.

Criza memoriei, principalul factor de presiune

„Criza globală a memoriei a depășit acum orice alt factor, devenind singura cea mai mare frână pentru industria smartphone-urilor", a declarat Shilpi Jain, analist senior la Counterpoint Research, citată în raportul companiei. Boom-ul inteligenței artificiale și extinderea fără precedent a centrelor de date au făcut ca cererea de cipuri de memorie de mare capacitate să explodeze, iar producătorii de semiconductori și-au orientat aproape în totalitate producția către acest segment, în detrimentul electronicelor de larg consum.

Această realocare a forțat producătorii de smartphone-uri să transfere costurile mai mari ale componentelor către consumatori, prin creșteri de preț repetate — un efect resimțit în special în segmentele entry-level și mid-range, unde marjele de profit erau oricum reduse. Potrivit unei analize citate de Gizmodo, la telefoanele de până în 500 de dolari, memoria poate reprezenta acum jumătate din costul total de producție, față de puțin peste un sfert la modelele premium — motiv pentru care dispozitivele ieftine au fost afectate mult mai rapid și mai puternic decât cele de vârf.

Apple, singurul producător major care nu a scumpit telefoanele

Apple a reușit să contracareze tendința generală a pieței, cu o creștere de 3% a livrărilor, care i-a dus cota de piață globală la un nivel record de 20%. Compania a profitat de cererea rezistentă pentru modelele premium din gama iPhone și de decizia de a menține prețurile neschimbate pentru generația actuală — fiind, potrivit analiștilor, singurul mare producător care a evitat aproape în totalitate scumpirile în acest trimestru.

Situația ar putea să nu se mai mențină însă pentru multă vreme: CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat recent, într-un interviu pentru Wall Street Journal, că penuria de cipuri de memorie a devenit „nesustenabilă", iar creșterile de preț pentru produsele Apple sunt „inevitabile". Mai multe surse din presa de specialitate susțin că viitoarea generație iPhone 18 ar putea fi lansată cu un preț cu cel puțin 200 de dolari mai mare decât iPhone 17 Pro.

Samsung reia poziția de lider

Grupul sud-coreean Samsung Electronics a recâștigat poziția de lider al pieței în trimestrul al doilea, depășindu-și rivalul american. Samsung a controlat 24% din livrările globale de smartphone-uri în perioada aprilie-iunie, potrivit Counterpoint Research, fiind susținut de vânzările puternice ale seriei flagship Galaxy S26 — în special varianta Ultra — precum și de o disponibilitate mai bună a produselor și de mai puține creșteri de preț în piețe precum India și Orientul Mijlociu. Apple s-a clasat pe locul al doilea, cu o cotă de 20%.

Producătorii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo au înregistrat cele mai abrupte scăderi ale livrărilor dintre primii cinci jucători ai pieței, din cauza expunerii lor mai mari la segmentele entry-level și mid-range — exact zonele cele mai afectate de scumpirea componentelor de memorie. În contrast, Google a reușit o creștere anuală de 16% a livrărilor de telefoane Pixel, deși rămâne departe de topul primilor cinci producători la nivel global.

Perspective pentru 2026 și 2027

Analiștii de la Counterpoint și-au menținut prognoza privind o scădere de aproximativ 14% a livrărilor globale de smartphone-uri pentru întregul an 2026 — cel mai amplu declin anual înregistrat vreodată în această industrie, echivalent cu aproximativ 1,08 miliarde de unități livrate la nivel global. Compania avertizează că penuria de cipuri de memorie ar putea persista și în 2027, iar o revenire consistentă a cererii este puțin probabilă până când condițiile de aprovizionare cu memorie nu se îmbunătățesc semnificativ.