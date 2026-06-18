Profesorii au luat 3 la salarizare. Sunt mai aproape de muncitorii necalificați, pe grilă

Profesorii au ieşit din nou în stradă, pentru a cere retragerea proiectului de lege a salarizării. Nu doar sindicatele din Educație cer acest lucru, cu riscul ca România să piardă finanțarea de 700 de milioane de euro din PNRR, ci și Blocul Național Sindical și unele federații afiliate la Cartel Alfa, dar și mulți analiști economici care au arătat că țara noastră ar pierde mult mai mulți bani dacă această lege a salarizării s-ar aplica. Profesorii sunt revoltați de faptul că poziționarea lor în grila de salarizare nu ajunge nici măcar la nivelul salariului mediu pe economie, deși li s-a promis că noul act normativ le va face dreptate. Protestatarii au explicat spun că prin eliminarea sporurilor și refacerea bazei de calcul s-au creat inechități intolerabile, iar unele cadre didactice au pierdut și urmează să mai piardă până la 1.500-2.000 de lei din venituri, pentru că noile prevederi vin după măsurile de austeritate deja aplicate de Guvernul Bolojan. Astfel, sistemul de învățământ va fi grav afectat, pentru că mulți profesori vor renunța la catedră, situație ce se va menține pe termen lung, afectând mai ales calitatea actului de predare.

Prin Legea salarizării nr. 153/2017, salariile medicilor au crescut consistent, iar mărirea acestora s-a făcut într-o singură tranșă, în timp ce profesorii au fost ignorați. În urma protestelor angajaților din școli, din toată țara, cei care erau atunci la guvernare le-au promis profesorilor că se vor elimina inechitățile în următoarea lege a salarizării, ei urmând să fie următoarea categorie de salariați tratată cu prioritate.

A venit acel moment acum, dar profesorilor li s-a spus încă o dată că trebuie să mai aștepte, după ce deja au pierdut o parte semnificativă din venituri în ultimii doi ani, după măsurile de austeritate aplicate de Guvernul Bolojan.

Proiectul noii legi a salarizării a lăsat profesorii în partea inferioară a grilei, foarte aproape de muncitorii necalificați. Cadrele didactice consideră că este o jignire adusă de Guvernul Bolojan, dar care îi va afecta pe termen lung, dacă această lege va fi votată și se va aplica.

Noul proiect vine în continuarea măsurilor de austeritate din Legea nr. 141/2025. „Acest proiect de lege vine pe fondul unui val de măsuri profund antieducație deja impuse (creșterea numărului de elevi la clasă, majorarea normei didactice de predare, diminuarea tarifului la plata cu ora și ciuntirea/plafonarea indemnizației pentru titlul științific de doctor). Noua lege a salarizării nu face decât să lovească și mai rău într-un sistem de învățământ subfinanțat”, explică federațiile sindicale din învățământ.

Miting și marș între Guvern și Parlament

Peste 20 de mii de angajați din sistemul de educație, veniți din toată țara, au protestat, ieri, în Capitală, în fața Guvernului, apoi au pornit în marș către Parlament. „Educația este din nou batjocorită!

Solicităm Guvernului retragerea imediată din dezbaterea publică a Proiectului Legii salarizării!” este mesajul transmis de profesori, prin mitingul și marșul sindicaliștilor din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” - organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învățământ preuniversitar, universitar și cercetare. Cele trei federații reunesc interesele a peste 300.000 de salariați din toată țara.

Protestul de ieri a amintit de cel împotriva Guvernului Boc, din 2010, când polițiștii erau atunci cei mai afectați de tăierile bugetare și de disponibilizările care apoi au afectat permanent sistemul de siguranță națională și nici acum nu s-a rezolvat criza de personal creată după deciziile greșite din acea perioadă. Polițiștii au plecat atunci în marș de la Guvern către Palatul Cotroceni, unde au strigat „Ieși afară, javră ordinară!”, mesajul fiindu-i adresat președintelui Traian Băsescu, care a susținut măsurile de austeritate ale Guvernului PDL condus de Emil Boc, făcând parte din aceeași formațiune politică.

Retragerea legii e singura soluție

Situația de atunci seamănă foarte mult cu cea de acum. La protestul care a avut loc ieri, la fel ca alți sindicaliști, cei din educație susțin că varianta de proiect pusă în dezbatere reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare și va crea inechități mult mai grave decât cele de până acum, deși ar fi trebuit să le elimine.

Protestatarii au explicat că noile grile și coeficienții ar fi umilitoare. „Este de-a dreptul inacceptabil ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar să nu atingă nici măcar coeficientul 3 pe o scară de la 1 la 8! Prin această ierarhizare, personalul din școli este menținut în pătrimea inferioară a grilei de salarizare din sectorul bugetar”, explică cele trei federații sindicale.

Bolojan a ignorat din nou dialogul social

Proiectul nu a fost discutat cu reprezentanții societății civile, iar ceea ce s-a dezbătut nu s-a inclus în modificările cerute de sindicaliști. Liderii de sindicat din educație spun că ultima variantă a acestei legi nici măcar nu le-a fost prezentată, dar va merge la vot, fără să se țină cont de solicitările lor.

Sindicatele din învățământ spun că este „o sfidare fățișă a angajamentelor asumate anterior în fața salariaților din învățământ și a opiniei publice, precum și o dovadă incontestabilă de dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ”, pentru că „în loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate”.

Principalele probleme pe care le-au identificat protestatarii din educație și care impun retragerea de urgență a proiectului sunt: încălcarea flagrantă a OUG nr. 57/2023 care stabilește clar și fără echivoc modul în care se stabilește baza de calcul pentru salarizarea din învățământ și care trebuie să fie raportată la salariul mediu brut pe economie pentru profesorul debutant. Acest principiu a fost radiat din proiectul de lege actual.

S-a modificat baza de calcul, prin încălcarea altei legi

De asemenea, grila de salarizare trebuie astfel construită încât să țină cont de evoluția în carieră pentru motivarea corpului profesoral, pentru a genera un raport între salariul de bază maxim (la gradația zero pentru un profesor din învățământul preuniversitar) și salariul profesorului debutant de cel puțin 1,47:1. Dar modul în care s-a elaborat grila de salarizare arată că în cazul profesorilor nu s-a ținut cont de evoluția în carieră, iar pentru alte categorii socio-profesionale s-a luat în considerare această necesitate.

Profesorii mai reclamă și nerespectarea acordurilor stabilite cu Banca Mondială și Ministerul Muncii. „În anul 2024, s-a agreat ca salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar (cu gradul I și vechime maximă) să fie echivalat cu cel al unui medic specialist. În mod revoltător, actualul text legislativ propune o grilă în care diferența este de aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorului”, explică sindicatele din educație.

Profesorii se revoltă și împotriva anulării și a diminuării unor drepturi salariale. „Acest proiect de lege anulează indemnizația pentru titlul științific de doctor, ceea ce conduce la pierderea atractivității studiilor doctorale și la reducerea veniturilor celor care beneficiază în prezent de această indemnizație. Susținem necesitatea acordării în continuare a acestei indemnizații, dacă salariatul își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul științific de doctor. De asemenea, se propune acordarea unei sume fixe derizorii de aproximativ 400 de lei brut pentru activitatea deosebit de complexă a profesorilor diriginți, precum și diminuarea indemnizației pentru predarea în regim simultan, a indemnizației pentru cei care lucrează în zone izolate, a sporului pentru practică pedagogică, etc.”, au mai explicat protestatarii.

Federațiile sindicale reprezentative din sistemul educațional avertizează că tăcerea sau mimarea consultării publice nu vor stinge revolta legitimă a colegilor. „Dacă cei care gestionează acum problemele țării nu sunt capabili să facă o lege a salarizării echitabilă, prin care salariaților din educație să li se recunoască importanța muncii prestate, singura soluție este retragerea proiectului și începerea unor negocieri reale și serioase cu viitorul Guvern. Educația cere respect!”, au mai transmis protestatarii.

Un stat care, prin cei care-l conduc, nu este în stare să găsească resursele financiare pentru finanțarea corectă a educației este un stat eșuat! Asistăm la o decizie politică iresponsabilă, care tratează educația exclusiv ca pe o gaură în buget, nu ca pe o investiție în viitorul acestei națiuni. Dacă acest text nu este retras imediat, pentru a fi reconstruit pe principii de echitate și respect, Guvernul își asumă în mod conștient provocarea unei crize profunde în sistemul de învățământ și declanșarea inevitabilă a unor noi acțiuni de protest.

Mesajul comun al sindicatelor din învățământ