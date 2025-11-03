Ministrul Transporturilor vrea unificarea CFR-urilor de stat. Schimbare majoră pe piața feroviară

Ministrul Ciprian Șerban spune că această inițiativă este susținută de PSD și urmează să fie prezentată și în cadrul coaliției de guvernare. Acest model a fost adoptat deja de unele state UE, iar altele se pregătesc să o facă. „Austria le-a unificat, Franța, Italia, la fel. Polonia se pregătește să facă același lucru. Ni s-ar potrivi modelul austriac, iar pentru a vedea cum funcționează acesta, unul dintre consilierii mei va face o vizită în Austria”, a spus ministrul. Propunerea va trebui să primească undă verde de la Consiliul Concurenței și de la Comisia Europeană, dar din moment ce alte state UE au aplicat-o, nu ar trebui să existe probleme.

Unificarea se va face în 2-3 ani și pentru realizarea acestei mișcări care va redesena harta internă a transportului pe calea ferată se va constitui un comitet de lucru, a spus ministrul Transporturilor în cadrul în cadrul Conferinței Naționale Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare”, organizată de Antena 3 CNN. El a mai adăugat că prin această măsură ar crește eficiența activității companiilor vizate de unificare cu 25%, în condițiile în care astăzi se pierde foarte mult timp cu birocrația. Principalele companii feroviare de stat sunt CFR Călători, CFR Marfă și CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) cu filialele sale, societățile CFR Electrificare, Informatică Feroviară (CFIR) și Societatea Tipografică Filaret. Spargerea Căii Ferate, în urma căreia a rezultat structura de astăzi, s-a făcut în 1998, la sfatul Băncii Mondiale.

Cum arată CFR Călători

În 2024, CFR Călători a obținut un profit net de 29,32 de milioane de lei, după ce în perioada 2017-2023 compania a acumulat pierderi de 1,3 miliarde de lei. Parcul rulant al companie are o vechime medie de circa 40 de ani. La începutul lunii octombrie Guvernul a aprobat un Memorandum cu tema „Analiza cheltuielilor publice din domeniul transporturilor privind serviciile publice de interes național pentru transportul feroviar de călători”. Prin tema de analiză propusă se urmărește analiza cheltuielilor Ministerului Transporturilor și ale instituțiilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, privind serviciile publice de interes național pentru transportul feroviar de călători.

CFR Marfă lasă locul companiei Carpatica Feroviar

Compania CFR Marfă va ceda treptat locul companiei Carpatica Feroviar, care va presta servicii de transport marfă pe calea ferată în interes public, atât civil, cât și militar. CFR Marfă are datorii de 2,6 miliarde de lei, fără penalități, chiar către statul român, după ce Comisia Europeană i-a cerut încă din 2020 acestuia să recupereze ajutorul de stat acordat companiei în 2013, considerându-l ilegal. CFR Marfă trebuie să-și vândă patrimoniul pentru plata acestei datorii, după care va intra în faliment. Conform platformei risco.ro, anul trecut transportatorul național de marfă pe calea ferată a înregistrat o creștere totală a datoriilor de 3% comparativ cu anul anterior, de la 4,59 de miliarde de lei la 4,71 de miliarde. CFR Marfă deține o cotă de piață de circa 30%.

Doar 600 km de cale ferată au fost reabilitați

CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, a declarat o pierdere de peste jumătate de miliard de lei pentru anul 2023, o sumă în creștere față de cifrele anterioare. La mijlocul anului trecut, pierderile la CFR SA erau de 238,75 de milioane de lei, în condițiile în care în perioada similară a lui 2023 au fost de 152,11 milioane de lei (creștere de peste 56% a pierderilor). Ea administrează o rețea de cale ferată de circa 10.000 km, din care doar 4.000 km sunt electrificați.

Conform datelor companiei, în 2025 sunt scadente la reînnoire:

- 72,51% din liniile de cale feroviară;

- 64% din poduri;

- 67,81% din podețe;

- 53,72% din tunele;

- 88% din instalațiile de semnalizare în stații;

- 79% din posturile de transformare;

- 82,63% din liniile electrice de joasă tensiune;

- 78,98% din instalațiile de semnalizare în linie curentă.

Situația modernizării și reabilitării infrastructurii feroviare din România se prezintă astfel:

600 km de cale ferată au fost reabilitați;

1.250 km de cale ferată sunt în curs de modernizare sau reabilitare;

200 km de cale ferată sunt avuți în vedere pentru proiecte de modernizare sau reabilitare în diferite etape de achiziție;

850 km de cale ferată au elaborate Studii de fezabilitate finalizate pentru care este necesară identificarea surselor de finanțare;

1.100 km de cale ferată - proiecte în diferite etape de pregătire pentru modernizare/reabilitare.

Ținta este ca până în 2050 să se ajungă la 3.000 de kilometri de cale ferată modernizați.

Cum arată piața austriacă

ÖBB, grupul feroviar de stat austriac, este format din companiile Rail Cargo Austria AG (pentru servicii de transport de marfă și logistică), ÖBB-Personenverkehr AG (pentru servicii de transport de pasageri pe calea ferată și cu autobuzul) și ÖBB-Infrastruktur AG (gestionează infrastructura feroviară, inclusiv rețeaua și proprietățile, și supraveghează filiale precum ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH). Aceste companii operează ca filiale sub holdingul central, ÖBB-Holding AG, deținut în proporție de 100% de Republica Austria.