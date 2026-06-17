UDMR nu vrea un guvern Veștea, instalat cu voturile „extremiștilor”. Vrea, în schimb, guvern minoritar care nu poate fi instalat fără aceleași voturi

A doua încercare a președintelui României, Nicușor Dan, de a pune capăt crizei politice și guvernamentale care durează de mai bine de 42 de zile se lovește de un blocaj neașteptat. UDMR, fără voturile căreia nu se poate forma o majoritate parlamentară suficientă în vederea instalării unui nou guvern, a decis, ieri, să nu intre cu miniștri în Cabinetul care ar trebui să fie condus de prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Asta, în condițiile în care, până ieri dimineață, cele 31 de voturi ale Uniunii erau prezente în toate calculele pe care premierul desemnat și le-a făcut. Interesant este că, înainte ca forul statutar al UDMR să ia această decizie, la Palatul Victoria a avut loc o întâlnire de taină între liderul PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Și mai interesant este că, înainte de această întâlnire de taină, în zona politică a apărut o știre, pe surse, conform căreia UDMR ar fi fost amenințată cu excluderea din PPE dacă votează și participă cu miniștri în Cabinetul Veștea. De asemenea, tot pe surse, UDMR ar fi primit și semnale potrivit cărora actualul premier de la Budapesta, Peter Magyar, l-ar susține pe Ilie Bolojan. Până la închiderea ediției, situația politică se afla într-un blocaj major. UDMR invocă faptul că nu poate face parte dintr-un Guvern susținut, în Parlament, de voturile senatorilor și deputaților neafiliați proveniți din partidele „extremiste” SOS România, POT și AUR. Dar propune un guvern minoritar, realizat fie în jurul PSD, fie în jurul PNL și USR. Asta, în ciuda faptului că, indiferent de variantă, învestirea unui guvern minoritar ar presupune voturile acelorași „extremiști”.

Forurile statutare ale UDMR au decis, ieri la prânz, să nu participe la formarea unui posibil viitor Guvern condus de prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Uniunii, parlamentarul Csoma Botond, care a adăugat, totodată, că formațiunea politică a adoptat o recomandare ca senatorii și deputații săi să nu susțină, prin vot, învestirea acestui Guvern în Legislativ. Cu toate că modul de vot va fi stabilit printr-o decizie a conducerii grupurilor parlamentare, este de prevăzut că cei de la UDMR nu vor asigura voturile necesare instalării Guvernului Veștea.

„Consiliul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România a decis că UDMR nu va face parte din Guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare către grupurile reunite și recomandarea este să nu votăm acest Guvern. Decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare reunite din Camera Deputaților și Senat. Decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare”, a declarat Csoma Botond.

„Nu vrem să ajungem în aceeași barcă cu cei proveniți din POT și SOS”

Liderul UDMR a arătat că una dintre preocupările formațiunii este legată de modul în care viitorul Guvern și-ar putea asigura majoritatea parlamentară. El a făcut referire la calculele politice care indică posibilitatea ca Executivul să aibă nevoie inclusiv de voturile unor parlamentari neafiliați proveniți din SOS România și POT.

„Nu am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori neafiliați care provin din aceste partide”, a afirmat liderul UDMR. Întrebat dacă acesta este unul dintre motivele care au stat la baza poziției adoptate de UDMR, Csoma Botond a răspuns afirmativ, precizând că acesta reprezintă „un element principal” în analiza făcută de formațiune.

La rândul său, președintele Uniunii, Kelemen Hunor, a transmis, prin intermediul unei postări pe contul său de socializare: „Consiliul Federal Permanent a cântărit situația politică dezvoltată, condițiile de putere parlamentară și interesele comunității maghiare din Transilvania. În situația actuală nu au fost stabilite condițiile pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului lui Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care l-au conceput. Încă mai credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se așeze la masa negocierilor și să se pună de acord asupra unei soluții viabile bazate pe dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susținut în condiții clare. Recunoscând circumstanțele parlamentare, doar o majoritate nesigură, opacă și incapabilă politic ar fi atrasă în spatele guvernului Veștea. După estimarea noastră, sprijinul partidelor extremiste ar fi necesar și pentru acest lucru. Aceasta nu este o majoritate credibilă. Aceasta nu este o bază politică pură. Guvernanța stabilă nu poate fi construită pe extremiști, nemernici și voturi incerte. România nu poate tolera o altă demitere. UDMR nu a solicitat un mandat comunităţii maghiare din Transilvania pentru acest lucru”.

Propunere cu efect contradictoriu, deoarece are nevoie de aceleași voturi „inacceptabile”

Odată luată această decizie, scena politică a fost, din nou, dinamitată. Adrian Veștea spera să se sprijine, înainte de această mișcare a UDMR, pe voturile PSD, ale peste 20 de parlamentari de la PNL, pe voturile Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, ale parlamentarilor neafiliați și ale celor din Grupul Uniți pentru România, la care ar fi trebui să se adauge și cele 31 de voturi ale Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, fără acestea din urmă neexistând majoritatea pentru învestirea Executivului.

UDMR atrage atenția că Ilie Bolojan nu mai poate fi prim-ministru, odată ce a fost demis prin moțiune de cenzură de către Parlament și care se află în relații ostile atât cu președintele României, cât și cu PSD, dar propune fie refacerea pe de-a întregul a fostei Coaliții de guvernare, fie refacerea unei părți din fosta Coaliție de guvernare.

Iar, din acest punct, apare prima fracțiune logică. Dacă UDMR refuză să participe la învestirea unui Guvern Veștea, deoarece acest Executiv ar urma să fie sprijinit de voturile neafiliaților proveniți de la AUR, SOS România și POT, Uniunea propune, dacă nu se poate reface vechea coaliție, instalarea la Palatul Victoria a unui guvern minoritar. Fie a unui guvern minoritar cu premier PSD, din care să facă parte Minoritățile Naționale și, eventual, UDMR, fie formarea unui guvern minoritar PNL, condus eventual de Alexandru Nazare, din care să facă parte USR, UDMR și Minoritățile Naționale.

Ambele variante de guvern însă nu pot fi instalate fără voturile acelorași parlamentari proveniți din partidele „extremiste”, voturi pe care UDMR le respinge cu vehemență în ipoteza Executivului Veștea. Concret, un Guvern PSD - UDMR - Minorități ar avea 175 de voturi, fiind nevoie de încă 58 ca să poată fi învestit. De asemenea, un Guvern PNL - USR - UDMR - Minorități ar aduna 183 de voturi, cu 50 de voturi mai puține decât minimumul necesar. Este greu de crezut că PNL și USR ar vota un guvern PSD, după care să se retragă în opoziție, la fel cum tot imposibil de prevăzut este și ca PSD să voteze un Guvern PNL-USR, după care să se retragă în opoziție. Motiv pentru care, oricare dintre cele două variante au șanse să treacă de Parlament numai cu voturile neafiliaților, ale Grupului Uniți pentru România și ale PACE.

La închiderea ediției: Discuții de ultimă oră la Palatul Cotroceni

Potrivit unor surse politice, la închiderea ediției, premierul desemnat Adrian Veștea și liderul PSD, Sorin Grindeanu, se aflau într-o discuție cu președintele României, Nicușor Dan, ca urmare a deciziei celor de la UDMR de a nu participa cu miniștri în Guvernul Veștea și de a nu asigura voturile necesare învestirii acestui Cabinet.

Amenințări cu excluderea din Partidul Popular European

Atitudinea UDMR legată de instalarea Guvernului Veștea ar putea avea legătură, spun surse politice, și cu anumite presiuni care s-au exercitat, începând cu luni seară, asupra liderilor Uniunii. Aceste surse susțin că, de la conducerea PNL, ar fi fost aduse „avertismente” cu posibilitatea ca UDMR să primească sancțiuni politice din partea familiei europene din care fac parte - Partidul Popular European (PPE) -, dacă vor contribui la scindarea Partidului Național Liberal și la votarea Cabinetului condus de Adrian Veștea.

Publicația „Știri pe Surse” arată că PPE este cel mai influent grup din arhitectura europeană și nu va sta cu mâinile în sân în cazul în care UDMR va juca alături de PSD pentru instalarea guvernului Veștea prin ruperea unei părți din PNL. „Nu cred că UDMR ar vrea să riște să fie exclus din PPE”, spun sursele citate de publicația în cauză.

UDMR a rămas alături de PNL și USR în guvernul demis Ilie Bolojan. De asemenea, UDMR și PNL sunt membri ai grupului european PPE.

Veștea a cerut sprijinul UDMR pentru învestirea Guvernului. Însă liderii Uniunii au transmis că nu au fost consultați înainte ca Veștea să fie desemnat premier, iar că decizia lor va depinde de poziția PNL. „Dacă această nominalizare ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu”, a afirmat Turos Lorand, liderul grupului UDMR din Senat, chiar înaintea deciziei oficiale de ieri de la prânz.

PNL respinge un premier liberal, cu miniștri liberali, care să pună în aplicare programul lui Bolojan

Dacă UDMR propune o soluție care se bate cap în cap cu motivul pentru care nu vor să susțină instalarea Guvernului Veștea, anume că nu vor să aibă legătură cu vreun parlamentar provenit din partidele „extremiste”, dar să facă parte dintr-un guvern minoritar care nu poate fi instalat fără aceste voturi, PNL acționează, de asemenea, într-o manieră care frizează logica politică.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat, luni seară, cu o majoritate confortabilă, să nu susțină instalarea unui Guvern condus de un prim-vicepreședinte al PNL. Mai mult, Ilie Bolojan a amenințat cu excluderea din partid a oricărui senator și deputat liberal care va vota pentru instalarea unui astfel de guvern.

Mai departe, actuala conducere a PNL a amenințat cu excluderea din partid a oricărui membru PNL care va accepta funcția de ministru într-un guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea, care, la rândul lui, este membru al Partidului Național Liberal. Ambele decizii au fost adoptate însă fără voturile celor patru prim-vicepreședinți ai PNL. Ciprian Ciucu nu a votat, pentru că era plecat din țară. Adrian Veștea nu a votat, deoarece ambele decizii erau îndreptate împotriva sa. Iar prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc nu au votat în favoarea unor astfel de măsuri.

Nu în ultimul rând, BPN al PNL a votat chiar și împotriva programului de guvernare al lui Ilie Bolojan, pe care Adrian Veștea a declarat că îl va prelua, în integralitate și „fără să schimbe nici măcar o virgulă”.

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