Craiova a avut noroc, U Cluj a tras lozul greu

Craiova pornește favorită

Campioana României va întâlni în primul tur preliminar al Ligii Campionilor formația ML Vitebsk, campioana Belarusului. La prima vedere, oltenii au motive să fie mulțumiți de tragerea la sorți. Deși fotbalul din Belarus nu trebuie subestimat, diferența de valoare și de experiență europeană este de partea echipei din Bănie. Craiova are toate argumentele pentru a merge mai departe. Miza dublei este însă mult mai mare decât simpla calificare în turul următor. În noul sistem al competițiilor europene, un succes contra lui Vitebsk îi menține pe olteni pe traseul Ligii Campionilor și le oferă șansa de a continua lupta pentru grupele europene prin intermediul calificărilor succesive. Mai mult, în turul al doilea, Universitatea Craiova ar întâlni învingătoarea dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia, două formații incomode, dar departe de categoria marilor sperietori ale continentului.

Meciul cu Vitebsk poate valora milioane

Un eventual eșec împotriva campioanei Belarusului ar trimite Craiova direct pe traseul Conference League și ar închide imediat drumul spre Liga Campionilor și Europa League. Practic, dubla cu Vitebsk reprezintă o răscruce. O victorie păstrează deschise toate opțiunile și toate visurile europene. O eliminare reduce semnificativ ambițiile continentale încă din luna iulie. În fotbalul actual, diferențele dintre campionatele din estul continentului s-au redus considerabil, iar echipele considerate favorite au învățat deseori pe propria piele că numele adversarului nu garantează calificarea.

U Cluj a extras cel mai greu adversar

Dacă Universitatea Craiova poate vorbi despre o tragere favorabilă, situația este complet diferită în cazul U Cluj. Ardelenii vor da piept cu Dinamo Kiev, unul dintre cele mai importante nume din fotbalul est-european și, foarte probabil, cel mai dificil adversar pe care îl puteau întâlni pe tabloul preliminariilor Europa League.

Chiar dacă războiul din Ucraina a afectat serios fotbalul ucrainean, Dinamo Kiev rămâne un club cu tradiție uriașă, infrastructură puternică și experiență europeană net superioară celei a clujenilor. Pentru U Cluj, dubla are însă și o parte pozitivă.

Presiunea va fi aproape integral pe umerii ucrainenilor. Dinamo pornește favorită, iar formația română poate aborda confruntarea din postura outsiderului, fără obligația de a dicta jocul. În plus, echipele românești au demonstrat în ultimii ani că pot compensa diferențele de valoare prin organizare, disciplină tactică și ambiție.

Europa începe cu examene dificile

Per ansamblu, tragerea la sorți a oferit un start promițător pentru Craiova și unul extrem de complicat pentru U Cluj. Oltenii au primit adversarul pe care și-l doreau și au o șansă importantă de a continua parcursul pe culoarul Ligii Campionilor. În schimb, U Cluj va trebui să producă una dintre surprizele preliminariilor trecând de Dinamo Kiev. Dacă va reuși, în turul următor va da peste PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu.