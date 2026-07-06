Decizie controversată în plină caniculă. „Șosetele de gheață”, interzise în Turul Franței

Incidentul a avut loc la debutul etapei de contratimp pe echipe de la Barcelona, desfășurată pe fondul unor temperaturi care au depășit 30 de grade Celsius. În zona de start mai mulți rutieri au fost opriți de comisarii UCI și li s-a cerut să elimine accesoriile improvizate folosite pentru răcorire.

Măsuri de răcorire, interzise în zona de start

În condiții de caniculă, echipele au recurs la diverse metode pentru a reduce temperatura corporală a sportivilor înainte de efort: veste cu gheață, ventilatoare cu pulverizare, băi reci pentru brațe sau spray-uri răcoritoare.

Printre metodele utilizate s-au numărat și așa-numitele „șosete de gheață” — colanți modificați, umpluți cu cuburi de gheață și introduși sub combinezoanele de cursă, în zona gâtului sau a spatelui. Pe măsură ce gheața se topește, evaporarea ajută la disiparea căldurii.

Deși metoda este frecvent utilizată în cursele desfășurate pe temperaturi ridicate, UCI a decis interzicerea acesteia în zona de start.

Argumentul UCI

Potrivit comisarilor prezenți la cursă, măsura este justificată de regulamentul tehnic al forului internațional, care interzice orice element care ar putea modifica forma corpului sportivului.

„Schimbă morfologia ciclistului”, a explicat un oficial UCI implicat în aplicarea regulii, citat de presa de specialitate.

Regulamentul UCI, articolul 1.3.032, prevede că îmbrăcămintea și accesoriile utilizate de sportivi nu trebuie să modifice forma corpului și interzice adăugarea de elemente considerate neesențiale în echipamentul de concurs.

Textul mai precizează că sunt interzise și materialele sau substanțele aplicate pe piele ori pe echipament, dacă nu au rol direct de îmbrăcăminte sau protecție.

Care au fost reacțiile

Decizia a generat confuzie în rândul unor echipe și sportivi, unii dintre ei fiind opriți înainte de start fără a fi conștienți că regula era aplicată strict în această etapă a competiției.

Reprezentanți ai unor echipe au precizat că regula nu este nouă, dar aplicarea ei variază în funcție de competiție și context.

„Regulile sunt mai clare acum în ceea ce privește obiectele purtate sub echipament”, a explicat Dan Bigham, responsabil tehnic în cadrul echipei Red Bull-Bora-Hansgrohe.

La rândul său, Jenco Drost, responsabil de echipamente de performanță la Visma-Lease a Bike, a confirmat că restricțiile privind accesoriile purtate sub combinezoane sunt în vigoare de mai mult timp, dar aplicarea lor devine mai strictă în condiții de cursă.

Aplicarea inegală a regulii

Cu toate acestea, imagini recente din alte competiții internaționale au arătat că astfel de metode de răcorire continuă să fie folosite în anumite cazuri, ceea ce ridică întrebări privind aplicarea uniformă a regulamentului în plutonul profesionist.

În contextul temperaturilor ridicate din Turul Franței, echipele încearcă să găsească soluții pentru a proteja performanța sportivilor, însă acestea trebuie să se încadreze în limitele stabilite de forul internațional, potrivit cyclingnews.com.